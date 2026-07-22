Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie corta de 6 capítulos y es el thriller más intenso

Después de una extensa trayectoria dentro de la unidad, David tomó la decisión de retirarse. Sin embargo, sus planes cambiaron de manera abrupta cuando un criminal extremadamente peligroso lanzó un ataque que puso en jaque no solo a la unidad especial, sino también a la seguridad de miles de personas.

El responsable del atentado consiguió hacerse con explosivos militares robados y comenzó una ofensiva cuyo objetivo principal fue destruir completamente al GIGN. Pero esa no fue su única intención.

Detrás de cada ataque existió un plan mucho más personal. El criminal buscó obligar a David a enfrentarse a episodios de su pasado que permanecieron ocultos durante años.

Acción constante y operaciones de alto riesgo

Uno de los principales atractivos de la producción son sus secuencias de acción.

La serie presenta operativos especiales, persecuciones urbanas, intervenciones tácticas y enfrentamientos armados cuidadosamente construidos para mantener un ritmo constante.

Las escenas muestran el funcionamiento interno de una unidad de élite sometida a una presión permanente. Cada decisión puede significar la diferencia entre salvar cientos de vidas o provocar una tragedia de enormes dimensiones.

La tensión aumenta con cada episodio debido a que el enemigo parece anticipar todos los movimientos del equipo. Eso obliga al GIGN a modificar constantemente sus estrategias mientras intenta adelantarse al siguiente ataque.

El elenco principal de "GIGN: Unidad de élite"

Tomer Sisley

Guillaume Gouix

Tristan Zanchi

Thierry Neuvic

Judith El Zein

Grégori Derangère

Kévin Azaïs

Marley Duboscq

Nelly Lawson

Leanna Chea

Una serie francesa que apuesta por la tensión permanente

Durante los últimos años, las producciones francesas consiguieron ganar espacio dentro de Netflix gracias a historias de suspenso, crimen y acción con un enfoque diferente al de otras grandes producciones. GIGN: Unidad de élite sigue esa línea.

La serie desarrolla una trama donde el peligro permanece presente desde el comienzo y cada episodio incorpora nuevos interrogantes. Los ataques del criminal generan una sensación constante de urgencia.

Al mismo tiempo, las revelaciones sobre el pasado de David mantienen el interés incluso durante los momentos alejados de la acción.

El resultado es una producción que mezcla drama personal, operaciones especiales y una investigación que evoluciona de manera progresiva.

Cuándo se estrena "GIGN: Unidad de élite" y dónde ver la serie

GIGN: Unidad de élite llegó al catálogo de Netflix este miércoles 22 de julio de 2026. Todos los episodios se encuentran disponibles exclusivamente dentro de la plataforma de streaming.

Los usuarios que cuenten con una suscripción pueden acceder a la serie desde cualquier dispositivo compatible y seguir una historia que combina explosiones, operaciones militares, secretos del pasado y una intensa lucha contra un enemigo dispuesto a destruir una de las fuerzas especiales más reconocidas de Francia.

Mirá el tráiler oficial de "GIGN: Unidad de élite"