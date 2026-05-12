Oficial y definitivo: Sandra Pettovello activó el beneficio más esperado por los jubilados

La medida representa una respuesta directa frente al deterioro del poder adquisitivo, especialmente en adultos mayores y familias beneficiarias de asignaciones, quienes destinan gran parte de sus ingresos a gastos básicos.
Los descuentos disponibles oscilan entre el 10% y el 25%, dependiendo de la entidad financiera, el comercio y el método de pago utilizado.
Además, en varios casos se suman reintegros posteriores, lo que permite combinar beneficios y maximizar el ahorro mensual.
Los rubros más beneficiados: alimentos, salud y consumo diario
El nuevo esquema prioriza categorías esenciales para la economía familiar.
Entre los sectores más utilizados aparecen:
- Supermercados: promociones desde el 10% hasta el 25%
- Farmacias: descuentos especiales y reintegros adicionales
- Perfumerías y productos de limpieza: hasta 20% de ahorro
- Combustibles: bonificaciones y devoluciones semanales
- Ópticas y salud: cuotas sin interés y beneficios especiales
Dependiendo del convenio, el usuario puede recibir:
- Descuento inmediato en caja
- Reintegro en cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles
Este sistema flexible permite que el beneficio se adapte al consumo cotidiano, favoreciendo tanto grandes compras mensuales como gastos diarios.
Cómo acceder a los descuentos sin hacer trámites adicionales
Uno de los aspectos más destacados del programa es su funcionamiento simplificado.
Para acceder a las promociones, los beneficiarios únicamente deben:
- Utilizar la tarjeta de débito donde perciben su prestación
- Comprar en locales adheridos
- Respetar las condiciones particulares de cada promoción bancaria
No se exige inscripción previa ni gestiones presenciales, lo que facilita el acceso para adultos mayores y personas con menor familiaridad digital.
Sin embargo, especialistas recomiendan consultar previamente:
- Topes de devolución
- Días específicos de promoción
- Comercios participantes
- Compatibilidad con otras ofertas
Banco Nación fortalece beneficios con BNA+ y MODO
Entre las entidades con mayor alcance, Banco Nación consolidó durante mayo un esquema reforzado para jubilados y pensionados.
Quienes cobren sus haberes en esta institución pueden acceder a:
- 5% extra de reintegro
- Compras con débito o crédito
- Tope semanal de $5.000
- Hasta $20.000 mensuales acumulables
Las promociones se aplican utilizando:
- Aplicación BNA+
- Plataforma MODO
- Tarjetas tradicionales del banco
Entre las cadenas adheridas figuran:
- Coto
- ChangoMás
- Disco
- Jumbo
- Día
- La Anónima
- Vea
La combinación de descuentos bancarios con promociones comerciales convierte a Banco Nación en uno de los principales aliados del ahorro previsional.
Banco Galicia apuesta fuerte con descuentos de hasta el 25%
Otra de las entidades destacadas es Banco Galicia, que diseñó un paquete robusto de beneficios orientado al consumo diario y la salud.
Las promociones incluyen:
- Hasta 25% de descuento
- Tres cuotas sin interés
- Reintegros de hasta $20.000 en supermercados
- Hasta $12.000 en farmacias y ópticas
El foco está puesto en aliviar gastos sensibles para jubilados, especialmente medicamentos, controles médicos y alimentación.
Esta estrategia posiciona a Galicia como una de las opciones privadas más competitivas del mercado en materia previsional.
Banco Supervielle organiza descuentos por rubros y días específicos
Por su parte, Banco Supervielle mantiene una modalidad segmentada según jornadas comerciales.
Durante mayo ofrece:
Martes de supermercados:
- 20% de descuento en:
- Jumbo
- Disco
- Vea
- ChangoMás
Topes:
- Hasta $25.000 con tarjeta física
- Hasta $15.000 mediante QR
Beneficios adicionales:
- 50% de descuento en farmacias adheridas
- 10% de ahorro en combustibles
El diseño por categorías permite planificar compras estratégicas, maximizando el rendimiento del ingreso mensual.
Cuenta DNI y Banco Provincia: fuerte presencia en Buenos Aires
En territorio bonaerense, Cuenta DNI continúa siendo una herramienta central para millones de usuarios.
Durante mayo, mantiene beneficios en supermercados y comercios barriales mediante:
- 5% de descuento
- Pagos con QR
- Clave DNI
- Tope semanal de $5.000
- Posibilidad de combinar promociones
Comercios adheridos:
- Día
- Carrefour
- ChangoMás
- Toledo
- Nini
La billetera digital del Banco Provincia sigue consolidándose como uno de los instrumentos de ahorro más utilizados, especialmente entre jubilados y familias de menores ingresos.
Beneficiarios alcanzados: más allá de jubilados y pensionados
El programa no se limita exclusivamente a adultos mayores.
También pueden acceder:
- AUH
- Asignación por Embarazo
- Asignaciones Familiares
- Pensiones No Contributivas
- Prestación por Desempleo
- Becas Progresar
Esto amplía significativamente el universo de beneficiarios, alcanzando a millones de personas en situación económica vulnerable.
En un contexto donde cada peso cuenta, estas herramientas se convierten en recursos esenciales para sostener el consumo.
Calendario de pagos ANSES para jubilados en mayo 2026
Haberes mínimos:
- DNI 0: 11 de mayo
- DNI 1: 12 de mayo
- DNI 2: 13 de mayo
- DNI 3: 14 de mayo
- DNI 4: 15 de mayo
- DNI 5: 18 de mayo
- DNI 6: 19 de mayo
- DNI 7: 20 de mayo
- DNI 8: 21 de mayo
- DNI 9: 22 de mayo
Haberes superiores al mínimo:
- DNI 0 y 1: 22 de mayo
- DNI 2 y 3: 26 de mayo
- DNI 4 y 5: 27 de mayo
- DNI 6 y 7: 28 de mayo
- DNI 8 y 9: 29 de mayo
Conocer estas fechas resulta fundamental para planificar compras y aprovechar promociones bancarias en el momento oportuno.