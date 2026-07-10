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La inesperada respuesta de Moria Casán tras la reacción de Wanda Nara ante una filosa crítica

Moria Casán le contestó a Wanda Nara luego del descargo que hizo por las críticas que recibió de la diva tras relanzar su marca de cosméticos.

10 jul 2026, 12:36
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La inesperada reacción de Moria Casán tras la reacción de Wanda Nara ante una filosa crítica

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La inesperada reacción de Moria Casán tras la reacción de Wanda Nara ante una filosa crítica

Wanda Nara habló en Bondi Live de Moria Casán cuando le dijeron que La One hablaba mal de ella y dejó en claro que tiene una "profunda admiración" por la actriz y conductora.

"Yo soy yo, Moria es Moria y Susana es Susana. Moria tiene mucho taco caminado y conoce el medio como nadie. Yo la admiro mucho como estrella, como mujer y como personaje. Entiendo su juego", manifestó la mediática.

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Y agregó: "Yo soy de los medios como ella, pero tenemos distintas trayectorias y caminos. Admiro que a las 9 de la mañana haga un programa y esté impecable como está. Yo si hiciera eso tendría que levantarme a las 3 de la mañana".

"Mi comentario siempre hacia Moria es de admiración. Tampoco tiene la necesidad de hacer lo que hace y ahí está, por oficio, por lo profesional, por amor y porque es laburo", sentenció Wanda.

Al escucharla en La mañana con Moria (El Trece), La One dejó su actitud crítica hacia Nara y mostró un costado más amable con ella: "La verdad que un amor, gracias".

"No lo digo porque ahora me haya halagado, ella siempre tuvo la mejor conmigo. Un tiempo atrás, en el programa de Gerardo Rozín, ella me pidió consejos, tips. Le dije que era un michifuz legal y se rió. Divina. Todo más que bien", insistió Moria.

Y sumó su punto de vista sobre los dichos en los medios: "Yo nunca tomo algo que se dice en la tele como personal. Te pueden decir de todo, pero para mí es show. Una cámara es igual a un acting".

¿Qué dijo Moria Casán de la marca de cosméticos de Wanda Nara?

El relanzamiento que hizo Wanda Nara de su marca de cosméticos, luego de sumar a Ekaterina Ojeda como modelo de la firma, fue el disparador para que Moria Casán compartiera una experiencia de uso del maquillaje con picardía.

En La Mañana con Moria (El Trece), la One deslizó con suspicacia que Wanda fue la primera en contratar a Ojeda, aludiendo al coqueteo que habría tenido con Icardi en un boliche.

Después lanzó, entre risas irónicas: "¿No es que no tiene más los cosméticos? Dicen que se humedecieron... parece que no son buenos", cuando María Fernanda Callejón le preguntó si el producto no era bueno.

     

 

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