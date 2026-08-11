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Netflix sorprende con el estreno de una nueva miniserie y es la más esperada de 2026

La innovadora serie de Netflix regresa con su cuarta entrega, la más salvaje hasta la fecha. Mirá el adelanto de Monstruo: la historia de Lizzie Borden.

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Netflix sorprende con el estreno de una nueva serie y es la más esperada de 2026. (Foto: Gentileza Prensa)

Netflix sorprende con el estreno de una nueva serie y es la más esperada de 2026. (Foto: Gentileza Prensa)

Hoy, Netflix lanzó el avance oficial de Monstruo: la historia de Lizzie Borden, que se estrena el 17 de septiembre, solo en Netflix.

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La innovadora serie de antología de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa con su cuarta entrega, la más salvaje hasta la fecha. Monstruo: la historia de Lizzie Borden narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de lo que podía ser un asesino... y para ello solo necesitó un hacha.

De qué trata Monstruo: la historia de Lizzie Borden en Netflix

Cuando la reprimida hija de una acaudalada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada se ven atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan refugiándose en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los macabros asesinatos sin resolver no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un icono que se niega a vivir enjaulado, eligiendo en su lugar forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.

Ficha técnica de Monstruo: la historia de Lizzie Borden

  • Estreno: 17 de septiembre de 2026
  • Episodios: Miniserie de 8 episodios
  • Creador/Productor ejecutivo: Ian Brennan
  • Productores ejecutivos: Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin, Tanase Popa
  • Dirigida por: Max Winkler (401, 402, 403, 405, 407, 408); Sarah Adina Smith (404, 406)
  • Escrita por: Ian Brennan
  • Reparto: Ella Beatty, Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson, Jessica Barden

Avance oficial de Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: la nueva miniserie Monstruo: la historia de Lizzie Borden el 17 de septiembre.
  • Trama impactante: narra la historia de Lizzie Borden y su transformación en un ícono.
  • Detalles de producción: miniserie de 8 episodios creada por Ian Brennan y Ryan Murphy.
Resumen generado por Thinkindot AI
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