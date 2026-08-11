La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió la segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026, destinada a estudiantes que cursan sus estudios secundarios.
La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 ya está abierta. Quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo completar la inscripción antes del 4 de septiembre.
Becas Progresar: cuánto paga y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió la segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026, destinada a estudiantes que cursan sus estudios secundarios.
El nuevo período de inscripción comenzó este lunes 10 de agosto y permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre. En esta instancia pueden anotarse quienes no hayan realizado la solicitud durante la primera convocatoria y también aquellos estudiantes cuya postulación haya sido rechazada.
La Beca Progresar busca acompañar a jóvenes que necesitan apoyo económico para continuar y finalizar sus estudios.
Para solicitar la beca es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por el programa.
Pueden acceder quienes:
El requisito de ingresos no se aplica a jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.
Los estudiantes que quieran solicitar la Beca Progresar Obligatorio deben contar con una cuenta activa de Mi Argentina y ser titulares de una caja de ahorro o billetera virtual para recibir el beneficio.
Para completar la inscripción hay que seguir estos pasos:
Una vez enviado el formulario, la solicitud queda registrada para su posterior evaluación.
La segunda convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre.
Los estudiantes que no se hayan anotado durante la primera convocatoria todavía tienen la posibilidad de realizar el trámite dentro de este segundo período. También podrán volver a postularse quienes hayan recibido un rechazo en la primera instancia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.
Por eso, es importante completar correctamente todos los datos personales, familiares y académicos solicitados antes de enviar el formulario.