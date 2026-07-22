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MERCADO DE PASES

Cuti Romero busca salir del Tottenham y podría ser compañero de una de las figuras de la Selección Argentina

El defensor argentino, Cristian "Cuti" Romero, busca salir del club inglés para ser titular en la Champions League y un club italiano avanza para contratarlo.

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Cuti Romero busca salir del Tottenham.

Cuti Romero busca salir del Tottenham.

El mercado de pases europeo comenzó a moverse con fuerza tras el cierre del certamen internacional disputado en Norteamérica. En ese contexto, Cristian "Cuti" Romero negocia su salida del Tottenham para llegar a un gigante de Europa. El defensor argentino busca un club donde ser titular en la Champions League y podría reencontrarse con un compañero de la Selección Argentina, en lo que significaría su retorno al fútbol italiano tras varias temporadas compitiendo en la Premier League.

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Foto y video: TyC Sports 

Las gestiones para destrabar su salida de la entidad inglesa avanzan con miras a concretar un cambio de aire profesional. Cristian Romero está cerca de cerrar una etapa en el Tottenham y su futuro podría estar en el Inter de Milán, donde lo espera su amigo y compañero de la Selección, Lautaro Martínez. Las motivaciones del zaguero responden a metas deportivas claras: el defensor argentino, que perdió la final del Mundial ante España en Nueva Jersey, no tiene asegurada la titularidad en el club inglés y apunta a un equipo que le garantice minutos en la Liga de Campeones.

Las pretensiones del conjunto italiano se intensificaron en los últimos días para sumar jerarquía a su estructura táctica. El interés del Inter por Romero creció en las últimas semanas. El club milanés busca sumar un central de jerarquía y experiencia internacional. El valor de mercado de Romero ronda los 50 millones de euros, una cifra elevada para el fútbol italiano, pero la voluntad del jugador de volver a la Serie A podría facilitar las negociaciones, asegura La Gazzetta dello Sport.

Cómo fue el paso de Cuti Romero por Italia y cuál es su presente en el Tottenham

El marcador central cuenta con un recorrido consolidado en el Calcio y viene de atravesar un período complejo en el fútbol de Inglaterra.

El futbolista conoce a la perfección las exigencias del certamen italiano por sus pasos previos en dicha liga. Romero es un viejo conocido del fútbol italiano. Antes de llegar a la Premier League, jugó tres temporadas en la Serie A: dos en el Genoa y una en el Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores defensores del torneo. Su salida de Bérgamo en 2022 fue un gran negocio para el Atalanta, que lo vendió al Tottenham por 50 millones de euros más bonificaciones.

A pesar de sus logros internacionales con la Albiceleste, el panorama institucional en Londres presentó complejidades en la última campaña. En Inglaterra, el argentino sumó títulos con la Selección —un Mundial y una Copa América—, pero no logró lo mismo con los Spurs, donde solo ganó una Europa League. Su rendimiento lo llevó a ser capitán al inicio de la última temporada, aunque el equipo terminó en el puesto 17 y rozó el descenso.

A este escenario deportivo se le sumaron inconvenientes físicos y cuestionamientos de la parcialidad británica: una lesión de rodilla lo dejó fuera de las canchas desde abril y algunos hinchas lo criticaron por viajar a Argentina para recuperarse. Pese a esto, el nuevo entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, defendió públicamente a Romero y aseguró que siempre mostró compromiso con el club. Sin embargo, la relación con los aficionados quedó marcada por la polémica y el deseo del jugador de priorizar su presencia en el Mundial.

Cómo podría concretarse el pase de Cuti Romero al Inter de Milán

El club italiano analiza alternativas financieras para afrontar la cotización del pase y el salario del defensor argentino.

La búsqueda de alternativas para la zaga central ubica al cordobés en la cima de las prioridades de la dirigencia lombarda. El Inter necesita reforzar el sector derecho de la defensa y, aunque en un principio se interesó por Djed Spence, el nombre de Romero tomó fuerza en las conversaciones con el Tottenham. Las trabas económicas radican en que el principal obstáculo es el alto salario del argentino, que supera el promedio del fútbol italiano, y el precio de su pase.

Frente a estas limitaciones de presupuesto, la directiva italiana estudia variantes operativas para cerrar la transferencia. A pesar de las dificultades, el Inter no descarta avanzar con una fórmula creativa, como un préstamo con opción de compra obligatoria. La presencia de Lautaro Martínez, con quien Romero compartió el último mes y medio tras el Mundial, podría ser un factor clave para convencerlo de regresar a la Serie A.

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