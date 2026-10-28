En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Paro docente
Universidades
Reclamo

Paro universitario nacional: qué días no habrá clases y hasta cuándo se extiende la medida

Los gremios reclaman una recomposición salarial, más fondos para las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro universitario: los docentes comienzan una semana de huelga y habrá nuevas medidas en noviembre

Paro universitario: los docentes comienzan una semana de huelga y habrá nuevas medidas en noviembre

Los docentes universitarios y preuniversitarios comienzan este miércoles una nueva semana de paro nacional en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las casas de estudio públicas. La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) y se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre.

Leé también Docentes universitarios convocan a otro paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento
Las universidades públicas anunciaron un paro de 72 hs desde este iércoles 30 de septiembre. (Foto: archivo)

El conflicto se centra en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, las restricciones presupuestarias que atraviesan las instituciones y la exigencia de que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario. A estos reclamos se suman nuevas jornadas de protesta anunciadas por otros sindicatos del sector para las próximas semanas.

La federación ratificó la huelga tras una resolución de su Congreso Extraordinario y llamó a la comunidad educativa a sumarse al plan de lucha. En su convocatoria, sostuvo que la falta de respuestas profundiza el deterioro de las condiciones laborales y del funcionamiento de las universidades.

Los reclamos detrás del paro universitario

La medida impulsada por CONADU Histórica tiene tres ejes principales: la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que denuncian los sindicatos y la asignación de recursos suficientes para sostener las actividades académicas.

El reclamo también incluye fondos para investigación, extensión y gestión, áreas que dependen del financiamiento de las universidades nacionales.

“Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, expresaron desde la federación. Además, resumieron su postura con una consigna dirigida al Gobierno: “Milei cumplí con la ley”.

Los gremios sostienen que la situación salarial compromete la continuidad de las tareas educativas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, advirtieron en la convocatoria.

Como parte de los argumentos que respaldan la protesta, los sectores universitarios difundieron cifras que señalan una caída real del 41,6% en el presupuesto de las universidades nacionales desde diciembre de 2023 y una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo de los salarios del personal.

Qué otros gremios universitarios harán paro en noviembre

La protesta no se limitará a la huelga semanal de CONADU Histórica. La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.

El cronograma previsto incluye las siguientes fechas:

  • Miércoles 28 de octubre.

  • Martes 3 de noviembre.

  • Jueves 12 de noviembre.

  • Lunes 16 de noviembre.

La medida alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y al Centro de Estudios Bariloche. Según informó la entidad, durante esas jornadas no habrá clases presenciales ni virtuales en las instituciones alcanzadas.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, también confirmó paros de 24 horas para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre.

La decisión fue adoptada por su Consejo Directivo, con participación de representantes de 54 organizaciones sindicales. Además, la federación anticipó que impulsará acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para reclamar que los montos correspondientes a la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo.

Qué pasará en la UBA durante el paro universitario

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión a la huelga docente y preuniversitaria hasta el 3 de noviembre.

En el caso del personal no docente, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) no forma parte del cronograma de medidas anunciado por FATUN para esas fechas, según la información difundida por AGD-UBA.

La coincidencia de las medidas de distintos sindicatos podría afectar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas. La modalidad de funcionamiento dependerá de la adhesión de cada sector y de las comunicaciones de las respectivas instituciones.

Cuándo se definirán las próximas medidas de fuerza

El conflicto continuará después de la semana de huelga. CONADU Histórica convocó a su Congreso Extraordinario para el 6 de noviembre, cuando evaluará los pasos siguientes del plan de lucha.

En paralelo, FAGDUT y FATUN mantienen las jornadas de paro previstas para el 12 y el 16 de noviembre.

En pocas palabras

  • Paro universitario: Docentes inician semana de huelga hasta el 3 de noviembre por mejoras salariales y financiamiento.
  • Reclamos: Exigen recomposición salarial, fondos para universidades públicas y cumplimiento de Ley de Financiamiento.
  • Medidas de fuerza: Otras organizaciones docentes y no docentes confirmaron paros para el 12 y 16 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Paro docente Universidades
Notas relacionadas
Paro universitario en todo el país por 72 horas: qué aumento salarial reclaman los docentes
Financiamiento Universitario: en medio de un nuevo paro, la Justicia extendió el plazo para que el Gobierno cumpla con la ley
El presidente de The Americas Council aseguró que el Gobierno argentino "estaba enterado" del plan de fuga de Flávio Bolsonaro

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar