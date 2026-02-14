Qué hábitos mejoran y destruyen la calidad del semen

Por su parte, los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares simples y carbohidratos refinados generan un entorno inflamatorio y de estrés oxidativo que perjudica la producción de esperma. En contraposición, según la especialista, una dieta mediterránea, basada en frutas, verduras, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva, se vincula con mejoras en la concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides.

Otro aspecto clave es la influencia del calor. Fabregat señaló que mantener el escroto a una temperatura adecuada resulta fundamental para el desarrollo de la espermatogénesis, por lo que se recomienda limitar el uso frecuente de saunas, baños calientes o el hábito de apoyar portátiles sobre las piernas. También es preferible optar por ropa interior holgada y materiales transpirables.

Qué hábitos favorecen la reproducción sexual

ALMOHADA-DORMIR-DESCANSO

En cuanto a los hábitos saludables, el ejercicio físico tiene un efecto doble: la práctica moderada resulta beneficiosa y contribuye a reducir el estrés, mientras que los entrenamientos extremos o de alta intensidad pueden alterar el equilibrio hormonal, elevar la temperatura escrotal y afectar la producción de espermatozoides, según la especialista.

En tanto, el descanso y la gestión del estrés completan el conjunto de medidas que influyen en la fertilidad. Fabregat indicó que dormir menos de seis horas por noche se asocia con menores niveles de testosterona, mientras que el estrés crónico interfiere en el sistema hormonal encargado de regular la producción de esperma.

"Mantener una rutina de sueño adecuada y adoptar estrategias de relajación contribuye tanto al bienestar general como a la preservación de la calidad seminal", concluyó.