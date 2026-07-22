En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Ropa
Error
Hogar

Usar ropa vieja como trapo de limpieza: el error que muchos desconocen

Usar ropa vieja como trapo de limpieza puede ser menos efectivo: la estructura del algodón dificulta remover la suciedad.

Banner Seguinos en google DESK
Las remeras y prendas viejas de algodón no son la mejor opción para limpiar: la microfibra ofrece mejores resultados.

Las remeras y prendas viejas de algodón no son la mejor opción para limpiar: la microfibra ofrece mejores resultados.

Durante mucho tiempo, las prendas de algodón descartadas, como remeras, camisas, medias y pantalones viejos, fueron una solución habitual para limpiar muebles, vidrios y distintas superficies del hogar. Sin embargo, la estructura de este material hace que no sea la opción más eficiente para las tareas de limpieza.

Leé también Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color: el error que muchos cometen
Usar agua fría, detergente líquido y dar vuelta las prendas antes de ponerlas en el lavarropas son algunas de las recomendaciones de un ingeniero químico para conservar el color de la ropa negra.

La diferencia con la microfibra está en la composición de sus fibras, que permite retener la suciedad en lugar de simplemente moverla de un lugar a otro.

Por qué conviene usar microfibra para la limpieza del hogar

La principal diferencia entre ambos materiales está en su composición. El algodón tiene una estructura de fibras redondas y gruesas, una característica que dificulta la eliminación de la suciedad. En muchos casos, el trapo termina desplazando el polvo y los residuos sobre la superficie en lugar de retenerlos.

La microfibra, en cambio, está formada por filamentos miles de veces más delgados que los del algodón. Su diseño interno funciona como pequeños ganchos que permiten capturar y conservar grasa, mugre, polvo y otros residuos.

El tipo de trapo utilizado también influye en la cantidad de productos necesarios para limpiar. Al usar telas de algodón, puede ser necesario aplicar una mayor cantidad de elementos como desengrasantes y limpiavidrios para conseguir un buen resultado.

Según el ingeniero químico Diego Fernández, del canal de YouTube "Renovando con ideas", la microfibra permite reducir ese consumo gracias a su capacidad para retener la suciedad y evitar tener que pasar varias veces por el mismo lugar.

Microfibra: mejor acabado y menos pelusas al limpiar

Además de su capacidad de limpieza, la microfibra ofrece un mejor acabado final.

Una microfibra de calidad permite limpiar de manera efectiva incluso solo con agua y deja las superficies libres de pelusas.

Por eso, aunque reutilizar una camiseta vieja pueda parecer una alternativa práctica, elegir el material adecuado para limpiar puede hacer la diferencia en el tiempo, el consumo de productos y el resultado final.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ropa Error Limpieza Hogar Hacks
Notas relacionadas
Cómo lavar la ropa blanca para que quede como nueva: el truco para eliminar las manchas más difíciles
Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca con un ingrediente económico y evitar que vuelvan a aparecer
Día del Payador: por qué se celebra el 23 de julio y cuál es el origen de esta tradición

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar