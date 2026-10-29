Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 10 episodios y es la más popular del momento

De qué trata El don de engañar en Netflix

La trama de El don de engañar comenzará con una situación que combinará vulnerabilidad, desesperación y ambición. Una mujer poderosa, acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos de Río de Janeiro, buscará una cura para la enfermedad de su hija.

En ese contexto, la coleccionista de arte consultará a una curandera. La búsqueda de una respuesta terminará por exponerla a una estafa millonaria que alterará su vida y pondrá en marcha una sucesión de acontecimientos inesperados.

A partir del robo multimillonario, la producción desarrollará una trama en la que cada revelación podrá modificar la percepción de los personajes. Las decisiones del pasado, las lealtades y los secretos que se mantuvieron fuera de la vista pública comenzarán a adquirir una nueva importancia.

Según la descripción oficial en Netflix: "Un robo multimillonario saca a la luz secretos peligrosos y enfrenta a una madre controladora, a su hija y a una estafadora experta".

El elenco principal de El don de engañar en Netflix

Marieta Severo

Alice Wegmann

Nanda Costta

José de Abreu

Felipe Camargo

Luciana Paes

Laila Garin

Rui Ricardo Diaz

Heloísa Jorge

Allan Souza Lima

Cuándo se estrena El don de engañar y cuántos capítulos tendrá

Netflix programó el estreno de El don de engañar para el 28 de octubre de 2026. La producción contará con 10 episodios y estará centrada en una historia de drama, misterio y suspenso ambientada en Brasil.

La cantidad de capítulos permitirá desarrollar los conflictos familiares y las consecuencias del fraude a lo largo de la narración. La historia partirá de la estafa millonaria y avanzará con la aparición de Irina, mientras los secretos del pasado comiencen a salir a la luz.

El escenario de Río de Janeiro también tendrá un papel importante en el relato. La trama se concentrará en los círculos de poder y en una familia de posición privilegiada, cuyas relaciones quedarán atravesadas por el engaño.

La combinación de misterio, fenómenos sobrenaturales y traiciones familiares será uno de los principales atractivos de la propuesta. La serie buscará captar a quienes disfrutan de las historias en las que los personajes esconden información y las revelaciones cambian el sentido de los acontecimientos.

El estreno se producirá en un contexto en el que Netflix mantiene una oferta de ficciones brasileñas con historias de investigación, crimen y suspenso. Para quienes quieran explorar otras producciones del país mientras esperan o después de ver la nueva serie, la plataforma también cuenta con títulos que abordan conflictos judiciales y redes de corrupción.

Tráiler oficial de El don de engañar en Netflix