En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Sandra Pettovello
PREVISIONALES

Oficial y definitivo: Sandra Pettovello activó el beneficio más esperado por los jubilados

En un escenario económico atravesado por la inflación persistente y el aumento constante en productos esenciales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió ampliar durante mayo su red de descuentos, promociones y reintegros para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Banner Seguinos en google DESK
Oficial y definitivo: Sandra Pettovello activó el beneficio más esperado por los jubilados

La iniciativa, impulsada junto a entidades bancarias, billeteras virtuales y miles de comercios adheridos en todo el país, busca transformarse en una herramienta concreta para amortiguar el impacto del encarecimiento de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y combustibles.

Leé también Miles de productos: Sandra Pettovello confirmó el beneficio más esperado por los jubilados
miles de productos: sandra pettovello confirmo el beneficio mas esperado por los jubilados

Con esta expansión, millones de argentinos podrán acceder a beneficios automáticos utilizando la tarjeta de débito asociada al cobro de sus haberes, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni inscripciones complejas.

Un programa nacional que se amplía frente al avance de la inflación

Durante mayo, el sistema de descuentos sumó nuevos puntos de venta y acuerdos estratégicos con bancos públicos, privados y cadenas comerciales de alcance nacional y regional.

Actualmente, el programa contempla más de 12.000 comercios distribuidos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio, perfumerías y tiendas de cercanía, ampliando significativamente las posibilidades de ahorro para sectores vulnerables.

La medida representa una respuesta directa frente al deterioro del poder adquisitivo, especialmente en adultos mayores y familias beneficiarias de asignaciones, quienes destinan gran parte de sus ingresos a gastos básicos.

Los descuentos disponibles oscilan entre el 10% y el 25%, dependiendo de la entidad financiera, el comercio y el método de pago utilizado.

Además, en varios casos se suman reintegros posteriores, lo que permite combinar beneficios y maximizar el ahorro mensual.

Los rubros más beneficiados: alimentos, salud y consumo diario

El nuevo esquema prioriza categorías esenciales para la economía familiar.

Entre los sectores más utilizados aparecen:

  • Supermercados: promociones desde el 10% hasta el 25%
  • Farmacias: descuentos especiales y reintegros adicionales
  • Perfumerías y productos de limpieza: hasta 20% de ahorro
  • Combustibles: bonificaciones y devoluciones semanales
  • Ópticas y salud: cuotas sin interés y beneficios especiales

Dependiendo del convenio, el usuario puede recibir:

  • Descuento inmediato en caja
  • Reintegro en cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles

Este sistema flexible permite que el beneficio se adapte al consumo cotidiano, favoreciendo tanto grandes compras mensuales como gastos diarios.

Cómo acceder a los descuentos sin hacer trámites adicionales

Uno de los aspectos más destacados del programa es su funcionamiento simplificado.

Para acceder a las promociones, los beneficiarios únicamente deben:

  • Utilizar la tarjeta de débito donde perciben su prestación
  • Comprar en locales adheridos
  • Respetar las condiciones particulares de cada promoción bancaria

No se exige inscripción previa ni gestiones presenciales, lo que facilita el acceso para adultos mayores y personas con menor familiaridad digital.

Sin embargo, especialistas recomiendan consultar previamente:

  • Topes de devolución
  • Días específicos de promoción
  • Comercios participantes
  • Compatibilidad con otras ofertas

Banco Nación fortalece beneficios con BNA+ y MODO

Entre las entidades con mayor alcance, Banco Nación consolidó durante mayo un esquema reforzado para jubilados y pensionados.

Quienes cobren sus haberes en esta institución pueden acceder a:

  • 5% extra de reintegro
  • Compras con débito o crédito
  • Tope semanal de $5.000
  • Hasta $20.000 mensuales acumulables

Las promociones se aplican utilizando:

  • Aplicación BNA+
  • Plataforma MODO
  • Tarjetas tradicionales del banco

Entre las cadenas adheridas figuran:

  • Coto
  • ChangoMás
  • Disco
  • Jumbo
  • Día
  • La Anónima
  • Vea

La combinación de descuentos bancarios con promociones comerciales convierte a Banco Nación en uno de los principales aliados del ahorro previsional.

Banco Galicia apuesta fuerte con descuentos de hasta el 25%

Otra de las entidades destacadas es Banco Galicia, que diseñó un paquete robusto de beneficios orientado al consumo diario y la salud.

Las promociones incluyen:

  • Hasta 25% de descuento
  • Tres cuotas sin interés
  • Reintegros de hasta $20.000 en supermercados
  • Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El foco está puesto en aliviar gastos sensibles para jubilados, especialmente medicamentos, controles médicos y alimentación.

Esta estrategia posiciona a Galicia como una de las opciones privadas más competitivas del mercado en materia previsional.

Banco Supervielle organiza descuentos por rubros y días específicos

Por su parte, Banco Supervielle mantiene una modalidad segmentada según jornadas comerciales.

Durante mayo ofrece:

Martes de supermercados:

  • 20% de descuento en:
    • Jumbo
    • Disco
    • Vea
    • ChangoMás

Topes:

  • Hasta $25.000 con tarjeta física
  • Hasta $15.000 mediante QR

Beneficios adicionales:

  • 50% de descuento en farmacias adheridas
  • 10% de ahorro en combustibles

El diseño por categorías permite planificar compras estratégicas, maximizando el rendimiento del ingreso mensual.

Cuenta DNI y Banco Provincia: fuerte presencia en Buenos Aires

En territorio bonaerense, Cuenta DNI continúa siendo una herramienta central para millones de usuarios.

Durante mayo, mantiene beneficios en supermercados y comercios barriales mediante:

  • 5% de descuento
  • Pagos con QR
  • Clave DNI
  • Tope semanal de $5.000
  • Posibilidad de combinar promociones

Comercios adheridos:

  • Día
  • Carrefour
  • ChangoMás
  • Toledo
  • Nini

La billetera digital del Banco Provincia sigue consolidándose como uno de los instrumentos de ahorro más utilizados, especialmente entre jubilados y familias de menores ingresos.

Beneficiarios alcanzados: más allá de jubilados y pensionados

El programa no se limita exclusivamente a adultos mayores.

También pueden acceder:

  • AUH
  • Asignación por Embarazo
  • Asignaciones Familiares
  • Pensiones No Contributivas
  • Prestación por Desempleo
  • Becas Progresar

Esto amplía significativamente el universo de beneficiarios, alcanzando a millones de personas en situación económica vulnerable.

En un contexto donde cada peso cuenta, estas herramientas se convierten en recursos esenciales para sostener el consumo.

Calendario de pagos ANSES para jubilados en mayo 2026

Haberes mínimos:

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Haberes superiores al mínimo:

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

Conocer estas fechas resulta fundamental para planificar compras y aprovechar promociones bancarias en el momento oportuno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Sandra Pettovello Supermercados
Notas relacionadas
ANSES: cómo obtener descuentos del 25% automáticos pagando con tarjeta de débito
Jubilados y pensionados ANSES: cuándo se confirma el aumento de junio y el aguinaldo
ANSES AUH: valores récord con el nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar