La picante respuesta de Marley cuando le preguntaron por la vuelta de Viviana Canosa a la TV

Sin embargo, ante la insistencia por conocer su mirada sobre la conductora y su vuelta a la televisión, el animador eligió una respuesta diplomática, aunque con un mensaje implícito. “Yo a todo el mundo le deseo lo mejor, no soy de mandar mala onda a nadie”, sostuvo, marcando distancia pero sin entrar en polémicas directas.

Más adelante, también le preguntaron si Flor Peña le había comentado algo acerca del nuevo proyecto de la periodista, quien recientemente llamó la atención al mostrarse con un enigmático anillo en su dedo anular. Lejos de abrir el juego, Marley cerró el tema con ironía: “No hablamos de esas bol…”.

Cabe recordar que en 2025, Viviana Canosa había mencionado públicamente a Marley, junto a otras figuras como Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, en el marco de una denuncia mediática sobre una presunta red de trata de menores, la cual tomó estado público tras levantarse el secreto de sumario en Comodoro Py.

Tiempo después, la Justicia concluyó que no había elementos suficientes que respaldaran esas acusaciones. Esta resolución no solo desactivó el escándalo, sino que además abrió la puerta a que el conductor analizara iniciar acciones legales contra la periodista por haber afectado su imagen.

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Qué dijo Marley sobre su supuesto romance con Keanu Reeves

Recientemente, un rumor tan inesperado como picante empezó a ganar terreno en el mundo del espectáculo. Todo surgió a partir de cuentas falsas en redes sociales que instalaron una versión que rápidamente se volvió viral: un supuesto romance entre Marley y el actor de Hollywood Keanu Reeves. Sin embargo, aunque existió un encuentro entre ambos, la realidad estaría bastante lejos de lo que se insinuó en un primer momento.

El tema tomó mayor dimensión cuando el propio Marley se refirió a la cuestión en una charla distendida junto a Martín Cirio, en su ciclo de streaming, donde también estuvo presente Florencia Peña, quien no dudó en sumar condimento con una anécdota que encendió aún más la polémica.

De hecho, había sido la propia Florencia Peña quien días atrás deslizó el comentario que desató todo. Durante el programa que comparte con el conductor en Luzu, lanzó entre risas una frase que no pasó desapercibida: “Se había comido unas Keanu ribs”, jugando con el nombre del actor y un plato típico, en alusión a uno de los primeros viajes de su amigo a Estados Unidos.

Como era de esperarse, el comentario se viralizó en cuestión de horas y llegó rápidamente a oídos de Martín Cirio, quien fiel a su estilo frontal fue directo al hueso: “No puedo creer. ¿Te lo comiste?”, le preguntó sin filtro. Ante esto, Marley reaccionó con una mezcla de risa incómoda y evidente timidez. "Viajé mucho. Era jovencísimo. Conocí mucha gente", respondió, sin dar mayores precisiones.

Lejos de dejar pasar el momento, Florencia Peña redobló la apuesta entre carcajadas: “Es un tarado. Se pone colorado”, comentó, mientras que Cirio sumó con ironía: “Si te ofrecen unas Keanu ribs, ¿no te las comés?”. Sin esquivar del todo el juego, el conductor remató con un escueto “Obvio”, alimentando el clima de humor pero sin confirmar nada.

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Más allá de las bromas y el tono relajado, lo cierto es que el encuentro entre Marley y Keanu Reeves sí ocurrió, aunque en un contexto completamente diferente al que circuló en redes. Fue en la década del 90, cuando el conductor se desempeñaba como periodista de espectáculos en El Trece, antes de su llegada a Telefe en 2002.

En aquellos años, Marley cubría grandes estrenos de cine y tenía acceso a figuras internacionales de primer nivel como Tom Cruise, Madonna y Michael Jackson, entre otros. En ese marco profesional se dio su cruce con el protagonista de John Wick.

Tal como él mismo contó tiempo atrás, el encuentro fue en el bar de un hotel, mientras esperaba para entrevistar a Nicole Kidman, quien también se encontraba allí junto a Reeves. En ese contexto casual, se produjo un breve intercambio.

“La moza me dice que hablaba re bien inglés. Cuando le digo que era de la Argentina, él estaba al lado y me dijo que quería conocer el país. Le dije que tenía que venir y ¡eso fue todo! Nada más”, recordó el conductor, buscando despejar cualquier tipo de especulación.

Pese a esta aclaración, la versión siguió creciendo en redes sociales, donde usuarios comenzaron a investigar y teorizar sobre el supuesto affaire, manteniendo vivo un rumor que, por ahora, parece más cercano al humor que a la realidad.