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Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 10 episodios y es la más popular del momento

"El don de engañar" llegó a Netflix con una historia donde un robo multimillonario saca a la luz secretos peligrosos en apenas 10 capítulos.

Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 10 episodios y es la más popular del momento. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 10 episodios y es la más popular del momento. (Foto: Archivo)

Netflix sumó a su catálogo El don de engañar, una serie brasileña de 10 capítulos que combina misterio, suspenso y drama familiar. El estreno fue este 28 de octubre y la historia transcurrirá en Río de Janeiro, donde una poderosa familia de la élite quedará envuelta en una trama de engaños, traiciones y secretos que permanecieron ocultos durante años.

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La producción apostará por una combinación de elementos que buscará mantener la intriga a lo largo de sus episodios. Por un lado, presentará una estafa millonaria vinculada con la búsqueda de una cura. Por otro, incorporará fenómenos sobrenaturales y la aparición de una mujer que cambiará el rumbo de los acontecimientos.

El relato tendrá como protagonistas a una influyente coleccionista de arte y a su hija, que atraviesa una enfermedad. En medio de la desesperación por encontrar una solución, la madre recurrirá a una curandera. Sin embargo, esa decisión terminará convirtiéndose en el comienzo de un engaño de grandes dimensiones.

La llegada de Irina será otro de los elementos centrales de la historia. Su aparición abrirá interrogantes, sacará a la luz antiguas heridas y pondrá en primer plano las relaciones entre los integrantes de una familia marcada por las traiciones.

De qué trata El don de engañar en Netflix

La trama de El don de engañar comenzará con una situación que combinará vulnerabilidad, desesperación y ambición. Una mujer poderosa, acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos de Río de Janeiro, buscará una cura para la enfermedad de su hija.

En ese contexto, la coleccionista de arte consultará a una curandera. La búsqueda de una respuesta terminará por exponerla a una estafa millonaria que alterará su vida y pondrá en marcha una sucesión de acontecimientos inesperados.

A partir del robo multimillonario, la producción desarrollará una trama en la que cada revelación podrá modificar la percepción de los personajes. Las decisiones del pasado, las lealtades y los secretos que se mantuvieron fuera de la vista pública comenzarán a adquirir una nueva importancia.

Según la descripción oficial en Netflix: "Un robo multimillonario saca a la luz secretos peligrosos y enfrenta a una madre controladora, a su hija y a una estafadora experta".

El elenco principal de El don de engañar en Netflix

  • Marieta Severo
  • Alice Wegmann
  • Nanda Costta
  • José de Abreu
  • Felipe Camargo
  • Luciana Paes
  • Laila Garin
  • Rui Ricardo Diaz
  • Heloísa Jorge
  • Allan Souza Lima

Cuándo se estrena El don de engañar y cuántos capítulos tendrá

Netflix programó el estreno de El don de engañar para el 28 de octubre de 2026. La producción contará con 10 episodios y estará centrada en una historia de drama, misterio y suspenso ambientada en Brasil.

La cantidad de capítulos permitirá desarrollar los conflictos familiares y las consecuencias del fraude a lo largo de la narración. La historia partirá de la estafa millonaria y avanzará con la aparición de Irina, mientras los secretos del pasado comiencen a salir a la luz.

El escenario de Río de Janeiro también tendrá un papel importante en el relato. La trama se concentrará en los círculos de poder y en una familia de posición privilegiada, cuyas relaciones quedarán atravesadas por el engaño.

La combinación de misterio, fenómenos sobrenaturales y traiciones familiares será uno de los principales atractivos de la propuesta. La serie buscará captar a quienes disfrutan de las historias en las que los personajes esconden información y las revelaciones cambian el sentido de los acontecimientos.

El estreno se producirá en un contexto en el que Netflix mantiene una oferta de ficciones brasileñas con historias de investigación, crimen y suspenso. Para quienes quieran explorar otras producciones del país mientras esperan o después de ver la nueva serie, la plataforma también cuenta con títulos que abordan conflictos judiciales y redes de corrupción.

Tráiler oficial de El don de engañar en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: "El don de engañar", una serie brasileña de 10 episodios, disponible desde el 28 de octubre.
  • Trama principal: Una millonaria estafa saca a la luz secretos familiares y peligrosos tras el intento de una madre por curar a su hija.
  • Elenco y escenario: Protagonizada por Marieta Severo y Alice Wegmann, la serie se ambienta en Río de Janeiro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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