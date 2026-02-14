Qué hábitos mejoran y destruyen la calidad del semen
El recuento de espermatozoides en hombres occidentales se desplomó más de un 50% desde 1973, indicaron desde el laboratorio de Andrología y Análisis Clínicos del Instituto Bernabéu en España.
El recuento de espermatozoides en hombres occidentales se desplomó más de un 50% desde 1973, indicaron desde el laboratorio de Andrología y Análisis Clínicos del Instituto Bernabéu en España.
El recuento de espermatozoides en hombres occidentales se desplomó más de un 50% desde 1973. Sobre esta alarmante cifra, este martes la especialista Ana Fabregat fue citada por diversos medios españoles, donde advirtió sobre los factores que dañan la fertilidad masculina y dio consejos para revertirlos.
La directora del laboratorio de Andrología y Análisis Clínicos del Instituto Bernabéu (España) explicó que los varones están presentes en casi la mitad de los casos de infertilidad en parejas y que muchos de estos problemas se relacionan directamente con hábitos de vida que deterioran la calidad seminal. “No se trata solo de la cantidad de espermatozoides, de su movilidad y morfología, sino que también pueden generarse alteraciones a nivel molecular como en el ADN”, remarcó.
Qué hábitos son perjudiciales para la reproducción sexual
Entre los factores más perjudiciales, Fabregat destacó el consumo de tabaco. Explicó que el principal metabolito de la nicotina, la cotinina, llega hasta los testículos y provoca daños en las células germinales, lo que se traduce en menor concentración de espermatozoides, reducción de movilidad y anomalías morfológicas. Según la especialista, abandonar el cigarrillo puede llevar a una notable recuperación de los parámetros seminales en apenas tres meses, que es el tiempo que tarda en completarse un nuevo ciclo de espermatogénesis.
El consumo de alcohol y drogas recreativas también afecta la fertilidad. Fabregat señaló que el alcohol en exceso interfiere con la producción de testosterona y deteriora la función testicular, mientras que el cannabis, los anabolizantes y ciertos medicamentos pueden reducir de manera significativa el volumen seminal y la concentración de espermatozoides en consumidores habituales.
Por su parte, los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares simples y carbohidratos refinados generan un entorno inflamatorio y de estrés oxidativo que perjudica la producción de esperma. En contraposición, según la especialista, una dieta mediterránea, basada en frutas, verduras, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva, se vincula con mejoras en la concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides.
Otro aspecto clave es la influencia del calor. Fabregat señaló que mantener el escroto a una temperatura adecuada resulta fundamental para el desarrollo de la espermatogénesis, por lo que se recomienda limitar el uso frecuente de saunas, baños calientes o el hábito de apoyar portátiles sobre las piernas. También es preferible optar por ropa interior holgada y materiales transpirables.
Qué hábitos favorecen la reproducción sexual
En cuanto a los hábitos saludables, el ejercicio físico tiene un efecto doble: la práctica moderada resulta beneficiosa y contribuye a reducir el estrés, mientras que los entrenamientos extremos o de alta intensidad pueden alterar el equilibrio hormonal, elevar la temperatura escrotal y afectar la producción de espermatozoides, según la especialista.
En tanto, el descanso y la gestión del estrés completan el conjunto de medidas que influyen en la fertilidad. Fabregat indicó que dormir menos de seis horas por noche se asocia con menores niveles de testosterona, mientras que el estrés crónico interfiere en el sistema hormonal encargado de regular la producción de esperma.
"Mantener una rutina de sueño adecuada y adoptar estrategias de relajación contribuye tanto al bienestar general como a la preservación de la calidad seminal", concluyó.