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Bombazo en España: Luis De la Fuente presentó la prelista para el Mundial y borró a un histórico

La Selección de España oficializó su nómina previa de 55 futbolistas para la Copa del Mundo con una noticia que sacudió a Madrid: la ausencia de una de sus estrellas.

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Bombazo en España: Luis De la Fuente presentó la prelista para el Mundial y borró a un histórico

El camino de La Roja hacia la Copa del Mundo 2026 ha comenzado con una decisión que marcará el pulso mediático de las próximas semanas. Luis De la Fuente entregó la prelista de 55 jugadores convocados, y el nombre que brilla por su ausencia es el de Dani Carvajal. El lateral y excapitán del equipo, emblema de las últimas conquistas españolas, ha quedado fuera de la consideración técnica y, salvo un imprevisto extraordinario, no formará parte de la cita mundialista.

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Esta determinación subraya el cambio de ciclo que intenta profundizar el entrenador, priorizando el presente de futbolistas que han tenido un crecimiento exponencial en la temporada. Mientras el vacío de Carvajal genera debate, otros nombres emergen para ocupar ese rol de liderazgo y frescura táctica en una defensa que presenta varias caras nuevas.

Quiénes son las sorpresas de la prelista de España para el Mundial

La renovación de De la Fuente se hace evidente en todas las líneas. En la faceta defensiva, aparecen nombres como Víctor Gómez (Sporting Braga) y Sergio Gómez (Real Sociedad), quienes han aprovechado su gran año en sus clubes para meterse en la consideración. Además, la pelea por los puestos finales en la zaga central y los laterales será intensa, con figuras como Marc Pubill, Pau Torres, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian y Eric García integrando la nómina.

En el sector ofensivo, el nombre de Alberto Moleiro es el que más ilusión despierta en los fanáticos. El joven delantero del Villarreal ha sido recompensado por su brillante temporada y logró meterse en la prelista pese a no haber tenido convocatorias previas. Junto a él, otros futbolistas como Víctor Muñoz, Jorge de Frutos, Aleix García, Yeremy Pino y Carlos Soler mantienen vivo el sueño de integrar la lista definitiva de 26.

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Qué jugadores de España llegan lesionados a la Copa del Mundo

Una de las mayores preocupaciones para el cuerpo técnico es el estado de salud de varias de sus estrellas. Luis De la Fuente decidió incluir a figuras clave que hoy se encuentran en plena recuperación. Mikel Merino continúa trabajando para estar a punto físicamente, mientras que el extremo Nico Williams afrontará cerca de tres semanas de baja, lo que lo deja con poco margen de rodaje previo.

Sin embargo, el foco principal está sobre la joya del Barcelona: Lamine Yamal podría perderse el debut mundialista frente a Cabo Verde debido a su actual estado físico. A pesar de esto, su presencia entre los 26 convocados finales parece indiscutida, siempre y cuando los plazos de su recuperación permitan su participación en el resto del torneo.

Cuál es la base titular que tiene garantizada España para el Mundial 2026

Pese a las novedades y las ausencias ruidosas, España conserva una estructura sólida que no parece entrar en discusión. En el arco, la seguridad de Unai Simón y David Raya se mantiene firme. La línea defensiva cuenta con la experiencia de Aymeric Laporte y la juventud de Pau Cubarsí y Dean Huijsen.

El corazón del equipo, el mediocampo, estará liderado por el tridente estelar conformado por Rodri, Pedri y Gavi. Estos nombres constituyen la columna vertebral de una selección que busca recuperar el protagonismo mundial. Con la ausencia de Carvajal ya sentenciada, España empieza a delinear su plantel para la gran cita, apostando por un equilibrio entre la jerarquía de su base y el atrevimiento de los nuevos convocados.

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