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La firme aclaración de Moria Casán sobre su llamativo y polémico posteo contra Bolsonaro

La conductora recordó una antigua publicación en la que cuestionó a Jair Bolsonaro durante su presidencia en Brasil y no se guardó nada. Qué dijo Moria Casán sobre aquel polémico posteo.

28 oct 2026, 11:34
La firme aclaración de Moria Casán sobre su llamativo y polémico posteo contra Bolsonaro

La firme aclaración de Moria Casán sobre su llamativo y polémico posteo contra Bolsonaro

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Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles al recordar una publicación que compartió en 2021 contra Jair Bolsonaro. El antiguo mensaje reapareció durante una charla sobre las elecciones en Brasil en La mañana con Moria (El Trece), donde la conductora sorprendió al revelar el verdadero origen de la fotografía que lo acompañaba.

Todo comenzó mientras en el ciclo analizaban la situación política brasileña y el cuestionado viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos después de la derrota electoral. En ese contexto, salió a la luz el tuit de la diva que decía “Bolsonaro, si querés llorar, llorá”.

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Ante los comentarios de sus compañeros, Moria Casán aclaró que se trataba de una publicación de hacía varios años atrás y explicó que la imagen no había sido creada con inteligencia artificial ni formaba parte de una producción especial. “Es una cosa mía del 2021”, precisó la conductora, antes de contar cómo se había tomado la fotografía que acompañó aquel mensaje.

Fue entonces cuando Federico Seeber le preguntó por la imagen, en la que se la veía posando frente al Obelisco. Sin vueltas, Moria recordó que venía de trabajar en el teatro y que había salido a celebrar el triunfo de la Selección argentina. “Es del 2021, no hablaba de Bolsonaro. Salía de hacer Brujas y estaba en el Obelisco porque había ganado la Selección”, explicó.

Además, reveló quién había sido el responsable de la foto y cómo surgió aquel momento en medio de los festejos populares. “La sacó Marcelo Sarlenga, un amigo mío, que justo estaba pasada por ahí. Digo: ‘Marcelo, sacame’, porque salí e iba toda la gente al Obelisco a celebrar”, relató.

Por último, la conductora se tomó con humor el contenido de su publicación y hasta deslizó una duda sobre la frase que había elegido. “No sé por qué no puse ‘Lula, si querés llorar, llorá’. No me acuerdo. No sé”, comentó entre risas.

Por último, agregó sobre el entonces mandatario brasileño: “Bolsonaro creo que era presidente. Y fue muy cuestionado en la época de la pandemia, Bolsonaro”.

De qué dolorosa muerte se enteró vivo Moria Casán por lo que no pudo evitar romper en llanto

Moria Casán protagonizó un momento de profunda emoción este martes en su programa La mañana con Moria (El Trece), al enterarse en vivo de la muerte de Fernando Coco Shedden, quien fue su histórico chofer y una persona muy importante en su vida durante muchos años.

La noticia tomó por sorpresa a la conductora y fue su asistente, Galo Sotto, quien le comunicó el fallecimiento. Visiblemente afectada, la diva interrumpió la dinámica del ciclo para compartir la triste novedad con su audiencia.

“Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida, Fernando Shedden ya está en otro plano”, expresó conmovida.

Durante el programa, Moria Casán recordó el vínculo que los unió y explicó que, si bien estuvieron distanciados durante un largo período, el estreno de su serie en Netflix les permitió acercarse nuevamente.

“A través de la serie este último tiempo nos permitió un poco unirnos porque el personaje de él fue muy importante en mi vida. Nunca me peleé en realidad”, reconoció la conductora.

En medio del dolor, también se refirió a los motivos que provocaron el alejamiento entre ambos. Según contó, Coco Shedden atravesó graves problemas de adicción que marcaron una etapa difícil de su vida y terminaron afectando su relación.

“Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros, estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo”, relató.

Además, recordó que intentó ayudarlo cuando fue detenido y que incluso se hizo cargo de los honorarios de su abogado. “Yo al principio cuando lo agarraron le pagué el abogado para que saliera de la cárcel. Después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica”, señaló.

Finalmente, entre lágrimas, Moria le dedicó unas sentidas palabras y lamentó su partida a una edad temprana. “Te quiero Coco y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida”, concluyó.

     

 

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