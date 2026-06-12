El dólar mayorista cayó $12 en la semana y el riesgo país perdió 62 puntos: a cuánto quedaron

Las proyecciones implícitas de los operadores ubican al dólar mayorista en $1.440,50 para fines de junio y en $1.610,50 hacia diciembre.

Por su parte, el dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. Con ese valor, el dólar tarjeta quedó en $1.885.

dólar

Según el promedio informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre las entidades financieras, la divisa finalizó la jornada en $1.452,55 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación avanzó 0,2% hasta los $1.496,58, mientras que el dólar MEP también subió 0,2% y cerró en $1.451,96.

El dólar blue, en tanto, permaneció estable en $1.450.

El riesgo país en su nivel más bajo desde 2018

La jornada también dejó una nueva mejora en los indicadores financieros argentinos. El riesgo país cayó otros seis puntos y cerró en 437 unidades, acumulando una baja de 62 puntos durante la semana.

Se trata del nivel más bajo registrado desde abril de 2018 y también del menor valor observado durante la gestión de Javier Milei.

riesgo país para abajo El riesgo país acumuló una baja de 62 puntos durante la semana. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan profundizó la tendencia descendente que comenzó tras la mejora de la calificación de la deuda soberana argentina por parte de la agencia S&P.

La decisión se sumó a una mejora previa realizada por Fitch y fue interpretada por el mercado como una señal positiva para la deuda argentina.

La mejora en la percepción de riesgo impulsó una suba de los bonos argentinos que cotizan en el exterior y permitió que el riesgo país se alejara de la zona de los 500 puntos que había predominado meses atrás.