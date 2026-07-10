La señal de la hija de Tití Fernández antes del partido de Argentina con Suiza: "Elijo creer"

Y tras ello, Tití Fernández habló desde lo más profundo de su corazón. "No sé si hay señales, pero el otro día cuando estaba jugando Colombia y Suiza yo decía 'que se clasifique Suiza carajo'. Yo quiero jugar con Suiza, no sé por qué pero quiero jugar con Suiza".

Claro que eso no fue todo, porque el popular periodista señaló que días atrás hizo un posteo en su cuenta de Instagram pidiéndole ayuda a su hija para la Selección Argentina, que decía "Sole ayudanos, danos una mano, y Sole nos ayudó".

Fue allí que puso el foco una de las respuestas que recibió en aquella publicación: "Un tipo me puso 'Sole de los milagros'", asegurando que este sábado "va a ser no Sole, va a ser 'Sole de los milagros danos una mano', y va a ser Suiza".

"Qué se yo, viste que cuando te pasan cosas empezás a creer en algunas cosas que antes no creías. Bueno, yo creo... Y es Suiza. Quién te dice que a lo mejor sobre la hora y en tiempo suplementario no le volvemos a ganar y estamos entre los cuartos", concluyó emocionado.

Cuál fue el inquietante vaticinio de un astrólogo sobre el rol de Dibu Martínez en el partido de Argentina frente a Suiza en el Mundial 2026

La Selección argentina continúa enfocada en su camino dentro del Mundial 2026 y ya prepara uno de los partidos más importantes del torneo: el cruce frente a Suiza por los cuartos de final. El encuentro se llevará a cabo este sábado 11 de julio en Kansas y, con el avance de las horas, comenzaron a aparecer diferentes miradas y pronósticos sobre el futuro de la Scaloneta en la competencia.

Entre las predicciones que despertaron atención apareció la de Guido Tejat, un astrólogo deportivo que analiza distintos acontecimientos futbolísticos a partir de la interpretación de los astros. En esta ocasión, el especialista realizó una lectura sobre el choque que tendrá el equipo de Lionel Scaloni y anticipó un escenario desafiante, aunque también destacó a una figura que podría ser decisiva: Emiliano "Dibu" Martínez.

Según explicó Tejat, las señales que observa tienen similitudes con uno de los partidos más recordados de la Selección argentina en los últimos tiempos. El astrólogo hizo referencia al duelo ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, un encuentro cargado de tensión que terminó definiéndose desde los penales, con una actuación determinante del arquero argentino.

Luego del agónico triunfo ante Egipto, donde el conjunto nacional consiguió dar vuelta un marcador adverso de 0-2 y quedarse con la victoria en los minutos finales, Argentina buscará este sábado desde las 22:00 avanzar nuevamente a las semifinales de una Copa del Mundo. Su rival será Suiza, que alcanzó esta instancia tras superar a Colombia en una definición por penales.

Desde su cuenta @FutbolConAstros, Guido Tejat compartió su análisis y dejó una advertencia para los fanáticos argentinos: “Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros”.

Además, el especialista volvió a remarcar la importancia que podría tener Dibu Martínez en el partido y lo comparó con aquella histórica noche frente a Países Bajos. “Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, sostuvo.

Para cerrar su mensaje, Tejat les dejó una particular indicación a los hinchas de la Selección y una imagen cargada de ilusión: “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”. Luego agregó una frase que rápidamente llamó la atención: “El sábado hay que jugar de verde”. Ahora, será cuestión de esperar al partido para conocer si su pronóstico finalmente se cumple.