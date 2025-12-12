Terror en un hogar de niños: audios de gritos y maltratos y un insólito descargo de la acusada
Una grabación de 40 minutos reveló insultos y amenazas contra dos chicos alojados en un hogar convivencial de Balcarce.
Luego de los audios del escándalo, donde se escuchan gritos, insultos y amenazas dirigidos a chicos que viven en el hogar convivencial de Balcarce, la Justicia puso el foco en la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y en la trabajadora Marisa Benaduche. Ambas están señaladas como responsables de los episodios de maltrato que habrían ocurrido a fines de noviembre.
La investigación tomó fuerza cuando una empleada del hogar registró con su celular la violenta secuencia. En el audio, de aproximadamente 40 minutos, se escucha cómo Género, increpa a dos chicos después de que uno de ellos rompiera un vidrio durante una crisis emocional, angustiado por la posible separación de su hermano.
Los audios del terror en el hogar infantil de Balcarce
“Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, se oye en uno de los momentos de tensión. En otro, le ordena: “Callate la boca porque te pego una cachetada”.
Acto seguido, la intimidación escaló con otra amenaza: “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”, dijo y, de inmediato, agregó que allí “los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada, los van a meter en agua fría” por ser “groseros”.
Mientras el chico lloraba, la mujer continuó con más humillaciones: “No valoran un carajo”, “son una basura”, “la vida insoportable se las voy a hacer yo”, “te vas a quedar solo toda tu vida”. Incluso minimiza el llanto del nene diciéndole que “son lágrimas de cocodrilo”.
El tono se volvió todavía más agresivo cuando le advirtió que, si volvía a hacerse encima, lo obligaría a “meter la mano en el inodoro y chuparse los dedos delante de todos”. En otro tramo, exigió que “paguen” el vidrio roto. “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos”, porque, según prometió, iba a ser obligado a “cortar el pasto, limpiar y pintar”.
El descargo de Alejandra Género, la acusada de maltratar a los chicos
Tras quedar envuelta en la causa, Alejandra Género negó haber maltratado a los chicos y aseguró que el audio fue “recortado” para perjudicarla. Dijo que el menor estaba “completamente desbordado” después de romper el vidrio y que su intención fue “contener la situación”, no someterlo a maltrato.
En declaraciones radiales, la mujer además señaló que ese día el clima en el hogar ya era tenso porque otros chicos habían llegado del hospital con golpes.
“Jamás lastimé a un chico”, afirmó. En la misma línea, la dirigente insistió en que lo que se escucha fue “sacado de contexto” y que todo forma parte de una maniobra para desplazarla de su cargo. Aseguró estar a disposición de la Justicia y se mostró confiada en que la investigación permitirá aclarar lo sucedido.
Las medidas de la Justicia
Mientras avanza la causa penal, el Juzgado de Familia de Mar del Plata dictó una prohibición de acercamiento de 200 metros para Género, Benaduche y otros trabajadores involucrados. Además, les prohibió cualquier tipo de contacto con los menores por teléfono, mensajes o redes sociales.
La medida alcanza todos los espacios donde los chicos puedan estar: sus hogares, la escuela y actividades recreativas o deportivas, y regirá mientras continúe el proceso judicial.