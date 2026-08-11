Netflix sorprende con el estreno de una nueva miniserie y es la más esperada de 2026

De qué trata Monstruo: la historia de Lizzie Borden en Netflix

Cuando la reprimida hija de una acaudalada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada se ven atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan refugiándose en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los macabros asesinatos sin resolver no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un icono que se niega a vivir enjaulado, eligiendo en su lugar forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.