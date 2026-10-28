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La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: "Me van a..."

La China Ansa respondió al discurso de Nora Colosimo en LAM donde habló de su posteo donde vinculó a la China Ansa con un compañero de MasterChef Celebrity.

28 oct 2026, 11:40
La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: Me van a...

La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: "Me van a..."

La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: Me van a...

La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: "Me van a..."

La China Ansa se plantó después de escuchar Nora Colosimo en LAM (América TV) donde se refirió al posteo enigmático donde dio a entender que la conductora habría tenido un acercamiento con Pablo Migliore, su compañero en el programa MasterChef Celebrity (Telefe).

La conductora cuestionó el sentido del mensaje de la mamá de Wanda Nara donde por un lado le pide disculpas y por el otro asegura que confía en su fuente de información.

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"Me parece un poco contradictorio lo último que dijo, porque me pide disculpas, pero dice que va a mostrar pruebas y que la vida le va a dar la razón. ¿Me pedís disculpas por lo que hiciste o realmente tenés ganas de seguir con el tema? Porque no se entiende. O sea ¿te bajas del barco o no te bajas? No entiendo", expresó la China Ansa en charla con Desayuno Americano.

La participante del reality indicó que se encontraba en su casa junto a su familia cuando se enteró del explosivo posteo en redes de Nora Colosimo que luego borró.

"Yo estaba con mi familia disfrutando el único día que tengo en mi casa porque la verdad que grabamos de lunes a viernes, más el noticiero de la noche. Y me llegó esa publicación y me liquidó, es cierto que me angustié y me puse mal", confesó la periodista.

Y agregó sobre la reacción en ese instante de su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza: "Por suerte tengo a mi pareja realmente le chu.. un huevo. Me dijo: 'Lo tomo como de dónde viene'. Hace cinco días que estamos con el mismo tema y yo vuelvo a mi casa todos los días con ese mismo loop".

La China Ansa cuestionó las palabras de Nora Colosimo

La China Ansa dejó en claro tras escuchar a Nora Colosimo en LAM: "Si ella pide disculpas públicamente fenómeno, terminamos el tema acá. Ahora si redoblás la apuesta y decís que vas a mostrar las pruebas. No pidas disculpas, morí con la tuya y ni bajes la publicación", observó.

Y contó que el mismo día del posteo Wanda Nara se contactó con ella y cómo intercedió en el tema: "Ese mismo día a la noche Wanda se comunicó conmigo para decirme que había sido un error y que la publicación había sido borrada, con lo cual pensé que había terminado ahí pero parece que no. Yo le agradecí a Wanda por cuidar a mi familia y entender. No sabía de dónde sacó la información pero sí le pidió que la baje y lo hizo".

Sobre el rumor que se instaló, la China Ansa aseguró: "Me descolocó porque nunca me había pasado y la información realmente es falsa, no sé de dónde salió. Me banco la exposición pero todo tiene un límite y el límite es mi familia".

"Soy feliz haciendo lo que hago y que me pasen estas cosas sí me desconcierta realmente. No estoy acostumbrada, pero me voy a empezar a acostumbrar y me van a conocer", cerró picante.

     

 

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