¿Hubo fraude? El bochornoso error en Gran Hermano que desató enorme revuelo en las redes

Finalmente, se confirmó que Daniela De Lucía fue eliminada con el 52,7% de los votos. Pero la polémica sobre la transparencia del voto quedó instalada.

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¿De quién era la voz que se filtró al aire en la gala de Gran Hermano?

Como si el error en los porcentajes no hubiera sido suficiente, la gala de Gran Hermano tuvo otro momento bochornoso: antes de que Santiago del Moro anunciara el resultado final, quedó abierto un micrófono de producción y se escucharon en vivo los comentarios de una productora.

"Qué papelón", "Los quiero matar a todos", "¿Cómo van a decidir mal?", "Una planta" fueron algunas de las frases que se filtraron al aire mientras el conductor se preparaba para dar el nombre de la eliminada. La voz se escuchó de fondo, sin que nadie en el piso pudiera hacer nada para evitarlo.

El blooper se sumó a la polémica por los porcentajes que superaban el 100% y terminó de instalar la desconfianza entre los seguidores del reality. En las redes, los dos incidentes se analizaron en conjunto como parte de una misma noche caótica para la producción de Gran Hermano.