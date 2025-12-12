En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Racing
Santiago del Estero
FÚTBOL

El plan de Racing para vivir la final en Avellaneda: qué preparó el club para los hinchas que no viajan

La dirigencia de la Academia confirmó que tomó una importante determinación para ayudar a todos los hinchas que no viajen a Santiago del Estero para la final ante Estudiantes.

El plan de Racing para vivir la final en Avellaneda: qué preparó el club para los hinchas que no viajan

Racing confirmó una medida que ya se volvió tradición cada vez que el club disputa partidos decisivos: abrirá el Cilindro de Avellaneda para que los hinchas que no viajen a Santiago del Estero puedan seguir en vivo la final del Torneo Clausura ante Estudiantes. Tras el triunfo por 1-0 frente a Boca en La Bombonera, que aseguró su lugar en la definición, la dirigencia comenzó a delinear cómo acompañar a los miles de hinchas que se quedarán en Buenos Aires, y este viernes por la mañana oficializó el plan.

Leé también Racing eliminó a Boca y dejó a River sin Libertadores: los mejores memes del clásico
racing elimino a boca y dejo a river sin libertadores: los mejores memes del clasico
image

En un comunicado publicado en sus canales oficiales, Racing informó que “nuestra casa albergará a los hinchas para que puedan seguir en Buenos Aires el duelo por el título”. El club detalló además los accesos, sectores habilitados y condiciones para el ingreso, repetirán lo realizado en la final de la Copa Sudamericana 2024.

Qué sectores estarán habilitados y cómo será el ingreso al Cilindro

Las puertas del Presidente Perón abrirán desde las 18.00, con dos ingresos principales:

  • Colón y General Paz

  • Colón y Pedro de Mendoza

Los sectores habilitados serán las plateas B, C y E, donde se instalará la pantalla gigante “con calidad cinematográfica”, según describió la institución. La transmisión del partido se realizará en vivo, replicando el esquema utilizado en eventos previos de gran convocatoria.

Para entrar, los hinchas deberán presentar:

  • Carnet, en caso de socios y socias.

  • DNI, para quienes no formen parte del padrón social.

El club remarcó que no estará permitido el uso de pirotecnia ni el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio, medidas habituales en este tipo de eventos para garantizar un operativo seguro y ordenado.

Por qué Racing repite esta medida y cómo fue en ocasiones anteriores

La apertura del Cilindro en instancias decisivas no es una novedad: Racing ha usado esta modalidad para acompañar a sus hinchas en partidos cruciales fuera de Avellaneda. Uno de los antecedentes más recordados es el de 2001, cuando la Academia se consagró campeona tras empatar con Vélez en el José Amalfitani. Dado que el Fortín puso a disposición solo 15 mil entradas para la visita, una parte enorme del público se reunió en Avellaneda para ver el partido. Aquella jornada quedó registrada en la memoria racinguista porque “Racing llenó dos canchas el mismo día”.

Ya en 2024, mientras el equipo dirigido por Gustavo Costas definía la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción, también se instaló una pantalla gigante en el Presidente Perón, con un operativo similar al que se realizará para la final frente a Estudiantes.

Más recientemente, este mismo miércoles, el club abrió las puertas del estadio para que los hinchas pudieran vivir la primera final del torneo de fútbol femenino, en la que Racing venció 1-0 a Belgrano en la ida. La respuesta del público fue masiva, lo que reforzó la decisión de replicar la iniciativa para la final masculina.

¿Podrán asistir socios y no socios?

Sí. La medida incluye a socios, socias y también a quienes no lo son, siempre y cuando cumplan con la presentación del documento requerido. De esta manera, Racing busca que nadie quede afuera de la experiencia de acompañar al equipo en un partido que puede darle una nueva estrella al club bajo la conducción de Gustavo Costas.

Una final con clima de familia racinguista

El partido decisivo ante Estudiantes se disputará en Santiago del Estero, una provincia a más de mil kilómetros de Avellaneda, lo que complica la presencia masiva de hinchas por cuestiones económicas, logísticas y la disponibilidad limitada de entradas. La pantalla gigante ofrece una alternativa para mantener viva la experiencia colectiva, uno de los pilares más fuertes de la identidad racinguista.

Con un presente futbolístico sólido y una comunión evidente entre el plantel y la gente, Racing volverá a encontrarse en su casa para vivir una final que puede marcar otro capítulo histórico. Para quienes no puedan viajar, la noche en el Cilindro promete ser una fiesta con el sello académico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Racing Santiago del Estero
Notas relacionadas
Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará la final del Clausura contra Racing
Boca, eliminado: cómo sigue el año del Xeneize tras la dura derrota ante Racing
'Maravilla' Martínez reveló su charla con el autor de la bandera que contaba sus goles y al que culpaban de su sequía: "Le dije que..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar