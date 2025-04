Fuertes críticas a Luciana Salazar tras la actitud de Matilda en uno de sus videos

La niña entra, separa enfrentar al espejo, hace algunas poses y luego de un ratito se retira. Al irse, se esconde detrás de una pared y se ve como se queda espiando lo que hace su mamá.

En las redes, entienden que esto está planificado y ensayado, pero a todos les generó una especie de “cringe” ver a la niña escondida espiando y esperando que su mamá termine de grabar para ver si lo aprueba el video y así poder salir a pasear.

Todo esto surge en el marco del recrudecimiento de la pelea entre Luli y Martín Redrado por el pago de la cuota alimenticia de la niña, que el ex presidente del Banco Central no considera su hija. Dijo que solo acompañó a su ex pareja en el deseo de ser madre mientras estuvieron juntos.