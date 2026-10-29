Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 10 episodios y es la más popular del momento

De qué trata El don de engañar en Netflix
La trama de El don de engañar comenzará con una situación que combinará vulnerabilidad, desesperación y ambición. Una mujer poderosa, acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos de Río de Janeiro, buscará una cura para la enfermedad de su hija.
En ese contexto, la coleccionista de arte consultará a una curandera. La búsqueda de una respuesta terminará por exponerla a una estafa millonaria que alterará su vida y pondrá en marcha una sucesión de acontecimientos inesperados.
A partir del robo multimillonario, la producción desarrollará una trama en la que cada revelación podrá modificar la percepción de los personajes. Las decisiones del pasado, las lealtades y los secretos que se mantuvieron fuera de la vista pública comenzarán a adquirir una nueva importancia.
Según la descripción oficial en Netflix: "Un robo multimillonario saca a la luz secretos peligrosos y enfrenta a una madre controladora, a su hija y a una estafadora experta".
El elenco principal de El don de engañar en Netflix
- Marieta Severo
- Alice Wegmann
- Nanda Costta
- José de Abreu
- Felipe Camargo
- Luciana Paes
- Laila Garin
- Rui Ricardo Diaz
- Heloísa Jorge
- Allan Souza Lima
Cuándo se estrena El don de engañar y cuántos capítulos tendrá
Netflix programó el estreno de El don de engañar para el 28 de octubre de 2026. La producción contará con 10 episodios y estará centrada en una historia de drama, misterio y suspenso ambientada en Brasil.
La cantidad de capítulos permitirá desarrollar los conflictos familiares y las consecuencias del fraude a lo largo de la narración. La historia partirá de la estafa millonaria y avanzará con la aparición de Irina, mientras los secretos del pasado comiencen a salir a la luz.
El escenario de Río de Janeiro también tendrá un papel importante en el relato. La trama se concentrará en los círculos de poder y en una familia de posición privilegiada, cuyas relaciones quedarán atravesadas por el engaño.
La combinación de misterio, fenómenos sobrenaturales y traiciones familiares será uno de los principales atractivos de la propuesta. La serie buscará captar a quienes disfrutan de las historias en las que los personajes esconden información y las revelaciones cambian el sentido de los acontecimientos.
El estreno se producirá en un contexto en el que Netflix mantiene una oferta de ficciones brasileñas con historias de investigación, crimen y suspenso. Para quienes quieran explorar otras producciones del país mientras esperan o después de ver la nueva serie, la plataforma también cuenta con títulos que abordan conflictos judiciales y redes de corrupción.
Tráiler oficial de El don de engañar en Netflix