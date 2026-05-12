Bombazo en España: Luis De la Fuente presentó la prelista para el Mundial y borró a un histórico

En el sector ofensivo, el nombre de Alberto Moleiro es el que más ilusión despierta en los fanáticos. El joven delantero del Villarreal ha sido recompensado por su brillante temporada y logró meterse en la prelista pese a no haber tenido convocatorias previas. Junto a él, otros futbolistas como Víctor Muñoz, Jorge de Frutos, Aleix García, Yeremy Pino y Carlos Soler mantienen vivo el sueño de integrar la lista definitiva de 26.

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Qué jugadores de España llegan lesionados a la Copa del Mundo

Una de las mayores preocupaciones para el cuerpo técnico es el estado de salud de varias de sus estrellas. Luis De la Fuente decidió incluir a figuras clave que hoy se encuentran en plena recuperación. Mikel Merino continúa trabajando para estar a punto físicamente, mientras que el extremo Nico Williams afrontará cerca de tres semanas de baja, lo que lo deja con poco margen de rodaje previo.

Sin embargo, el foco principal está sobre la joya del Barcelona: Lamine Yamal podría perderse el debut mundialista frente a Cabo Verde debido a su actual estado físico. A pesar de esto, su presencia entre los 26 convocados finales parece indiscutida, siempre y cuando los plazos de su recuperación permitan su participación en el resto del torneo.

Cuál es la base titular que tiene garantizada España para el Mundial 2026

Pese a las novedades y las ausencias ruidosas, España conserva una estructura sólida que no parece entrar en discusión. En el arco, la seguridad de Unai Simón y David Raya se mantiene firme. La línea defensiva cuenta con la experiencia de Aymeric Laporte y la juventud de Pau Cubarsí y Dean Huijsen.

El corazón del equipo, el mediocampo, estará liderado por el tridente estelar conformado por Rodri, Pedri y Gavi. Estos nombres constituyen la columna vertebral de una selección que busca recuperar el protagonismo mundial. Con la ausencia de Carvajal ya sentenciada, España empieza a delinear su plantel para la gran cita, apostando por un equilibrio entre la jerarquía de su base y el atrevimiento de los nuevos convocados.