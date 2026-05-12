A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿QUÉ PASÓ?

¿Hubo fraude? El bochornoso error en Gran Hermano que desató enorme revuelo en las redes

Por una equivocación se vio al aire en la gala de Gran Hermano un dato erróneo y las redes sociales explotaron.

12 may 2026, 12:09
Banner seguínos en google Primicias Ya
¿Hubo fraude? El bochornoso error en Gran Hermano que desató enorme revuelo en las redes
¿Hubo fraude? El bochornoso error en Gran Hermano que desató enorme revuelo en las redes

¿Hubo fraude? El bochornoso error en Gran Hermano que desató enorme revuelo en las redes

La noche del lunes en el reality de Telefe tuvo como protagonistas a Danelik y Daniela De Lucía, las dos participantes que se disputaban la permanencia en la casa de Gran Hermano.

En un momento de la gala, Santiago del Moro pidió que mostraran en pantalla los porcentajes de votación para sostener el suspenso. Lo que siguió fue un papelón en vivo: la placa mostró 53,1% para una de las jugadoras y 56,9% para la otra, cifras que juntas superaban el 100%.

Leé también

Quedó abierto un micrófono en Gran Hermano y se filtraron fuertes frases en medio de la eliminación de Daniela de Lucía

Quedó abierto un micrófono en Gran Hermano y se filtraron fuertes frases en medio de la eliminación de Daniela de Lucía

El conductor intentó reencauzar la situación al volver del corte comercial. "Hubo un error de tipeo de la escribana", explicó del Moro, y agregó: "Igual nadie sabe cuál es cuál". En la tribuna hubo quejas, que el conductor desestimó rápidamente.

Embed

En las redes, en cambio, la reacción fue mucho más dura. "Tongo", "Acomodados todos" y "El verdadero Gran Armado" fueron algunas de las expresiones que se multiplicaron en X, junto con una catarata de memes. Pocos creyeron que el error había sido involuntario.

Finalmente, se confirmó que Daniela De Lucía fue eliminada con el 52,7% de los votos. Pero la polémica sobre la transparencia del voto quedó instalada.

redes gran hermano

¿De quién era la voz que se filtró al aire en la gala de Gran Hermano?

Como si el error en los porcentajes no hubiera sido suficiente, la gala de Gran Hermano tuvo otro momento bochornoso: antes de que Santiago del Moro anunciara el resultado final, quedó abierto un micrófono de producción y se escucharon en vivo los comentarios de una productora.

"Qué papelón", "Los quiero matar a todos", "¿Cómo van a decidir mal?", "Una planta" fueron algunas de las frases que se filtraron al aire mientras el conductor se preparaba para dar el nombre de la eliminada. La voz se escuchó de fondo, sin que nadie en el piso pudiera hacer nada para evitarlo.

El blooper se sumó a la polémica por los porcentajes que superaban el 100% y terminó de instalar la desconfianza entre los seguidores del reality. En las redes, los dos incidentes se analizaron en conjunto como parte de una misma noche caótica para la producción de Gran Hermano.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Santiago del Moro

Lo más visto