ANSES paga $525.682 por única vez: quiénes pueden acceder al beneficio en agosto

El beneficio se otorga una sola vez a las personas que hayan concretado legalmente un proceso de adopción y cumplan con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

Por este motivo, no se trata de un bono ni de una prestación mensual. El pago se realiza por única vez y busca brindar un respaldo económico a las familias que atraviesan el proceso de incorporación de un nuevo integrante.

La APU también contempla asignaciones por Nacimiento y Matrimonio, aunque cada una tiene sus propios requisitos y montos.

Quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único pueden estar destinadas a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobran una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada.

Trabajadores rurales.

Personas que cobran la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que reciben o recibieron la Asignación Universal por Hijo.

Personas que reciben o recibieron la AUH por Hijo con Discapacidad.

Titulares de la Asignación por Embarazo.

La posibilidad de acceder al beneficio depende de la situación particular del solicitante y del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de asignación.

Cuáles son los requisitos para cobrar la APU por Adopción

Para acceder a la Asignación por Adopción, el trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos por ANSES.

En el caso de una adopción, la solicitud debe presentarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la fecha de la sentencia de adopción.

Además, quienes reciben determinadas asignaciones de ANSES deben haber tenido derecho al cobro de la prestación correspondiente durante el mes en el que se produjo el nacimiento o la adopción.

También se deben cumplir los límites de ingresos individuales y familiares establecidos por ANSES, según corresponda al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.

Qué documentos se necesitan para cobrar los $525.682

Para solicitar la Asignación por Adopción, se debe presentar la documentación que permita acreditar la identidad de los integrantes de la familia y el vínculo correspondiente.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

DNI de la madre y/o del padre.

DNI del hijo.

Partida de nacimiento del hijo.

Sentencia de adopción.

La documentación debe encontrarse correctamente registrada y cumplir con las condiciones exigidas por ANSES para que pueda otorgarse el beneficio.

Cómo solicitar la Asignación por Adopción de ANSES

Las personas que cumplen con los requisitos pueden gestionar la Asignación de Pago Único correspondiente a través de los canales habilitados por ANSES.

Es importante realizar el trámite dentro del plazo establecido y presentar la documentación necesaria para acreditar la adopción.

A diferencia de la AUH, el beneficio no se deposita de manera mensual. Una vez aprobado el trámite, ANSES realiza el pago correspondiente por única vez.

De esta manera, quienes hayan concretado legalmente una adopción y cumplan con los requisitos pueden acceder en agosto de 2026 a un pago extraordinario de $525.682.