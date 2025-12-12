Furor en Netflix por una nueva serie de 6 capítulos y es ideal para los fans de Breaking Bad. (Foto: Archivo)
La serie Parish fue presentada como uno de los grandes thrillers televisivos y terminó siendo protagonista de un fenómeno inesperado desde su reciente estreno en Netflix. Y ahora, para sorpresa de muchos, AMC decidió cancelarla después de una sola temporada, pese a la enorme cantidad de seguidores que la serie consiguió desde su estreno.
La historia de Parish comenzó con fuerza en 2024, impulsada por el carisma y la trayectoria de Giancarlo Esposito, conocido mundialmente por interpretar a Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul. Su presencia prometía un producto sólido, intenso y cargado de matices. Y, para el público, así fue. Pero la crítica no opinó lo mismo.
En Rotten Tomatoes, el contraste fue evidente: mientras los críticos le otorgaron un 33%, los espectadores marcaron un 76%, una brecha que pocas producciones televisivas experimentaron este año. A medida que avanzaban los episodios, la distancia entre ambas valoraciones se volvió un tema recurrente en foros y redes sociales.
Este contraste también alimentó el interés. Muchos usuarios comenzaron a verla precisamente para comprobar si realmente merecía el rechazo crítico o si el público tenía razón. Esa dinámica impulsó aún más la discusión alrededor de Parish, convirtiéndola en un título que generó ruido y espectadores, aunque no precisamente consenso.
De qué trata la serie Parish en Netflix
Parish sigue la vida de Gracián "Gray" Parish, un experimentado conductor especializado en fugas que decide retirarse del mundo criminal para llevar una vida tranquila con su familia. La historia toma un giro trágico cuando su hijo es asesinado por una pandilla. Ese momento marca un punto de quiebre para Gray, quien se ve obligado a regresar a un camino que había abandonado.
El protagonista inicia entonces una ruta de venganza que lo devuelve a la violencia, las persecuciones y las viejas alianzas que alguna vez intentó dejar atrás. La serie se enfocó en ese conflicto moral permanente: la lucha entre quien fue, quien quiere ser y quien está obligado a volver a ser.
Los espectadores destacaron la intensidad interpretativa de Giancarlo Esposito, capaz de transmitir la tensión interna del personaje sin grandes artificios. Muchos consideraron que esa fuerza dramática fue clave para que la serie ganara fans, incluso cuando algunos elementos narrativos generaron controversia.
El éxito de Parish que no evitó la cancelación
A pesar del respaldo de la audiencia, AMC comunicó que la serieno tendrá una temporada dos. La noticia llegó solo unos meses después del final de su primera temporada, emitido en mayo de 2024. El anuncio tomó desprevenidos a muchos, especialmente porque varias métricas de impacto en redes y plataformas señalaban una base de fans en crecimiento.
Más allá de esos interrogantes, lo que quedó claro es que Parish se instaló rápidamente como un título que generó conversación, debate y división, un rasgo que no todas las series logran hoy.
La abrupta cancelación de Parish expuso un fenómeno que se volvió común en la industria del streaming: series con buenas métricas sociales y una base de fans fiel que no logran sobrevivir a decisiones internas, recortes de presupuesto o nuevas estrategias.
Los espectadores valoraron la intensidad y la crudeza del relato. En cambio, la crítica cuestionó algunos giros de guion, la estructura narrativa y la falta de innovación respecto a otros thrillers recientes. Y, aun así, el público siguió mirando.
El elenco de Parish con Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Zackary Momoh
Paula Malcomson
Skeet Ulrich
Ivan Mbakop
Bonnie Mbuli
Arica Himmel
Dax Rey
AMC destacó públicamente el trabajo del reparto, lo que dejó entrever que la cancelación no se relacionó con aspectos artísticos o de desempeño. Por el contrario, la productora subrayó su orgullo por el resultado final, pero reafirmó que la serie no continuará.