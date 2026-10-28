Netflix estrena la nueva serie de "Orgullo y prejuicio" y tan solo tiene 6 capítulos

El encuentro entre Darcy y Elizabeth vuelve a ocupar un lugar central en el relato. La relación entre ambos personajes se desarrolla en medio de diferencias sociales, prejuicios personales y malentendidos que condicionan la manera en que se perciben mutuamente.

La historia original construyó su atractivo a partir de esa tensión. Elizabeth Bennet es una joven inteligente, independiente y con una mirada crítica sobre las convenciones de su época. Darcy, por su parte, es un hombre de posición acomodada cuya actitud reservada puede interpretarse como arrogancia.

El tráiler también anticipó el peso que tendrá la familia Bennet en la nueva adaptación. La preocupación de la señora Bennet por casar a sus cinco hijas constituye uno de los motores de la historia y refleja las limitadas oportunidades que tenían las mujeres para asegurar su futuro económico y social en aquel contexto histórico.

La miniserie recuperará así una de las cuestiones fundamentales de la novela: el matrimonio no era solamente una decisión sentimental, sino también una cuestión de seguridad y posición social.

Emma Corrin y Jack Lowden encabezarán el romance

La nueva adaptación tendrá a Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet y a Jack Lowden como el señor Darcy. Ambos actores estarán al frente de una producción que deberá recrear una de las parejas más emblemáticas de la literatura romántica.

Corrin alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de la joven Diana de Gales en The Crown. Su participación en aquella producción le permitió demostrar su capacidad para representar personajes históricos atravesados por las expectativas sociales y los conflictos personales.

En esta oportunidad, la actriz interpretará a Elizabeth, una protagonista que se distingue por su ingenio, su personalidad firme y su resistencia a aceptar las reglas sociales sin cuestionarlas.

Lowden, en tanto, dará vida a Darcy. El actor escocés es conocido por su trabajo en la serie Slow Horses y también fue mencionado entre los posibles candidatos para interpretar al próximo James Bond.

La elección de ambos intérpretes será uno de los aspectos que concentrarán la atención de los seguidores de la novela y de sus adaptaciones anteriores. La química entre los protagonistas resulta fundamental para transmitir la evolución de una relación que comienza marcada por las diferencias y los prejuicios.

El elenco de Orgullo y prejuicio reúne a reconocidas figuras británicas

La producción también contará con un reparto de nombres destacados de la escena británica. Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, la madre de Elizabeth y sus cuatro hermanas, mientras que Rufus Sewell asumirá el papel del señor Bennet.

El resto de las hermanas Bennet también tendrá su lugar en la miniserie. Freya Mavor interpretará a Jane Bennet, la hermana mayor de Elizabeth; Hollie Avery será Kitty; Rhea Norwood dará vida a Lydia, y Hopey Parish interpretará a Mary.

Cuándo se estrena Orgullo y prejuicio en Netflix

La nueva adaptación de Orgullo y prejuicio se estrenará el próximo 3 de diciembre de 2026 en Netflix. La miniserie estará compuesta por seis episodios y tendrá como protagonistas a Emma Corrin y Jack Lowden.

La fecha marcará el regreso de una de las historias románticas más reconocidas de la literatura a la pantalla, esta vez en formato de serie.

Con el primer adelanto, Netflix presentó a los personajes principales y anticipó una producción centrada en el vínculo entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy.

Tráiler oficial de Orgullo y prejuicio en Netflix