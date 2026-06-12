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El dólar mayorista cayó $12 en la semana y el riesgo país perdió 62 puntos: a cuánto quedaron

La cotización oficial registró su primera caída semanal desde mayo y cerró lejos del techo de la banda cambiaria. Cómo le fue al riesgo país.

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El dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar mayorista cerró la segunda semana de junio con una baja acumulada y registró su primer retroceso semanal desde mediados de mayo. La cotización mayorista terminó este viernes en $1.428 para la venta, con una caída diaria de $4,50 y una pérdida de $12 respecto del cierre de la semana anterior.

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De esta manera, el tipo de cambio oficial se mantuvo lejos del límite superior del esquema de bandas cambiarias, que este viernes se ubicó en $1.779,31. La diferencia entre ambos valores alcanzó el 24,6%.

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El mercado monitorea la evolución de la economía y del tipo de cambio en busca de señales sobre la continuidad de la actual estabilidad financiera. (Foto: archivo)

El mercado monitorea la evolución de la economía y del tipo de cambio en busca de señales sobre la continuidad de la actual estabilidad financiera. (Foto: archivo)

Los operadores del mercado siguen de cerca la evolución de la liquidación del sector agroexportador, la demanda privada de divisas y el nivel de intervención oficial, variables que continúan influyendo sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Qué pasó con los dólares financieros

En el mercado de futuros se observaron bajas generalizadas de hasta 0,4% para los contratos correspondientes a 2026 y 2027.

Las proyecciones implícitas de los operadores ubican al dólar mayorista en $1.440,50 para fines de junio y en $1.610,50 hacia diciembre.

Por su parte, el dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. Con ese valor, el dólar tarjeta quedó en $1.885.

dólar

Según el promedio informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre las entidades financieras, la divisa finalizó la jornada en $1.452,55 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación avanzó 0,2% hasta los $1.496,58, mientras que el dólar MEP también subió 0,2% y cerró en $1.451,96.

El dólar blue, en tanto, permaneció estable en $1.450.

El riesgo país en su nivel más bajo desde 2018

La jornada también dejó una nueva mejora en los indicadores financieros argentinos. El riesgo país cayó otros seis puntos y cerró en 437 unidades, acumulando una baja de 62 puntos durante la semana.

Se trata del nivel más bajo registrado desde abril de 2018 y también del menor valor observado durante la gestión de Javier Milei.

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El riesgo país acumuló una baja de 62 puntos durante la semana. (Foto: archivo)

El riesgo país acumuló una baja de 62 puntos durante la semana. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan profundizó la tendencia descendente que comenzó tras la mejora de la calificación de la deuda soberana argentina por parte de la agencia S&P.

La decisión se sumó a una mejora previa realizada por Fitch y fue interpretada por el mercado como una señal positiva para la deuda argentina.

La mejora en la percepción de riesgo impulsó una suba de los bonos argentinos que cotizan en el exterior y permitió que el riesgo país se alejara de la zona de los 500 puntos que había predominado meses atrás.

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