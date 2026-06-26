Furor en Netflix: la serie argentina que está sorprendiendo a todos con una historia impactante

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, la serie cuenta además con un destacado elenco integrado por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La temporada incluye también la actuación especial de Verónica Llinás, participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

A pocos días del estreno de su segunda entrega, Netflix confirmó que En el barro tendrá una tercera temporada. La producción realizada junto a Underground, una división de Telemundo Studios, continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo.

"En el barro", un spin-off que encontró su propia identidad

Aunque nació como un spin-off de El marginal, En el barro logró construir una identidad propia. La serie se alejó del protagonismo masculino que caracterizó a la producción original para enfocarse en un grupo de mujeres privadas de su libertad y en las dificultades que enfrentan dentro de un complejo penitenciario.

Desde su estreno en 2025, la ficción despertó interés entre quienes ya conocían el universo de El marginal, pero también conquistó a nuevos espectadores gracias a una historia intensa y personajes con fuerte desarrollo.

La producción fue creada por Sebastián Ortega y contó con la dirección de Alejandro Ciancio, una dupla que apostó por mantener el estilo narrativo que convirtió a El marginal en un éxito, aunque con una mirada renovada sobre la vida en prisión.

Ficha técnica de "En el barro", temporada 2

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.

Una creación de Sebastián Ortega.

Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Elenco secundario: Alejandra “Locomotora” Oliveras”, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.

Alejandra “Locomotora” Oliveras”, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca. Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.

Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín. Actor invitado: Gerardo Romano.

Gerardo Romano. Y la actuación especial de Verónica Llinás.

de Verónica Llinás. Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.

Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. Tema musical original: María Becerra y XROSS.

María Becerra y XROSS. Producción general: Johanna Weinstein y Rodrigo Paz.

Johanna Weinstein y Rodrigo Paz. Productor Ejecutivo: Pablo Culell.

Pablo Culell. Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.

Javier Pons, Juan Ponce. Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. Productor y Director General: Sebastián Ortega.

Tráiler oficial de "En el barro": Temporada 2 en Netflix