Cuti Romero busca salir del Tottenham y podría ser compañero de una de las figuras de la Selección Argentina

El futbolista conoce a la perfección las exigencias del certamen italiano por sus pasos previos en dicha liga. Romero es un viejo conocido del fútbol italiano. Antes de llegar a la Premier League, jugó tres temporadas en la Serie A: dos en el Genoa y una en el Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores defensores del torneo. Su salida de Bérgamo en 2022 fue un gran negocio para el Atalanta, que lo vendió al Tottenham por 50 millones de euros más bonificaciones.

A pesar de sus logros internacionales con la Albiceleste, el panorama institucional en Londres presentó complejidades en la última campaña. En Inglaterra, el argentino sumó títulos con la Selección —un Mundial y una Copa América—, pero no logró lo mismo con los Spurs, donde solo ganó una Europa League. Su rendimiento lo llevó a ser capitán al inicio de la última temporada, aunque el equipo terminó en el puesto 17 y rozó el descenso.

A este escenario deportivo se le sumaron inconvenientes físicos y cuestionamientos de la parcialidad británica: una lesión de rodilla lo dejó fuera de las canchas desde abril y algunos hinchas lo criticaron por viajar a Argentina para recuperarse. Pese a esto, el nuevo entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, defendió públicamente a Romero y aseguró que siempre mostró compromiso con el club. Sin embargo, la relación con los aficionados quedó marcada por la polémica y el deseo del jugador de priorizar su presencia en el Mundial.

Cómo podría concretarse el pase de Cuti Romero al Inter de Milán

El club italiano analiza alternativas financieras para afrontar la cotización del pase y el salario del defensor argentino.

La búsqueda de alternativas para la zaga central ubica al cordobés en la cima de las prioridades de la dirigencia lombarda. El Inter necesita reforzar el sector derecho de la defensa y, aunque en un principio se interesó por Djed Spence, el nombre de Romero tomó fuerza en las conversaciones con el Tottenham. Las trabas económicas radican en que el principal obstáculo es el alto salario del argentino, que supera el promedio del fútbol italiano, y el precio de su pase.

Frente a estas limitaciones de presupuesto, la directiva italiana estudia variantes operativas para cerrar la transferencia. A pesar de las dificultades, el Inter no descarta avanzar con una fórmula creativa, como un préstamo con opción de compra obligatoria. La presencia de Lautaro Martínez, con quien Romero compartió el último mes y medio tras el Mundial, podría ser un factor clave para convencerlo de regresar a la Serie A.