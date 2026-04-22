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El truco de mezclar vinagre y sal en casa: para qué sirve y cómo hacerlo

El fenómeno del ritual de mezclar sal gruesa, vinagre blanco y agua para limpiar la mala energía crece en redes y sorprende por sus resultados. Cómo funciona este truco.

El truco de mezclar vinagre y sal en casa: para qué sirve este ritual energético y cómo hacerlo. (Foto: Archivo)

El truco de mezclar vinagre y sal en casa: para qué sirve este ritual energético y cómo hacerlo. (Foto: Archivo)

El truco del vaso con vinagre y sal para limpiar la mala energía volvió a captar la atención en redes sociales tras viralizarse un video que prometió algo que millones buscan: liberar cargas negativas de forma simple y casera. La propuesta no surgió de un laboratorio ni de un experto científico, sino de TikTok. En pocos días, la técnica se replicó en miles de hogares y despertó tanto curiosidad como debate.

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La protagonista fue Nicole Reina, conocida en la plataforma como @nicolereinaa, quien explicó paso a paso cómo aplicar este método. Su video superó el millón de visualizaciones y se llenó de comentarios de usuarios que aseguraron haber probado el procedimiento. Muchos de ellos compartieron imágenes de sus propios resultados, lo que impulsó aún más el fenómeno.

Cómo nació el fenómeno viral que todos están probando

El auge del ritual para limpiar la mala energía no ocurrió por casualidad. Las redes sociales, especialmente TikTok, se transformaron en un espacio donde lo cotidiano se mezcla con lo espiritual. Allí, los contenidos breves y directos permiten que prácticas antiguas encuentren una nueva audiencia.

Nicole Reina relató que aprendió este truco de su madre y su abuela. Según explicó, se trata de una técnica que forma parte de creencias populares vinculadas a la limpieza energética.

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El impacto no solo se midió en reproducciones. También se reflejó en la interacción. Usuarios de distintos países comentaron sus experiencias, algunos con entusiasmo y otros con escepticismo. Sin embargo, la viralidad no se detuvo.

El paso a paso que generó millones de reproducciones

Primero, se necesita un vaso común. Luego, se agregan tres ingredientes en partes iguales: sal gruesa, vinagre blanco y agua. La mezcla debe realizarse sin que el recipiente rebalse.

Una vez preparada la solución, el siguiente paso consiste en ubicar el vaso en un lugar de la casa donde no esté a la vista. Según explicó Reina, esto es fundamental para que el proceso funcione correctamente. La lógica detrás del método sostiene que el vaso actuará como un imán que absorberá las energías negativas del entorno.

El detalle que más llamó la atención aparece después. Entre cuatro y cinco días más tarde, el contenido del vaso cambia de estado. En muchos casos, el líquido se vuelve sólido o genera una especie de costra en los bordes.

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Por qué este tipo de rituales siguen vigentes

El éxito no puede analizarse solo desde lo viral. También responde a una necesidad más profunda.

En contextos de incertidumbre o estrés, muchas personas buscan herramientas que les permitan recuperar sensación de control. Los rituales, incluso los más simples, cumplen esa función. Ofrecen una estructura, un paso a paso y una promesa de cambio.

Además, el uso de elementos cotidianos como sal, agua y vinagre refuerza la idea de accesibilidad. No hay barreras económicas ni técnicas. Cualquiera puede intentarlo.

El significado simbólico detrás de los ingredientes

Cada componente del ritual tiene una carga simbólica que explica parte de su atractivo. La sal, por ejemplo, se asocia tradicionalmente con la purificación. En distintas culturas, se utilizó para proteger espacios y personas.

El vinagre, por su parte, se vincula con la limpieza. Su uso doméstico como desinfectante refuerza esa percepción. El agua, finalmente, representa fluidez y renovación.

La combinación de estos elementos genera una narrativa poderosa. No se trata solo de una mezcla química, sino de un acto cargado de significado.

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Entre la creencia y la explicación racional

El debate en torno al ritual del vaso con vinagre y sal para limpiar la mala energía se mantiene abierto. Mientras algunos lo consideran efectivo, otros lo analizan desde una perspectiva más racional.

Desde el punto de vista científico, el cambio en el estado del líquido puede explicarse por procesos físicos y químicos. La evaporación del agua y la cristalización de la sal podrían generar la apariencia sólida que muchos observan.

Sin embargo, para quienes creen en el ritual, ese cambio no es casual. Lo interpretan como una señal de que la energía negativa fue absorbida.

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