Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina del momento y está entre las más vistas

La producción fue dirigida y coescrita por Sebastián Borensztein, quien trabajó sobre la novela La noche de la usina, publicada por Eduardo Sacheri en 2016. La adaptación logró trasladar a la pantalla grande una historia profundamente ligada a uno de los momentos más difíciles de la historia económica argentina.

El filme reunió además a un destacado elenco integrado por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi, Guillermo Jacubowicz, Ale Gigena y Rita Cortese.

Desde su llegada a las salas, la película obtuvo una respuesta muy positiva por parte de la crítica especializada y del público. Su combinación de géneros permitió atraer a espectadores de distintas edades y perfiles, convirtiéndola en una de las propuestas más comentadas de la temporada.

De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix

La historia se desarrolla en Alsina, una pequeña localidad rural de la provincia de Buenos Aires, durante los meses previos a la crisis económica de 2001.

Un grupo de vecinos decide unir esfuerzos para impulsar una cooperativa con el objetivo de recuperar la actividad económica de la zona y generar nuevas oportunidades para toda la comunidad. Con entusiasmo y sacrificio, reúnen sus ahorros y depositan el dinero necesario para poner en marcha el proyecto.

Sin embargo, todo cambia cuando se implementa el denominado "corralito". La medida financiera provoca que los fondos queden inmovilizados y los protagonistas descubran que fueron víctimas de una maniobra que involucró al gerente del banco y a un abogado que utilizó información privilegiada para beneficiarse económicamente.

La situación deja a los vecinos sin recursos y sin posibilidades inmediatas de recuperar lo perdido. Pero lejos de resignarse, comienzan a organizar un ingenioso plan para hacer justicia y recuperar el dinero que les fue arrebatado.

A partir de ese punto, la película combina tensión, emoción y humor en una historia donde la solidaridad y la unión colectiva se convierten en herramientas fundamentales para enfrentar la adversidad.

Hastá qué día se podrá ver "La odisea de los giles" en Netflix

La salida de La odisea de los giles de Netflix responde a una situación habitual dentro de la industria del streaming.

Las plataformas incorporan películas y series mediante acuerdos temporales de distribución y exhibición. Cuando esos contratos llegan a su fecha de vencimiento, los contenidos pueden abandonar el catálogo si no se concreta una renovación entre las partes involucradas.

Con actuaciones destacadas de Ricardo Darín y Luis Brandoni, una historia basada en la solidaridad colectiva y una narración que mezcla emoción con momentos de humor, La odisea de los giles consiguió mantenerse vigente varios años después de su estreno.

En este caso, Netflix confirmó que la película permanecerá disponible únicamente hasta el próximo 30 de junio. Después de esa fecha, dejará de estar accesible para los usuarios de la plataforma.

La noticia generó interés entre quienes todavía no habían visto el filme y también entre aquellos espectadores que desean volver a disfrutar de una de las historias más exitosas del cine argentino reciente.

Mirá el tráiler de "La odisea de los giles"