Fuertes imágenes de cómo está la lujosa mansión de Luis Miguel: abandono, ruinas y un aterrador rumor

Pero el abandono no es lo único que alimenta las versiones alrededor de la propiedad. En los últimos años comenzaron a multiplicarse los relatos de vecinos y visitantes que aseguran que el lugar estaría bajo el control de un cartel del narcotráfico. Incluso, circula la versión de que quien ingresa sin autorización corre el riesgo de ser secuestrado, un rumor que nunca fue confirmado oficialmente, pero que contribuyó a convertir la antigua mansión en uno de los sitios más temidos de la zona.

A ese misterio se suma otro interrogante que desde hace años persigue al cantante: ¿por qué abandonó semejante paraíso? Una de las teorías más difundidas sostiene que Luis Miguel habría tenido un fuerte enfrentamiento con Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie", quien supuestamente lo habría amenazado para que dejara Acapulco. Esa versión jamás fue comprobada y no existen evidencias que la respalden.

La explicación que sí tomó fuerza con el tiempo fue mucho más sencilla. "Una de las razones por las que se fue de aquí es porque perdió la privacidad. Miren lo que construyeron pegadito a su barda. La gente podía subirse y verlo tomando sol desde la azotea. Se acabó la privacidad para Luis Miguel y por eso se fue de Acapulco", contó Rudy Tercero, exgerente del histórico boliche Baby'O, uno de los lugares favoritos del artista.

Sea cual haya sido el verdadero motivo de su partida, lo cierto es que la mansión pasó de ser uno de los símbolos del éxito de Luis Miguel a convertirse en una impactante postal del abandono.