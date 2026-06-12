Diputados de la Coalición Cívica denunciaron a Manuel Adorni por haber omitido activos en su declaración jurada

Los legisladores rechazaron la explicación del funcionario y sostuvieron que la falta de declaración de activos, entre ellos criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades, evidenciaría una conducta deliberada destinada a evitar controles patrimoniales y tributarios.

Además, señalaron que las declaraciones públicas del jefe de Gabinete generaron un perjuicio institucional al pasar de sostener que su patrimonio estaba correctamente informado a admitir posteriormente que poseía activos fuera del circuito formal declarado.

adorni-manuel1 Los legisladores rechazaron la explicación del funcionario y sostuvieron que la falta de declaración de activos evidenciaría una conducta deliberada destinada a evitar controles patrimoniales y tributarios. (Foto: archivo)

La presentación judicial cita el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona a los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales que omitan hacerlo de manera maliciosa o que falseen u oculten información relevante en esos documentos.

La figura contempla penas de entre 15 días y dos años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Se trata de un delito con una escala penal menor a la del enriquecimiento ilícito, una de las causas en las que Adorni busca explicar el origen y evolución de su patrimonio.

La investigación patrimonial

La nueva denuncia se suma a otras presentaciones que ya tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Aunque todavía no se realizó el sorteo para definir qué juzgado intervendrá en este expediente, existe la posibilidad de que quede bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya tiene otras actuaciones vinculadas al funcionario.

En paralelo, la investigación patrimonial en marcha analiza la evolución de los bienes declarados por Adorni y la relación entre sus ingresos y gastos.

Según surge de la causa, los ingresos informados por el funcionario no alcanzarían para justificar más de U$S 406.681 en gastos detectados desde que asumió funciones públicas, sin contar erogaciones corrientes. A esa cifra se agregan aproximadamente U$S 335.000 en nuevas deudas.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita evaluaba avanzar con nuevas medidas para que el jefe de Gabinete aporte explicaciones sobre la composición y el origen de su patrimonio.