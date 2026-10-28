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Fue famoso, estuvo envuelto en un escándalo con Susana Giménez y hoy maneja para una aplicación: qué le pasó

El giro inesperado en la vida de un famoso: fue mediático, tuvo un "romance" con Susana y ahora maneja un auto de aplicación. Enterate.

Fue famoso, estuvo envuelto en un escándalo con Susana Giménez y hoy maneja para una aplicación: qué le pasó

Esteban “Bam Bam” Morais volvió a sorprender con una escena que pocos imaginaban: el exparticipante de Gran Hermano fue reconocido por una pasajera mientras trabajaba como chofer de una aplicación. La mujer registró el encuentro y compartió su reacción en las redes sociales, donde la situación despertó curiosidad por el inesperado presente del hombre que supo ser una figura habitual de la televisión.

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Morais saltó a la fama en 2007, cuando ganó la quinta edición de Gran Hermano Argentina. Su paso por la casa lo convirtió en uno de los personajes más comentados del momento y, años después, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre un supuesto encuentro íntimo con Susana Giménez, que la conductora negó y por el que inició acciones judiciales.

Sin embargo, su vida dio un giro importante. En los últimos años, Bam Bam se volcó a distintos emprendimientos comerciales y buscó construir un perfil alejado de la exposición mediática. Ahora, una pasajera lo encontró al volante de un auto de aplicación y decidió contar la experiencia.

La mujer lo reconoció, buscó información sobre él y mostró imágenes de su pasado televisivo mientras viajaba. En el registro, el conductor aparece sonriendo ante los comentarios de la pasajera, que no ocultó su sorpresa por encontrarse con alguien a quien recordaba de la pantalla chica.

Detrás de esa escena hay una situación personal difícil: Morais contó que el incendio que destruyó su casa en febrero de 2026 lo obligó a reorganizar su vida y a buscar nuevas formas de generar ingresos. El episodio le provocó importantes pérdidas materiales y, según trascendió, el caso continúa en una instancia judicial.

Al explicar su presente, el ex Gran Hermano se mostró dispuesto a salir adelante y a trabajar para recuperarse del duro golpe. La pasajera, por su parte, compartió el encuentro con una mezcla de sorpresa y admiración, y destacó la actitud del hombre frente a las circunstancias que atraviesa.

“Es un honor lo que me está pasando”, fue la frase que, según el relato difundido, expresó la mujer al hablar de la experiencia y también le tiró onda, pero Esteban le dijo que estaba en pareja.

La historia volvió a poner a Bam Bam en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por una faceta muy distinta a la que lo hizo famoso. De los realities y los escándalos del espectáculo a manejar un auto de aplicación, Morais atraviesa una etapa de reinvención personal después de un incendio que, según contó, cambió su realidad.

Por ahora, el exparticipante de Gran Hermano intenta reconstruirse y seguir adelante, mientras su inesperado encuentro con una pasajera vuelve a despertar interés por lo que ocurrió con uno de los personajes más recordados de aquella edición.

En pocas palabras

  • Esteban Morais: El exparticipante de Gran Hermano trabaja como chofer de aplicación.
  • Reinventación personal: Tras un incendio que destruyó su casa, busca nuevas formas de ingresos.
  • Presente inesperado: Fue reconocido por una pasajera, mostrando su presente alejado de la fama.
Resumen generado por Thinkindot AI
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