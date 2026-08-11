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Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en pocos días

Esta serie turca de Netflix combina misterio, drama y fantasía en una historia protagonizada por Beren Saat que todavía puede verse en la plataforma.

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Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en pocos días. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en pocos días. (Foto: Archivo)

The Gift fue una de las apuestas turcas de Netflix que consiguió diferenciarse de los dramas románticos más habituales del género. La serie protagonizada por Beren Saat presentó una historia en la que el misterio, los secretos familiares y los elementos sobrenaturales fueron tomando cada vez más protagonismo.

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Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es ideal para el fin de semana. (Foto: Archivo)

La ficción llegó a la plataforma entre 2019 y 2021. Su propuesta se alejó de las historias centradas exclusivamente en relaciones sentimentales y apostó por una protagonista que debía enfrentarse a una serie de acontecimientos difíciles de explicar. Desde el primer episodio, la historia planteó una pregunta alrededor de un símbolo geométrico que acompañó a Atiye desde su infancia.

Ese detalle terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a una historia mucho más grande. Lo que inicialmente parecía una obsesión personal comenzó a adquirir otro significado cuando un arqueólogo encontró el mismo símbolo en unas ruinas antiguas.

De qué trata The Gift, la serie turca en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Un arqueólogo encuentra un símbolo que conecta de manera misteriosa a una joven pintora con un templo milenario. El secreto los une y es eterno".

Beren Saat interpretó a Atiye, una joven pintora abstracta de Estambul que llevaba una vida aparentemente perfecta. Tenía éxito profesional y una existencia cómoda, pero desde niña dibujaba de manera compulsiva un misterioso símbolo geométrico sin conocer su significado. Ese elemento fue uno de los principales motores de la primera temporada.

La situación cambió cuando el arqueólogo Erhan descubrió exactamente el mismo símbolo en las ruinas de Göbeklitepe. El hallazgo conectó la experiencia personal de Atiye con un lugar arqueológico situado en el sureste de Turquía y considerado fundamental para comprender los primeros pasos de la civilización humana.

Así, The Gift construyó su misterio alrededor de una pregunta sencilla, pero difícil de responder: ¿por qué Atiye llevaba toda su vida dibujando un símbolo que también aparecía en un lugar milenario?

Cuántas temporadas tiene The Gift en Netflix

The Gift contó con tres temporadas y un total de 24 capítulos, distribuidos en ocho episodios por temporada. Cada entrega tuvo una duración aproximada de entre 40 y 50 minutos.

Aunque la historia mantuvo su eje en Atiye, cada temporada exploró diferentes dimensiones del misterio.

La primera estuvo centrada principalmente en el misterio arqueológico, los descubrimientos relacionados con Göbeklitepe y los secretos familiares que rodeaban a la protagonista. El símbolo fue adquiriendo nuevos significados mientras Atiye intentaba comprender la conexión que existía entre su vida y las ruinas.

La segunda temporada amplió considerablemente el universo de la serie. La producción introdujo realidades y dimensiones paralelas, lo que llevó la historia hacia un terreno todavía más fantástico.

La tercera temporada se encargó de cerrar la historia. En ella, el relato adquirió un componente todavía más místico y abordó cuestiones relacionadas con el destino del mundo y la maternidad.

The Gift, la serie en Netflix nació de una novela turca

La historia tampoco surgió completamente de cero. El guion de The Gift fue una adaptación libre de la novela de la escritora turca Engül Boyba, titulada Dünyann Uyan, conocida en español como El despertar del mundo.

La producción tomó esa obra como punto de partida y desarrolló una versión audiovisual propia.

El resultado fue una ficción que combinó diferentes géneros. El misterio fue el punto de partida, pero la historia incorporó también fantasía, elementos psicológicos, drama familiar, arqueología y espiritualidad.

Esa mezcla permitió que la serie se diferenciara de otras producciones turcas que llegaron a las plataformas internacionales durante los últimos años.

El título original de la ficción fue Atiye, el mismo nombre de la protagonista. Para su lanzamiento internacional, Netflix utilizó el título The Gift.

Mirá el tráiler de The Gift en Netflix

En pocas palabras

  • Serie turca: The Gift en Netflix combina misterio, drama y fantasía con Beren Saat.
  • Trama principal: Una pintora conectada a un símbolo ancestral y un templo milenario en Göbeklitepe.
  • Producción: Consta de tres temporadas adaptadas libremente de la novela El despertar del mundo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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