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Furor en Netflix: la serie argentina que está sorprendiendo a todos con una historia impactante

Esta serie argentina en Netflix es una de las producciones más vistas de la plataforma. Tiene dos temporadas cortas y es una opción ideal para ver en este fin de semana.

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Furor en Netflix: la serie argentina que está sorprendiendo a todos con una historia impactante. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie argentina que está sorprendiendo a todos con una historia impactante. (Foto: Archivo)

La serie argentina en Netflix que logró captar la atención de miles de espectadores continúa consolidándose como uno de los grandes éxitos del streaming. Se trata de "En el barro", la producción creada por Sebastián Ortega que amplió el universo de "El marginal" y rápidamente se convirtió en una de las propuestas más comentadas de la plataforma.

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Con dos temporadas y un total de 16 capítulos disponibles, la ficción consiguió destacarse por su historia cargada de tensión, drama y conflictos dentro del sistema penitenciario. Su buena recepción entre el público llevó a Netflix a confirmar una tercera temporada, que buscará profundizar aún más en la historia de sus protagonistas.

De qué trata "En el barro", la serie argentina en Netflix

La segunda temporada, ya disponible en el servicio, retoma la historia en una Quebrada transformada. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y nuevas formas de organización que imponen sus propias reglas. En un ecosistema liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), deberá forjar alianzas inesperadas —entre ellas con Nicole (Eugenia “China” Suárez)— y apoyarse en las “embarradas” y la Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos.

Desde su estreno el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro se posicionó en el puesto #1 del Top 10 semanal en Argentina y logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Además, ingresó al Top 10 global* semanal de Netflix en el puesto #6 de series de habla no inglesa, con 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, la serie cuenta además con un destacado elenco integrado por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La temporada incluye también la actuación especial de Verónica Llinás, participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

A pocos días del estreno de su segunda entrega, Netflix confirmó que En el barro tendrá una tercera temporada. La producción realizada junto a Underground, una división de Telemundo Studios, continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo.

"En el barro", un spin-off que encontró su propia identidad

Aunque nació como un spin-off de El marginal, En el barro logró construir una identidad propia. La serie se alejó del protagonismo masculino que caracterizó a la producción original para enfocarse en un grupo de mujeres privadas de su libertad y en las dificultades que enfrentan dentro de un complejo penitenciario.

Desde su estreno en 2025, la ficción despertó interés entre quienes ya conocían el universo de El marginal, pero también conquistó a nuevos espectadores gracias a una historia intensa y personajes con fuerte desarrollo.

La producción fue creada por Sebastián Ortega y contó con la dirección de Alejandro Ciancio, una dupla que apostó por mantener el estilo narrativo que convirtió a El marginal en un éxito, aunque con una mirada renovada sobre la vida en prisión.

Ficha técnica de "En el barro", temporada 2

  • Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.
  • Una creación de Sebastián Ortega.
  • Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.
  • Elenco secundario: Alejandra “Locomotora” Oliveras”, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.
  • Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.
  • Actor invitado: Gerardo Romano.
  • Y la actuación especial de Verónica Llinás.
  • Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.
  • Tema musical original: María Becerra y XROSS.
  • Producción general: Johanna Weinstein y Rodrigo Paz.
  • Productor Ejecutivo: Pablo Culell.
  • Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.
  • Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.
  • Productor y Director General: Sebastián Ortega.

Tráiler oficial de "En el barro": Temporada 2 en Netflix

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