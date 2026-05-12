Fertilidad masculina: qué tan peligroso es llevar el celular en el bolsillo

Una revisión sistemática publicada en 2024 en la revista Environment International analizó múltiples estudios y concluyó que la evidencia sobre efectos en la concentración, motilidad y vitalidad espermática es “muy incierta” y de baja calidad, aunque varios trabajos sí reportaron pequeños efectos negativos.

Otro metaanálisis de 2021 publicado en Environmental Research revisó 18 estudios con más de 4.280 muestras de semen y encontró una asociación entre el uso frecuente del celular y una reducción en la movilidad, viabilidad y concentración de los espermatozoides. Sin embargo, los investigadores no detectaron una relación clara entre una mayor cantidad de horas de uso y un deterioro más severo.

Uno de los estudios más importantes fue realizado en Suiza y publicado en 2023 en la revista Fertility and Sterility. La investigación analizó a 2.886 hombres jóvenes y detectó que quienes utilizaban el celular más de 20 veces por día presentaban un 21% menos de concentración espermática, un 22% menos de conteo total de espermatozoides y cerca de un 30% más de riesgo de registrar valores por debajo de los niveles considerados normales por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, el mismo estudio no encontró una relación directa entre llevar el celular en el bolsillo delantero y una peor calidad seminal.

Además, investigaciones de laboratorio indican que la exposición prolongada a radiofrecuencia podría aumentar el llamado estrés oxidativo, un fenómeno que puede dañar el ADN de los espermatozoides y afectar su movilidad y vitalidad.

El calor, un factor que preocupa a los especialistas

Especialistas consideran que el aumento de temperatura en los testículos podría tener más impacto que la radiación en sí. Por ese motivo, recomiendan evitar hábitos que eleven de manera prolongada la temperatura en la zona genital, como apoyar notebooks sobre las piernas durante mucho tiempo, usar ropa excesivamente ajustada o llevar el celular pegado al cuerpo durante varias horas.

Aunque el vínculo todavía no está plenamente demostrado, los médicos sugieren medidas simples de prevención, especialmente en hombres que buscan tener hijos.

Entre ellas aparecen usar mochila o bolso en lugar del bolsillo delantero, dejar el teléfono sobre una mesa cuando sea posible y utilizar auriculares o altavoz en llamadas extensas.

Los factores que más afectan la fertilidad masculina

Los especialistas remarcan además que existen causas mucho más comprobadas de baja calidad seminal. Entre las principales aparecen el tabaquismo, que puede reducir la concentración espermática hasta un 23%, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el estrés crónico, la falta de sueño y el uso de anabólicos o esteroides.

Mientras la ciencia continúa investigando, la recomendación general es adoptar hábitos saludables y reducir exposiciones innecesarias, aunque todavía no exista una confirmación absoluta sobre el impacto directo del celular en la fertilidad masculina.