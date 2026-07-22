La Justicia de Estados Unidos fijó para la fecha del inicio del juicio contra Nicolás Maduro

La audiencia había sido programada originalmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó postergarla hasta este miércoles por razones vinculadas a la seguridad.

"El Gobierno entiende que el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio", señaló el documento judicial presentado para justificar el cambio.

Manifestantes se congregaron frente al tribunal neoyorkino. (Foto: Reuters)

Durante junio y la primera quincena de julio, los operativos de seguridad de Nueva York estuvieron concentrados en el Mundial de fútbol 2026, que finalizó el domingo.

La audiencia requirió la presencia de Maduro y Flores en la sala de Manhattan. Por ese motivo, el Departamento de Policía de Nueva York desplegó un importante operativo para garantizar el traslado terrestre de ambos desde la prisión de Brooklyn.

La causa también volvió a poner el foco sobre el juez Alvin Hellerstein, de 92 años. En la audiencia anterior, el magistrado evidenció una voz fatigada y algunos lapsus, una situación que generó interrogantes entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que se anticipa extenso y de alta complejidad técnica.

Manifestantes se congregaron frente al tribunal neoyorkino. (Foto: Reuters)

La causa

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, Flores enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro cuenta con inmunidad por haber ejercido la jefatura del Estado. Además, el propio acusado llegó a definirse como un "prisionero de guerra".

Los equipos legales de los acusados, encabezados por Barry Pollack y Mark Donnelly, podrían impulsar planteos para solicitar la nulidad del proceso con el argumento de las circunstancias y el procedimiento utilizados durante la captura en Caracas el 3 de enero de 2026.

En abril, Estados Unidos aceptó modificar las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que el Gobierno de ese país abonara los honorarios de los abogados que representan a los acusados. Ese punto fue uno de los ejes de las audiencias previas.