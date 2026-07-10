La inesperada respuesta de Moria Casán tras la reacción de Wanda Nara ante una filosa crítica

Al escucharla en La mañana con Moria (El Trece), La One dejó su actitud crítica hacia Nara y mostró un costado más amable con ella: "La verdad que un amor, gracias".

"No lo digo porque ahora me haya halagado, ella siempre tuvo la mejor conmigo. Un tiempo atrás, en el programa de Gerardo Rozín, ella me pidió consejos, tips. Le dije que era un michifuz legal y se rió. Divina. Todo más que bien", insistió Moria.

Y sumó su punto de vista sobre los dichos en los medios: "Yo nunca tomo algo que se dice en la tele como personal. Te pueden decir de todo, pero para mí es show. Una cámara es igual a un acting".

¿Qué dijo Moria Casán de la marca de cosméticos de Wanda Nara?

El relanzamiento que hizo Wanda Nara de su marca de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como modelo de la firma, fue el disparador para que Moria Casán compartiera una experiencia de uso del maquillaje con picardía.

En La Mañana con Moria (El Trece), la One deslizó con suspicacia que Wanda fue la primera en contratar a Ojeda, aludiendo al coqueteo que habría tenido con Icardi en un boliche.

Después lanzó, entre risas irónicas: "¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron... parece que no son buenos", cuando María Fernanda Callejón le preguntó si el producto no era bueno.