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Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie corta que apenas tiene 7 capítulos

Una nueva serie breve de Netflix sorprende desde su estreno en la plataforma y redefine el drama con humor ácido y romance.

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie corta que apenas tiene 7 capítulos. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie corta que apenas tiene 7 capítulos. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix se convirtió en una de las búsquedas más repetidas en los últimos días. El estreno de "Santita" generó conversación inmediata por su propuesta distinta, su tono irreverente y, sobre todo, por el tipo de protagonista que pone en pantalla. La serie colocó en el centro a un personaje que desafía todo lo que el público cree conocer sobre redención y éxito profesional.

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Lejos de seguir fórmulas tradicionales, la historia apostó por incomodar. Y en esa incomodidad encontró su mayor fortaleza.

De qué trata "Santita", la nueva serie en Netflix

Desde el primer episodio, María José Cano, conocida como "Santita", dejó claro que no iba a ser una heroína convencional. Interpretada por Paulina Dávila, esta ginecóloga de renombre en Tijuana construyó un perfil complejo, lleno de contradicciones y decisiones difíciles.

En lugar de presentar a una mujer marcada únicamente por su discapacidad, la serie eligió otro camino. Mostró a una profesional exitosa, con carácter fuerte y una vida personal que escapa de cualquier idealización.

Santita Netflix 1

Ese enfoque marcó una diferencia clara frente a otras producciones. Aquí no hay victimización ni discursos condescendientes. Hay, en cambio, una mujer que toma decisiones, se equivoca y sigue adelante.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras un accidente que le ocasionó una discapacidad, Santita deja plantado al amor de su vida en el altar. Veinte años después, él regresa con una petición que lo cambia todo".

El pasado de "Santita" que vuelve sin aviso

La trama tomó impulso a partir de un hecho ocurrido dos décadas atrás. Santita abandonó a su prometido en el altar tras un accidente automovilístico que cambió su vida. Ese episodio, que pudo haber sido el eje melodramático clásico, se transformó en un detonante narrativo mucho más profundo.

Santita Netflix 2

Veinte años después, el destino volvió a cruzarla con Alejandro, su antiguo amor. El giro inesperado llegó cuando la actual esposa de él acudió al consultorio de Santita como paciente.

Ese encuentro obligó a la protagonista a enfrentar lo que había dejado atrás. Pero la serie evitó caer en el cliché romántico. En lugar de centrarse en la reconciliación, exploró las consecuencias emocionales y las decisiones que definieron a los personajes.

Más que romance: una mirada cruda y realista

Uno de los mayores aciertos de Santita fue su capacidad para ir más allá del romance. La historia incorporó elementos poco habituales en este tipo de relatos. Entre ellos, la afición de la protagonista por las apuestas en el hipódromo y las peleas de gallos.

Estos aspectos, lejos de ser decorativos, reforzaron la construcción de un personaje auténtico. Santita no buscó ser ejemplo de nada. Simplemente vivió bajo sus propias reglas.

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Ese enfoque permitió que la serie se moviera en un terreno incómodo, pero necesario. Mostró que las personas pueden ser contradictorias, exitosas y cuestionables al mismo tiempo.

El elenco principal de "Santita"

  • Paulina Dávila
  • Gael García Bernal
  • Ilse Salas
  • Erik Hayser
  • Álvaro Guerrero
  • Sally Quiñonez
  • Ana Layevska
  • Martín Altomaro
  • Cecilia Cañedo
  • Harding Junior

Escenarios que también cuentan una historia

La ambientación jugó un papel fundamental. La serie se filmó entre la frontera de Tijuana y el caos urbano de la capital mexicana.

Estos escenarios no fueron solo decorativos. Funcionaron como reflejo de los estados emocionales de los personajes. La tensión de la frontera, el movimiento constante de la ciudad y los contrastes sociales reforzaron la narrativa.

Santita Netflix 4

Por qué todos hablan de esta serie en Netflix

El impacto de Santita no se explicó solo por su historia. También influyó el momento en el que llegó. El público buscó contenidos diferentes, personajes reales y narrativas que se alejen de lo predecible.

La serie cumplió con esas expectativas. Ofreció una mirada honesta, incómoda y, por momentos, provocadora. Eso generó conversación. Y en la era del streaming, la conversación es clave.

Tráiler oficial de "Santita" en Netflix

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