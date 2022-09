Fuertes ataques homofóbicos a los dos hinchas que se besaron en un partido del ascenso

En distintas redes sociales se viralizó la imagen y más de un usuario agregó comentarios homofóbicos. "Desde que abrí la puerta de mi closet y me fui, nunca quise ocultarle a nadie quién soy y mucho menos quiero volver allí. Los términos maricón, fresco, baitola, etc., no me afectan. Hasta respondo", publicó Dioges en una red social tras la repercusión de la foto.

https://twitter.com/IniciativaABC/status/1571913686356205569 A Frasqueira sempre representou a diversidade. É um imenso prazer ver o amor vencendo barreiras em um ambiente extremamente preconceituoso, como o futebol.



Sejam sempre bem vindos a casa de todos: o nosso Frasqueirão! https://t.co/d9zmMJ9QkJ — Insta: @IniciativaABC (@IniciativaABC) September 19, 2022

Y agregó: "Cuando tomamos términos peyorativos y los transformamos en formas de tratamiento, los homófobos pierden sus argumentos. Entonces se preguntan: '¿cómo vamos a cabrear a los gays ahora?' Y, con eso, los chistes pierden la gracia".

Además a las horas decidió volver a publicar la imagen reivindicando su lucha, el ascenso del club y expresó: "Aquí está el club del pueblo, un equipo gigante, mi ABC es más grande que cualquier prejuicio . Frasqueira es de TODOS y para TODOS LOS ALBINEGROS. Fue hermoso acompañar esto toda la temporada, y ahora vamos rumbo al campeonato de la Serie C de Brasil después de 12 años".

Si bien hubo más de uno que exteriorizó su homofobia, también cientos de usuarios enviaron mensajes de apoyo y cariño que buscaron generar una construcción por la inclusión reivindicando la libertad de elegir. También varios perfiles de redes que generan contenido sobre fanáticos de ABC expresaron su apoyo a Jean y Dioges y se encargaron de repudiar los ataques homofóbicos.