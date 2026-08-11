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Becas Progresar: cuánto paga y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 ya está abierta. Quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo completar la inscripción antes del 4 de septiembre.

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El nuevo período de inscripción comenzó este lunes 10 de agosto y permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre. En esta instancia pueden anotarse quienes no hayan realizado la solicitud durante la primera convocatoria y también aquellos estudiantes cuya postulación haya sido rechazada.

La Beca Progresar busca acompañar a jóvenes que necesitan apoyo económico para continuar y finalizar sus estudios.

Beca Progresar Obligatorio: quiénes pueden acceder

Para solicitar la beca es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por el programa.

Pueden acceder quienes:

  • Sean argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y DNI.
  • Tengan entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
  • Sean alumnos regulares.
  • Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Participen de las actividades complementarias que determine el programa.
  • Cumplan con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Tengan el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con el grupo de edad.

El requisito de ingresos no se aplica a jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

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Cómo inscribirse a la Beca Progresar 2026

Los estudiantes que quieran solicitar la Beca Progresar Obligatorio deben contar con una cuenta activa de Mi Argentina y ser titulares de una caja de ahorro o billetera virtual para recibir el beneficio.

Para completar la inscripción hay que seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de Progresar.
  • Seleccionar la opción correspondiente a “Ingreso e inscripción por línea de beca”.
  • Ingresar con el CUIL y la contraseña de la cuenta de Mi Argentina.
  • Revisar los datos personales que aparecerán automáticamente en el sistema.
  • Completar la encuesta solicitada.
  • Cargar la información académica requerida.
  • Revisar todos los datos antes de enviar el formulario.
  • Confirmar la inscripción.

Una vez enviado el formulario, la solicitud queda registrada para su posterior evaluación.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre.

Los estudiantes que no se hayan anotado durante la primera convocatoria todavía tienen la posibilidad de realizar el trámite dentro de este segundo período. También podrán volver a postularse quienes hayan recibido un rechazo en la primera instancia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Por eso, es importante completar correctamente todos los datos personales, familiares y académicos solicitados antes de enviar el formulario.

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