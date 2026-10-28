La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: "Me van a..."

"Yo estaba con mi familia disfrutando el único día que tengo en mi casa porque la verdad que grabamos de lunes a viernes, más el noticiero de la noche. Y me llegó esa publicación y me liquidó, es cierto que me angustié y me puse mal", confesó la periodista.

Y agregó sobre la reacción en ese instante de su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza: "Por suerte tengo a mi pareja realmente le chu.. un huevo. Me dijo: 'Lo tomo como de dónde viene'. Hace cinco días que estamos con el mismo tema y yo vuelvo a mi casa todos los días con ese mismo loop".

La China Ansa cuestionó las palabras de Nora Colosimo

La China Ansa dejó en claro tras escuchar a Nora Colosimo en LAM: "Si ella pide disculpas públicamente fenómeno, terminamos el tema acá. Ahora si redoblás la apuesta y decís que vas a mostrar las pruebas. No pidas disculpas, morí con la tuya y ni bajes la publicación", observó.

Y contó que el mismo día del posteo Wanda Nara se contactó con ella y cómo intercedió en el tema: "Ese mismo día a la noche Wanda se comunicó conmigo para decirme que había sido un error y que la publicación había sido borrada, con lo cual pensé que había terminado ahí pero parece que no. Yo le agradecí a Wanda por cuidar a mi familia y entender. No sabía de dónde sacó la información pero sí le pidió que la baje y lo hizo".

Sobre el rumor que se instaló, la China Ansa aseguró: "Me descolocó porque nunca me había pasado y la información realmente es falsa, no sé de dónde salió. Me banco la exposición pero todo tiene un límite y el límite es mi familia".

"Soy feliz haciendo lo que hago y que me pasen estas cosas sí me desconcierta realmente. No estoy acostumbrada, pero me voy a empezar a acostumbrar y me van a conocer", cerró picante.