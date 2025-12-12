El plan de Racing para vivir la final en Avellaneda: qué preparó el club para los hinchas que no viajan

Para entrar, los hinchas deberán presentar:

Carnet , en caso de socios y socias.

DNI, para quienes no formen parte del padrón social.

El club remarcó que no estará permitido el uso de pirotecnia ni el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio, medidas habituales en este tipo de eventos para garantizar un operativo seguro y ordenado.

Por qué Racing repite esta medida y cómo fue en ocasiones anteriores

La apertura del Cilindro en instancias decisivas no es una novedad: Racing ha usado esta modalidad para acompañar a sus hinchas en partidos cruciales fuera de Avellaneda. Uno de los antecedentes más recordados es el de 2001, cuando la Academia se consagró campeona tras empatar con Vélez en el José Amalfitani. Dado que el Fortín puso a disposición solo 15 mil entradas para la visita, una parte enorme del público se reunió en Avellaneda para ver el partido. Aquella jornada quedó registrada en la memoria racinguista porque “Racing llenó dos canchas el mismo día”.

Ya en 2024, mientras el equipo dirigido por Gustavo Costas definía la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción, también se instaló una pantalla gigante en el Presidente Perón, con un operativo similar al que se realizará para la final frente a Estudiantes.

Más recientemente, este mismo miércoles, el club abrió las puertas del estadio para que los hinchas pudieran vivir la primera final del torneo de fútbol femenino, en la que Racing venció 1-0 a Belgrano en la ida. La respuesta del público fue masiva, lo que reforzó la decisión de replicar la iniciativa para la final masculina.

¿Podrán asistir socios y no socios?

Sí. La medida incluye a socios, socias y también a quienes no lo son, siempre y cuando cumplan con la presentación del documento requerido. De esta manera, Racing busca que nadie quede afuera de la experiencia de acompañar al equipo en un partido que puede darle una nueva estrella al club bajo la conducción de Gustavo Costas.

Una final con clima de familia racinguista

El partido decisivo ante Estudiantes se disputará en Santiago del Estero, una provincia a más de mil kilómetros de Avellaneda, lo que complica la presencia masiva de hinchas por cuestiones económicas, logísticas y la disponibilidad limitada de entradas. La pantalla gigante ofrece una alternativa para mantener viva la experiencia colectiva, uno de los pilares más fuertes de la identidad racinguista.

Con un presente futbolístico sólido y una comunión evidente entre el plantel y la gente, Racing volverá a encontrarse en su casa para vivir una final que puede marcar otro capítulo histórico. Para quienes no puedan viajar, la noche en el Cilindro promete ser una fiesta con el sello académico.