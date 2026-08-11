Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en pocos días

Beren Saat interpretó a Atiye, una joven pintora abstracta de Estambul que llevaba una vida aparentemente perfecta. Tenía éxito profesional y una existencia cómoda, pero desde niña dibujaba de manera compulsiva un misterioso símbolo geométrico sin conocer su significado. Ese elemento fue uno de los principales motores de la primera temporada.

La situación cambió cuando el arqueólogo Erhan descubrió exactamente el mismo símbolo en las ruinas de Göbeklitepe. El hallazgo conectó la experiencia personal de Atiye con un lugar arqueológico situado en el sureste de Turquía y considerado fundamental para comprender los primeros pasos de la civilización humana.

Así, The Gift construyó su misterio alrededor de una pregunta sencilla, pero difícil de responder: ¿por qué Atiye llevaba toda su vida dibujando un símbolo que también aparecía en un lugar milenario?

Cuántas temporadas tiene The Gift en Netflix

The Gift contó con tres temporadas y un total de 24 capítulos, distribuidos en ocho episodios por temporada. Cada entrega tuvo una duración aproximada de entre 40 y 50 minutos.

Aunque la historia mantuvo su eje en Atiye, cada temporada exploró diferentes dimensiones del misterio.

La primera estuvo centrada principalmente en el misterio arqueológico, los descubrimientos relacionados con Göbeklitepe y los secretos familiares que rodeaban a la protagonista. El símbolo fue adquiriendo nuevos significados mientras Atiye intentaba comprender la conexión que existía entre su vida y las ruinas.

La segunda temporada amplió considerablemente el universo de la serie. La producción introdujo realidades y dimensiones paralelas, lo que llevó la historia hacia un terreno todavía más fantástico.

La tercera temporada se encargó de cerrar la historia. En ella, el relato adquirió un componente todavía más místico y abordó cuestiones relacionadas con el destino del mundo y la maternidad.

The Gift, la serie en Netflix nació de una novela turca

La historia tampoco surgió completamente de cero. El guion de The Gift fue una adaptación libre de la novela de la escritora turca Engül Boyba, titulada Dünyann Uyan, conocida en español como El despertar del mundo.

La producción tomó esa obra como punto de partida y desarrolló una versión audiovisual propia.

El resultado fue una ficción que combinó diferentes géneros. El misterio fue el punto de partida, pero la historia incorporó también fantasía, elementos psicológicos, drama familiar, arqueología y espiritualidad.

Esa mezcla permitió que la serie se diferenciara de otras producciones turcas que llegaron a las plataformas internacionales durante los últimos años.

El título original de la ficción fue Atiye, el mismo nombre de la protagonista. Para su lanzamiento internacional, Netflix utilizó el título The Gift.

Mirá el tráiler de The Gift en Netflix