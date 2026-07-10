El picante mensaje sobre Mauro Icardi que generó debate y polémica en redes: "En 10 años..."

Ante la repercusión que tuvo su posteo, Connie Ansaldi aclaró después que su intención no era cuestionar de manera directa al novio de la China Suárez sino que buscó concientizar acerca del manejo del mundo financiero.

“No entiendo por qué se toman esto a mal. No es una crítica. Está re bueno entender de finanzas. ¡Ojalá antes se hubiera hablado tanto como ahora de educación financiera!", se defendió.

"¡Negrete! Jaja Se nos cayó 1 sota mínimo. Ramón Mercedes Negrete se llamaba. Me hiciste reír", observó una usuaria sobre el primer comentario de Ansaldi. Y ella le respondió divertida: "Jaja si si, ese. Mi mamá siempre me lo nombraba".

Sin embargo, varias personas cuestionaron el mensaje de Connie Ansaldi al hablar sobre la economía del futbolista: "No es tomarlo mal es simplemente que te metes con la plata ajena y oh casualidad lo haces con Mauro para tener visibilidad ¿Por qué no lo haces con otros también? Dale deja que cada uno haga de su vida lo que se le canta", "¿Y por qué mencionas a Icardi en particular? Si todos se retiran jóvenes, es más, la mayoría con menos recursos económicos", "¡Es una critica! Primero porque no estás en la mesa con Mauro y su contadora, ¿de qué te agarras para decir que en 10 años no tiene mas plata?. no sea cosa que te pase a vos", señalaron furiosos.

La íntima foto que compartió la China Suárez con Mauro Icardi de su viaje a Miami

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Estados Unidos para seguir descansando en medio del receso de las ligas por el Mundial 2026. Antes de partir, la actriz sorprendió con una romántica postal junto al futbolista.

La noticia del viaje fue dada a conocer por los periodistas Naiara Vecchio y Gustavo Méndez, quienes informaron detalles del traslado de la pareja a través de sus redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la China Suárez publicó una fotografía junto a Mauro Icardi sentados en el avión y acompañó la postal con una frase bien romántica.

"¿Cómo vas a sonreír así?", expresó sumando además un emoji de un corazón en llamas y otro de una carita derritiéndose.