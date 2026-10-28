Fue famoso, estuvo envuelto en un escándalo con Susana Giménez y hoy maneja para una aplicación: qué le pasó

Detrás de esa escena hay una situación personal difícil: Morais contó que el incendio que destruyó su casa en febrero de 2026 lo obligó a reorganizar su vida y a buscar nuevas formas de generar ingresos. El episodio le provocó importantes pérdidas materiales y, según trascendió, el caso continúa en una instancia judicial.

Al explicar su presente, el ex Gran Hermano se mostró dispuesto a salir adelante y a trabajar para recuperarse del duro golpe. La pasajera, por su parte, compartió el encuentro con una mezcla de sorpresa y admiración, y destacó la actitud del hombre frente a las circunstancias que atraviesa.

“Es un honor lo que me está pasando”, fue la frase que, según el relato difundido, expresó la mujer al hablar de la experiencia y también le tiró onda, pero Esteban le dijo que estaba en pareja.

La historia volvió a poner a Bam Bam en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por una faceta muy distinta a la que lo hizo famoso. De los realities y los escándalos del espectáculo a manejar un auto de aplicación, Morais atraviesa una etapa de reinvención personal después de un incendio que, según contó, cambió su realidad.

Por ahora, el exparticipante de Gran Hermano intenta reconstruirse y seguir adelante, mientras su inesperado encuentro con una pasajera vuelve a despertar interés por lo que ocurrió con uno de los personajes más recordados de aquella edición.