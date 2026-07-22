Usar ropa vieja como trapo de limpieza: el error que muchos desconocen

El tipo de trapo utilizado también influye en la cantidad de productos necesarios para limpiar. Al usar telas de algodón, puede ser necesario aplicar una mayor cantidad de elementos como desengrasantes y limpiavidrios para conseguir un buen resultado.

Según el ingeniero químico Diego Fernández, del canal de YouTube "Renovando con ideas", la microfibra permite reducir ese consumo gracias a su capacidad para retener la suciedad y evitar tener que pasar varias veces por el mismo lugar.

Microfibra: mejor acabado y menos pelusas al limpiar

Además de su capacidad de limpieza, la microfibra ofrece un mejor acabado final.

Una microfibra de calidad permite limpiar de manera efectiva incluso solo con agua y deja las superficies libres de pelusas.

Por eso, aunque reutilizar una camiseta vieja pueda parecer una alternativa práctica, elegir el material adecuado para limpiar puede hacer la diferencia en el tiempo, el consumo de productos y el resultado final.