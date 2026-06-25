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Furor en Netflix: la nueva serie española de 6 capítulos que es el estreno más visto del año

Esta serie corta española que acaba de estrenarse en Netflix sorprendió a los usuarios y ya se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma.

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Furor en Netflix: la nueva serie española de 6 capítulos que es el estreno más visto del año. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la nueva serie española de 6 capítulos que es el estreno más visto del año. (Foto: Archivo)

Si estás buscando qué ver en Netflix, hay una nueva producción que logró captar la atención de millones de espectadores en tiempo récord. Se trata de "Esa noche", una miniserie de apenas seis episodios que debutó recientemente en la plataforma y ya se posicionó entre los contenidos más vistos gracias a una historia cargada de suspenso, secretos familiares y decisiones que cambian vidas para siempre.

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La ficción apuesta por una fórmula que nunca pierde vigencia: un accidente inesperado, una familia enfrentada a una situación límite y una serie de decisiones desesperadas que desencadenan consecuencias imposibles de controlar. Con una narrativa intensa y un ritmo que no da respiro, la producción se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos del streaming.

De qué trata "Esa noche", la miniserie en Netflix

República Dominicana sonó a paraíso. Sol, mar y días compartidos entre hermanas. Pero la ficción desmontó esa postal en cuestión de segundos. Durante esas vacaciones, Elena, interpretada por Clara Galle, atropelló a un hombre con su auto.

Desesperada y asustada, llamó a sus hermanas. Paula, a quien dio vida Claudia Salas, y Cris, interpretada por Paula Usero, acudieron sin pensarlo. Lo que comenzó como un viaje familiar terminó convertido en una encrucijada moral.

Las tres tuvieron que decidir cómo afrontar el accidente. La posibilidad de que Elena acabara en la cárcel resultó insoportable. No solo por ella. También por la sobrina, que podría quedarse sin su madre. Ese fue el punto de partida de Esa noche, un relato que exploró el amor fraternal, la culpa y el peso de las decisiones.

Unidas por la sangre pero enfrentadas a una verdad imposible de esquivar, las tres hermanas deberán decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para mantenerse a salvo. Esa noche es un thriller en el que cada episodio es el punto de vista distinto de las protagonistas de esta historia. Un thriller intenso y emocional sobre la lealtad familiar, la culpa y las consecuencias de una sola decisión.

El elenco principal de "Esa noche"

La serie de seis episodios está protagonizada por Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (Salvador, Furia) y Paula Usero (Las abogadas, Manual para señoritas). Completan el reparto Nüll García (La fiera, Punto Nemo), Pedro Casablanc (Salvador, Querer) y Alícia Falcó (El refugio atómico, Dímelo bajito).

La novela que inspiró la serie española en Netflix

La serie, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).

Por qué la serie está atrapando a los espectadores

Uno de los aspectos más valorados por quienes ya vieron la miniserie es su capacidad para mantener el interés desde el primer minuto.

Además, el relato se centra en personajes complejos que reaccionan de manera humana ante una situación límite. No existen respuestas fáciles ni decisiones completamente correctas.

A lo largo de los seis capítulos, el espectador acompaña a las protagonistas mientras intentan encontrar una salida a un problema que parece volverse cada vez más grande.

La tensión emocional se combina con el suspenso criminal, generando una experiencia intensa que invita a ver un episodio tras otro.

Un estreno que promete dominar el ranking de Netflix

Con su llegada a Netflix el 13 de marzo de 2026, Esa noche se presentó como una de las apuestas más fuertes de la plataforma dentro del género thriller.

La combinación de una historia atrapante, un elenco sólido y una narrativa cargada de intriga permitió que la producción escalara rápidamente entre las más vistas.

Su formato de seis episodios también juega a favor. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan una historia breve, intensa y perfecta para maratonear durante un fin de semana.

Entre secretos familiares, decisiones desesperadas y consecuencias impredecibles, la miniserie ofrece todos los ingredientes necesarios para convertirse en una de las producciones más comentadas del año y en una de las principales recomendaciones para quienes buscan qué ver en Netflix.

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