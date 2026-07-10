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Fuertes imágenes de cómo está la lujosa mansión de Luis Miguel: abandono, ruinas y un aterrador rumor

Se conoció un video de la destrucción de la mansión que Luis Miguel y lo peor: la escalofriante historia en la que quedó envuelta. Entérate.

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Foto modificada con IA

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Antes fue el refugio soñado de Luis Miguel, una mansión donde el lujo parecía no tener límites y que fue escenario de fiestas exclusivas, vacaciones inolvidables y algunos de los momentos más importantes de la vida del cantante. Hoy, en cambio, ese mismo lugar luce irreconocible: paredes destruidas, piscinas abandonadas, jardines convertidos en maleza y un inquietante rumor que rodea la propiedad y estremece a todo Acapulco.

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La espectacular residencia que "El Sol de México" construyó en la década de los 90 en la exclusiva Zona Diamante era un verdadero símbolo de opulencia. Contaba con tres pisos, playa privada, varias piscinas, gimnasio, canchas de tenis y bádminton, un lago artificial con cascada, una discoteca, un bar, una sala de telescopio y hasta un inmenso vestidor de dos plantas junto a un jacuzzi privado. Nada faltaba en la propiedad donde el artista recibía a invitados de primer nivel y disfrutaba de su descanso lejos de los escenarios.

Sin embargo, con el paso de los años todo cambió. Luis Miguel dejó de frecuentar la mansión y finalmente se desprendió de ella. Desde entonces, el inmueble quedó envuelto en un halo de misterio que se profundizó tras el devastador paso del huracán Otis, que terminó de destruir gran parte de la estructura y dejó imágenes impactantes del deterioro del lugar.

Las fotografías y los recorridos realizados por creadores de contenido que lograron ingresar al predio muestran un escenario desolador. Las palmeras fueron arrancadas de raíz, los salones quedaron en ruinas, las piscinas están vacías y cubiertas de suciedad y el lujo que alguna vez caracterizó a la residencia desapareció por completo.

Pero el abandono no es lo único que alimenta las versiones alrededor de la propiedad. En los últimos años comenzaron a multiplicarse los relatos de vecinos y visitantes que aseguran que el lugar estaría bajo el control de un cartel del narcotráfico. Incluso, circula la versión de que quien ingresa sin autorización corre el riesgo de ser secuestrado, un rumor que nunca fue confirmado oficialmente, pero que contribuyó a convertir la antigua mansión en uno de los sitios más temidos de la zona.

A ese misterio se suma otro interrogante que desde hace años persigue al cantante: ¿por qué abandonó semejante paraíso? Una de las teorías más difundidas sostiene que Luis Miguel habría tenido un fuerte enfrentamiento con Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie", quien supuestamente lo habría amenazado para que dejara Acapulco. Esa versión jamás fue comprobada y no existen evidencias que la respalden.

La explicación que sí tomó fuerza con el tiempo fue mucho más sencilla. "Una de las razones por las que se fue de aquí es porque perdió la privacidad. Miren lo que construyeron pegadito a su barda. La gente podía subirse y verlo tomando sol desde la azotea. Se acabó la privacidad para Luis Miguel y por eso se fue de Acapulco", contó Rudy Tercero, exgerente del histórico boliche Baby'O, uno de los lugares favoritos del artista.

Sea cual haya sido el verdadero motivo de su partida, lo cierto es que la mansión pasó de ser uno de los símbolos del éxito de Luis Miguel a convertirse en una impactante postal del abandono.

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