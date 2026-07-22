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La Justicia de Estados Unidos fijó para la fecha del inicio del juicio contra Nicolás Maduro

El expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán un proceso en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico. La fecha fue establecida luego de la tercera audiencia del caso.

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El expresidente de Venezuela y su esposa

El expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán un proceso en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico. (Foto: archivo)

La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La decisión fue adoptada luego de la tercera audiencia realizada en Nueva York, donde ambos enfrentan acusaciones vinculadas al narcotráfico.

Leé también El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York
El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York. 

La audiencia fue la tercera desde la detención de Maduro y Flores en su residencia de Caracas, el 3 de enero pasado.

La caravana de vehículos que transportaron a Maduro y Flores para asistir a la audiencia en un tribunal de Nueva York. (Foto: Reuters)

La caravana de vehículos que transportaron a Maduro y Flores para asistir a la audiencia en un tribunal de Nueva York. (Foto: Reuters)

Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Nueva York en enero y permanece detenido desde hace más de medio año en una prisión federal de Brooklyn.

Qué se estableció en la audiencia

Durante la audiencia, las partes avanzaron sobre la clasificación y preparación de las pruebas del expediente, además de la presentación de las mociones previas al juicio, cuya fecha de inicio quedó fijada para el 1 de junio de 2027.

La audiencia había sido programada originalmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó postergarla hasta este miércoles por razones vinculadas a la seguridad.

"El Gobierno entiende que el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio", señaló el documento judicial presentado para justificar el cambio.

Manifestantes se congregaron frente al tribunal neoyorkino. (Foto: Reuters)

Manifestantes se congregaron frente al tribunal neoyorkino. (Foto: Reuters)

Durante junio y la primera quincena de julio, los operativos de seguridad de Nueva York estuvieron concentrados en el Mundial de fútbol 2026, que finalizó el domingo.

La audiencia requirió la presencia de Maduro y Flores en la sala de Manhattan. Por ese motivo, el Departamento de Policía de Nueva York desplegó un importante operativo para garantizar el traslado terrestre de ambos desde la prisión de Brooklyn.

La causa también volvió a poner el foco sobre el juez Alvin Hellerstein, de 92 años. En la audiencia anterior, el magistrado evidenció una voz fatigada y algunos lapsus, una situación que generó interrogantes entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que se anticipa extenso y de alta complejidad técnica.

Manifestantes se congregaron frente al tribunal neoyorkino. (Foto: Reuters)

Manifestantes se congregaron frente al tribunal neoyorkino. (Foto: Reuters)

La causa

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, Flores enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro cuenta con inmunidad por haber ejercido la jefatura del Estado. Además, el propio acusado llegó a definirse como un "prisionero de guerra".

Los equipos legales de los acusados, encabezados por Barry Pollack y Mark Donnelly, podrían impulsar planteos para solicitar la nulidad del proceso con el argumento de las circunstancias y el procedimiento utilizados durante la captura en Caracas el 3 de enero de 2026.

En abril, Estados Unidos aceptó modificar las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que el Gobierno de ese país abonara los honorarios de los abogados que representan a los acusados. Ese punto fue uno de los ejes de las audiencias previas.

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