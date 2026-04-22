Intrusos mostró el archivo más polémico de Vicky Xipolitakis y reaccionó furiosa en pleno vivo

Después de que en Intrusos (América TV) emitieran un compilado con momentos icónicos de Vicky Xipolitakis en la televisión, incluido su debut en el Bailando, la modelo sorprendió al llamar en vivo al programa y expresar su enojo.
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Vicky Xipolitakis llamó en vivo al ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y remarcó: "No tengo nada que esconder, estoy orgullosa de mí”.
Después de que en Intrusos (América TV) emitieran un compilado con momentos icónicos de Vicky Xipolitakis en la televisión, incluido su debut en el Bailando, la modelo sorprendió al llamar en vivo al programa y expresar su enojo.
“Estoy recién saliendo de una reunión y tengo el teléfono explotado porque me dicen: 'Vicky, te están haciendo como un homenaje, pero con cosas feas'. Así que los llamé porque me gustaría estar presente para hablar en conjunto”, dijo Xipolitakis por teléfono.
Con firmeza, la griega reconoció que esos recuerdos forman parte de su historia: "Sí, son etapas de mi vida, todos nos podemos equivocar". Y agregó: "Entiendo que son las partes más turbulentas de mi vida, pero les aseguro que hay partes más hermosas también”.
Molesta por la selección de imágenes, remarcó: “Me están pasando recortes de cosas escandalosas, es el pasado. Aprendemos y todos nos podemos confundir”. Y añadió: “Hay cosas también hermosas de mi vida, pero entiendo que lo lindo no tiene impacto”.
Lejos de esconderse, Vicky reafirmó su postura: “Últimamente estoy en esa: doy mucho la cara, no tengo nada que esconder y estoy muy orgullosa de mí”.
Por último, cuando Marcela Tauro le consultó sobre su relación con Mica Viciconte, con quien comparte pantalla en Ariel en su salsa (Telefe), respondió: "Es una compañera de trabajo. Yo pongo la mejor energía".
Después de cinco años formando parte de Cortá por Lozano, Vicky Xipolitakis decidió dar un paso al costado del ciclo de Verónica Lozano. Sin embargo, continuó ligada a Telefe y desde principios de febrero se incorporó a Ariel en su salsa, el programa que conduce Ariel Rodríguez Palacios.
Desde su llegada al espacio gastronómico matutino, comenzaron a circular versiones sobre un clima de tensión y supuestas diferencias con Mica Viciconte, quien ya lleva bastante tiempo trabajando en el mismo ciclo.
En ese marco, el lunes en Sálvese Quien Pueda (América TV), Nicolás Peralta, que trabajó varios años junto a Rodríguez Palacios, reveló algunos motivos que habrían generado roces entre Mica y Vicky. "No la detesta, no hay onda", aseguró el panelista, aportando detalles jugosos sobre la interna.
No obstante, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Vicky Xipolitakis se refirió al tema y prefirió no alimentar la polémica tras lo dicho por el periodista en el programa de Yanina Latorre.
"Nada que ver, tampoco tengo nada para opinar", señaló primero la Griega. Y luego destacó su presente en el ciclo: "Estoy feliz con el programa que nos va bárbaro y me quedo con las hermosas palabras de la producción y Telefe por mi participación y el lugar donde que me dan".
Respecto a los rumores de enfrentamiento con Mica Viciconte, Xipolitakis fue clara y contundente: "No hay ningún problema", aseguró con firmeza.