Oficial y definitivo: Sandra Pettovello activó el beneficio más esperado por los jubilados

La medida representa una respuesta directa frente al deterioro del poder adquisitivo, especialmente en adultos mayores y familias beneficiarias de asignaciones, quienes destinan gran parte de sus ingresos a gastos básicos.

Los descuentos disponibles oscilan entre el 10% y el 25%, dependiendo de la entidad financiera, el comercio y el método de pago utilizado.

Además, en varios casos se suman reintegros posteriores, lo que permite combinar beneficios y maximizar el ahorro mensual.

Los rubros más beneficiados: alimentos, salud y consumo diario

El nuevo esquema prioriza categorías esenciales para la economía familiar.

Entre los sectores más utilizados aparecen:

Supermercados: promociones desde el 10% hasta el 25%

promociones desde el 10% hasta el 25% Farmacias: descuentos especiales y reintegros adicionales

descuentos especiales y reintegros adicionales Perfumerías y productos de limpieza: hasta 20% de ahorro

hasta 20% de ahorro Combustibles: bonificaciones y devoluciones semanales

bonificaciones y devoluciones semanales Ópticas y salud: cuotas sin interés y beneficios especiales

Dependiendo del convenio, el usuario puede recibir:

Descuento inmediato en caja

Reintegro en cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles

Este sistema flexible permite que el beneficio se adapte al consumo cotidiano, favoreciendo tanto grandes compras mensuales como gastos diarios.

Cómo acceder a los descuentos sin hacer trámites adicionales

Uno de los aspectos más destacados del programa es su funcionamiento simplificado.

Para acceder a las promociones, los beneficiarios únicamente deben:

Utilizar la tarjeta de débito donde perciben su prestación

Comprar en locales adheridos

Respetar las condiciones particulares de cada promoción bancaria

No se exige inscripción previa ni gestiones presenciales, lo que facilita el acceso para adultos mayores y personas con menor familiaridad digital.

Sin embargo, especialistas recomiendan consultar previamente:

Topes de devolución

Días específicos de promoción

Comercios participantes

Compatibilidad con otras ofertas

Banco Nación fortalece beneficios con BNA+ y MODO

Entre las entidades con mayor alcance, Banco Nación consolidó durante mayo un esquema reforzado para jubilados y pensionados.

Quienes cobren sus haberes en esta institución pueden acceder a:

5% extra de reintegro

Compras con débito o crédito

Tope semanal de $5.000

Hasta $20.000 mensuales acumulables

Las promociones se aplican utilizando:

Aplicación BNA+

Plataforma MODO

Tarjetas tradicionales del banco

Entre las cadenas adheridas figuran:

Coto

ChangoMás

Disco

Jumbo

Día

La Anónima

Vea

La combinación de descuentos bancarios con promociones comerciales convierte a Banco Nación en uno de los principales aliados del ahorro previsional.

Banco Galicia apuesta fuerte con descuentos de hasta el 25%

Otra de las entidades destacadas es Banco Galicia, que diseñó un paquete robusto de beneficios orientado al consumo diario y la salud.

Las promociones incluyen:

Hasta 25% de descuento

Tres cuotas sin interés

Reintegros de hasta $20.000 en supermercados

Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El foco está puesto en aliviar gastos sensibles para jubilados, especialmente medicamentos, controles médicos y alimentación.

Esta estrategia posiciona a Galicia como una de las opciones privadas más competitivas del mercado en materia previsional.

Banco Supervielle organiza descuentos por rubros y días específicos

Por su parte, Banco Supervielle mantiene una modalidad segmentada según jornadas comerciales.

Durante mayo ofrece:

Martes de supermercados:

20% de descuento en: Jumbo Disco Vea ChangoMás



Topes:

Hasta $25.000 con tarjeta física

Hasta $15.000 mediante QR

Beneficios adicionales:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% de ahorro en combustibles

El diseño por categorías permite planificar compras estratégicas, maximizando el rendimiento del ingreso mensual.

Cuenta DNI y Banco Provincia: fuerte presencia en Buenos Aires

En territorio bonaerense, Cuenta DNI continúa siendo una herramienta central para millones de usuarios.

Durante mayo, mantiene beneficios en supermercados y comercios barriales mediante:

5% de descuento

Pagos con QR

Clave DNI

Tope semanal de $5.000

Posibilidad de combinar promociones

Comercios adheridos:

Día

Carrefour

ChangoMás

Toledo

Nini

La billetera digital del Banco Provincia sigue consolidándose como uno de los instrumentos de ahorro más utilizados, especialmente entre jubilados y familias de menores ingresos.

Beneficiarios alcanzados: más allá de jubilados y pensionados

El programa no se limita exclusivamente a adultos mayores.

También pueden acceder:

AUH

Asignación por Embarazo

Asignaciones Familiares

Pensiones No Contributivas

Prestación por Desempleo

Becas Progresar

Esto amplía significativamente el universo de beneficiarios, alcanzando a millones de personas en situación económica vulnerable.

En un contexto donde cada peso cuenta, estas herramientas se convierten en recursos esenciales para sostener el consumo.

Calendario de pagos ANSES para jubilados en mayo 2026

Haberes mínimos:

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8: 21 de mayo

DNI 9: 22 de mayo

Haberes superiores al mínimo:

DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo

Conocer estas fechas resulta fundamental para planificar compras y aprovechar promociones bancarias en el momento oportuno.