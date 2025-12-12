Qué ver en Netflix: Verónica Echegui brilla con el estreno de una nueva serie española de 6 episodios. (Foto: Archivo)
Una nueva serie española irrumpió enNetflix este 12 de diciembre con un impacto silencioso y, al mismo tiempo, innegable. Ciudad de sombras, adaptación televisiva de El verdugo de Gaudí, de Aro Sáinz de la Maza, presentó una Barcelona modernista convertida en tablero criminal, donde cada fachada se vuelve una pieza clave en un rompecabezas que excede lo policial.
La producción llegó a la plataforma envuelta en expectativa, pero también en emoción: fue el último trabajo de Verónica Echegui antes de su fallecimiento en agosto, un detalle que añadió un peso especial a su interpretación.
De qué trata Ciudad de sombras en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe regresar a la acción para atrapar al asesino".
Fue allí donde el relato presentó al inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, quien regresó al cuerpo tras una suspensión por insubordinación. A su lado irrumpió Rebeca Garrido, agente interpretada por Verónica Echegui. La construcción narrativa los colocó como dos fuerzas opuestas: ella, analítica y metódica; él, emocional y marcado por heridas personales que todavía no cerraron del todo.
El creador y director Jorge Torregrossa reveló que la serie no solo recurrió a escenarios modernistas por su atractivo visual, sino por su valor simbólico dentro de Barcelona. La producción utilizó más de 70 localizaciones, combinó catalán y castellano de manera natural y buscó reflejar una Barcelona real, viva, diversa y menos turística de lo habitual.
Verónica Echegui protagoniza la serie Ciudad de sombras
Uno de los cambios más significativos respecto a la novela fue la transformación del personaje de Rebeca Garrido. En el texto original, su rol era el de una subinspectora júnior, discreta y secundaria. En la serie, sin embargo, el equipo creativo decidió darle un peso dramático mayor. Torregrossa explicó que buscaban una compañera para Milo con una fuerza propia, capaz de equilibrarlo y confrontarlo.
La elección de Verónica Echegui elevó ese propósito. El director subrayó que la actriz aportó una mirada frágil y contundente al mismo tiempo, algo que se percibe a medida que la serie avanza y su personaje se revela en capas: una mujer que arrastra su propia historia, sus propios temores, y que encuentra en el inspector un espejo inesperado.
La serie finalizó su rodaje con un trasfondo emocional: la muerte de Verónica Echegui el 24 de agosto de 2025. Su personaje quedó impregnado de una sensibilidad particular, lo que añadió un tono de homenaje a cada una de sus escenas. Torregrossa recordó que su talento permitió que Rebeca Garrido tuviera una fuerza interior imprescindible para el equilibrio del dúo protagonista.
El elenco de la serie Ciudad de sombras en Netflix
Isak Férriz
Verónica Echegui
Ana Wagener
María Adánez
Manolo Solo
Marc Clotet
Aina Clotet
Vicky Peña
La Barcelona de Gaudí se convierte en un escenario de crímenes
La construcción de la serie se apoyó en una premisa atractiva: utilizar las obras de Gaudí como eje narrativo. No solo aparecen como telón de fondo, sino como catalizadores del misterio. Cada episodio lleva el nombre de una obra del arquitecto (algunas extraídas del libro, otras incorporadas para reforzar la unidad temática) y cada lugar activa una pieza más en el rompecabezas criminal.
La Sagrada Familia, el Park Güell, Casa Batlló y otros puntos icónicos funcionaron como escenarios vivos, cargados de historia. La ficción buscó que el espectador perciba que los crímenes no ocurren en lugares bonitos, sino en espacios que dialogan con el pasado de la ciudad.
Ciudad de sombras, un thriller ambientado en Barcelona
Ciudad de sombras no solo propone un misterio policial. También plantea una pregunta mayor: ¿cómo se transforma una ciudad cuando el progreso avanza sin mirar atrás? La serie juega con esa tensión constante entre belleza y oscuridad, entre memoria y modernidad, entre la arquitectura de Gaudí y los crímenes que parecen manchar sus curvas imposibles.
En esa mezcla, la producción construyó una atmósfera espesa, cargada de melancolía y detalles. Un paisaje reconocible y, al mismo tiempo, completamente nuevo para el espectador.