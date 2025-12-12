Así fue el dramático rescate que le salvó la vida a Joaquín Levinton en pleno infarto

"0:52 acudió el equipo, empezó a compensarlo, sospechó inicialmente un compromiso cardiológico así que se comunicó con el Hospital Fernández para que preparen el shockroom y se lo derivó", agregó en su detallado relato sobre la rapidez con la que se actuó, lo que sin duda fue vital para que pudiera salir del infarto.

De esta manera, el médico reveló que luego de los primeros auxilios Levinton fue trasladado en ambulancia a la citada institución médica donde completaron los estudios para corroborar que estaba en medio de un infarto agudo de miocardio, por lo que no dudaron en colocarle "un stent" para destapar las arterias obstruidas.

Por último, el titular del SAME confirmó que el cantante de Turf se encuentra en la terapia intensiva del Hospital Fernández, ya compensado hemodinámicamente, al tiempo que remarcó que "la rapidez de acciones posibilitó que este hombre salga del cuadro".

joaquin levinton.jpg

Quién es y cuál es la trayectoria artística de Joaquín Levinton

Joaquín Levinton es una de las figuras más representativas del pop rock argentino y un referente absoluto de la escena musical desde los años ‘90. Nacido el 3 de marzo de 1975 en Buenos Aires, construyó una carrera marcada por la versatilidad, la búsqueda artística constante y canciones que se volvieron parte del cancionero popular.

Su historia dentro del mundo de la música comenzó en 1993, cuando se sumó a la banda Juana La Loca y participó de la grabación del disco Revolución en 1995. Poco después decidió seguir su propio camino y ese mismo año fundó Turf junto a Leandro Lopatín. La banda debutó en el circuito under porteño con versiones de clásicos de Charly García y Los Ratones Paranoicos, dando el primer paso hacia una identidad que pronto sería inconfundible.

Con Turf, Levinton alcanzó notoriedad nacional gracias a discos como Una pila de vida (1997), Siempre libre (1999), Turfshow (2001) y Para mí, para vos (2004). Allí nacieron hits como “Pasos al costado”, “Vade retro” y “No se llama amor”, que no solo definieron el estilo pop rock de la banda, sino que se convirtieron en clásicos del rock argentino de los 2000. La participación de Charly García en algunas de sus producciones selló su vínculo con una de las leyendas máximas de la música local.

joaquin levinton.jpg

Tras la separación de Turf en 2007, Levinton encaró un nuevo proyecto: Patrocinadores. Entre 2008 y 2015 lideró este grupo alternativo con el que editó 110% (2008), A todo trapo (2011) y el álbum en vivo La fiesta inolvidable (2021). De esa etapa surgieron canciones como “Nada”, “Momentos de gloria” y “Hay que bancar”, que ampliaron aún más su repertorio.

El regreso de Turf en 2014 volvió a poner a Levinton en el centro de la escena. Con Odisea (2017) y Renacimiento (2023), la banda reafirmó su vigencia en la industria musical. A la par, el artista exploró colaboraciones solistas, como “Pasos al costado” junto a Mex Urtizberea en 2023 y “Loco un poco” con Lali.

Su faceta mediática también quedó expuesta cuando participó en la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina durante 2022, donde fue eliminado en el decimocuarto lugar.