La reacción de la esposa de Nicolás Tagliafico ante la polémica por las teorías de la final del Mundial

Esta simple acción virtual fue detectada entre los usuarios que se vieron sorprendidos por los likes de la influencer fitness en medio del enorme revuelo que se armó en los medios con este tema.

“Cuando quieran hablar, lo estaremos cuidando", "¡Todos sabemos lo que pasó! Argentina es grande, ustedes nos hicieron durante todos estos años los más felices! Gracias infinitas, no nos deben nada”, "Me pongo de pie, siempre con el pueblo. Igual entiendo a los demás pero sabemos que algo pasó", "Ella le está dando like a los comentarios que dan a entender que pasó algo", fueron algunos de los comentarios que dejaron varias personas en uno de sus posteos.

En tanto, lejos de hacer mención directa a las versiones instaladas, Caro Calvagni agradeció desde sus historias el apoyo de la gente durante todo el Mundial 2026 y los mensajes de afecto recibidos en los últimos días.

"Vuelta a casa a ver a mi amor. No veo la hora. Tiempo de acompañar, mimar y estar. Gracias a todos por sus mensajes de amor, son miles. Les juro que todo ese afecto llega. Gracias, los quiero", indicó la modelo feliz por el afecto recibido. Y luego compartió una foto con la medalla del segundo puesto del Mundial de Tagliafico y los emojis de la bandera argentina, un corazón y una cara emocionada.

Yanina Latorre contó el detrás de la arenga viral de Messi en la final Argentina y España

Yanina Latorre explicó en SQP (América Tv) el sentido de las palabras de Messi a sus compañeros de la Selección Argentina en un momento de la final del Mundial 2026 muy comentado.

La conductora aclaró al aire que no existe nada extraño en esas palabras de Messi y se refirió al contexto de sus dichos: "Yo sé que quieren buscar quilombo y teorías conspirativas pero no las hay, no hay nada".

"Lo que pasó en el entretiempo es que hubo una charla técnica de despedida a Messi, muy triste, muy sentida, donde él y Scaloni hablan. Venían ya jugando mal y se entristecen, él es muy querido en la Selección y lo respetan mucho", continuó Yanina Latorre.

En ese sentido, remarcó sobre ese momento de Messi dentro del vestuario: "Terminan todos llorando y abrazados en una charla muy dura y sentida. Por eso los arenga y dice: ‘nos olvidamos de todo y vamos a jugar’. No es que hay un quilombo, pelea o se enteraron de algo malo. Fue la última charla técnica de Messi en el entretiempo en un Mundial".

"Se quebraron todos, se quieren mucho y él los arenga y los manda a jugar. Había mucho descontento de los jugadores (España) por las declaraciones en la semana que habían hablado de ellos y ya entró picante el tema", siguió su relato.

Y cerró acerca de la arenga de Messi que se viralizó y despertó tanta polémica: "Pero no hay nada conspirativo ni quilombo, queremos siempre encontarle la quinta pata al gato".