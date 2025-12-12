Terror en un hogar de niños: audios de gritos y maltratos y un insólito descargo de la acusada

Embed

Mientras el chico lloraba, la mujer continuó con más humillaciones: “No valoran un carajo”, “son una basura”, “la vida insoportable se las voy a hacer yo”, “te vas a quedar solo toda tu vida”. Incluso minimiza el llanto del nene diciéndole que “son lágrimas de cocodrilo”.

El tono se volvió todavía más agresivo cuando le advirtió que, si volvía a hacerse encima, lo obligaría a “meter la mano en el inodoro y chuparse los dedos delante de todos”. En otro tramo, exigió que “paguen” el vidrio roto. “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos”, porque, según prometió, iba a ser obligado a “cortar el pasto, limpiar y pintar”.

El descargo de Alejandra Género, la acusada de maltratar a los chicos

genero

Tras quedar envuelta en la causa, Alejandra Género negó haber maltratado a los chicos y aseguró que el audio fue “recortado” para perjudicarla. Dijo que el menor estaba “completamente desbordado” después de romper el vidrio y que su intención fue “contener la situación”, no someterlo a maltrato.

En declaraciones radiales, la mujer además señaló que ese día el clima en el hogar ya era tenso porque otros chicos habían llegado del hospital con golpes.

“Jamás lastimé a un chico”, afirmó. En la misma línea, la dirigente insistió en que lo que se escucha fue “sacado de contexto” y que todo forma parte de una maniobra para desplazarla de su cargo. Aseguró estar a disposición de la Justicia y se mostró confiada en que la investigación permitirá aclarar lo sucedido.

Las medidas de la Justicia

Mientras avanza la causa penal, el Juzgado de Familia de Mar del Plata dictó una prohibición de acercamiento de 200 metros para Género, Benaduche y otros trabajadores involucrados. Además, les prohibió cualquier tipo de contacto con los menores por teléfono, mensajes o redes sociales.

La medida alcanza todos los espacios donde los chicos puedan estar: sus hogares, la escuela y actividades recreativas o deportivas, y regirá mientras continúe el proceso judicial.