Netflix sorprende con el estreno de una nueva miniserie y es la más esperada de 2026

Hoy, Netflix lanzó el avance oficial de Monstruo: la historia de Lizzie Borden, que se estrena el 17 de septiembre, solo en Netflix.
La innovadora serie de Netflix regresa con su cuarta entrega, la más salvaje hasta la fecha. Mirá el adelanto de Monstruo: la historia de Lizzie Borden.
Netflix sorprende con el estreno de una nueva serie y es la más esperada de 2026. (Foto: Gentileza Prensa)
Hoy, Netflix lanzó el avance oficial de Monstruo: la historia de Lizzie Borden, que se estrena el 17 de septiembre, solo en Netflix.
La innovadora serie de antología de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa con su cuarta entrega, la más salvaje hasta la fecha. Monstruo: la historia de Lizzie Borden narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de lo que podía ser un asesino... y para ello solo necesitó un hacha.
Cuando la reprimida hija de una acaudalada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada se ven atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan refugiándose en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los macabros asesinatos sin resolver no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un icono que se niega a vivir enjaulado, eligiendo en su lugar forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.