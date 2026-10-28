Paro universitario nacional: qué días no habrá clases y hasta cuándo se extiende la medida

El reclamo también incluye fondos para investigación, extensión y gestión, áreas que dependen del financiamiento de las universidades nacionales.

“Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, expresaron desde la federación. Además, resumieron su postura con una consigna dirigida al Gobierno: “Milei cumplí con la ley”.

Los gremios sostienen que la situación salarial compromete la continuidad de las tareas educativas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, advirtieron en la convocatoria.

Como parte de los argumentos que respaldan la protesta, los sectores universitarios difundieron cifras que señalan una caída real del 41,6% en el presupuesto de las universidades nacionales desde diciembre de 2023 y una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo de los salarios del personal.

Qué otros gremios universitarios harán paro en noviembre

La protesta no se limitará a la huelga semanal de CONADU Histórica. La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.

El cronograma previsto incluye las siguientes fechas:

Miércoles 28 de octubre.

Martes 3 de noviembre.

Jueves 12 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre.

La medida alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y al Centro de Estudios Bariloche. Según informó la entidad, durante esas jornadas no habrá clases presenciales ni virtuales en las instituciones alcanzadas.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, también confirmó paros de 24 horas para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre.

La decisión fue adoptada por su Consejo Directivo, con participación de representantes de 54 organizaciones sindicales. Además, la federación anticipó que impulsará acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para reclamar que los montos correspondientes a la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo.

Qué pasará en la UBA durante el paro universitario

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión a la huelga docente y preuniversitaria hasta el 3 de noviembre.

En el caso del personal no docente, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) no forma parte del cronograma de medidas anunciado por FATUN para esas fechas, según la información difundida por AGD-UBA.

La coincidencia de las medidas de distintos sindicatos podría afectar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas. La modalidad de funcionamiento dependerá de la adhesión de cada sector y de las comunicaciones de las respectivas instituciones.

Cuándo se definirán las próximas medidas de fuerza

El conflicto continuará después de la semana de huelga. CONADU Histórica convocó a su Congreso Extraordinario para el 6 de noviembre, cuando evaluará los pasos siguientes del plan de lucha.

En paralelo, FAGDUT y FATUN mantienen las jornadas de paro previstas para el 12 y el 16 de noviembre.