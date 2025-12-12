Qué ver en Netflix: Verónica Echegui brilla con el estreno de una nueva serie española de 6 episodios

El creador y director Jorge Torregrossa reveló que la serie no solo recurrió a escenarios modernistas por su atractivo visual, sino por su valor simbólico dentro de Barcelona. La producción utilizó más de 70 localizaciones, combinó catalán y castellano de manera natural y buscó reflejar una Barcelona real, viva, diversa y menos turística de lo habitual.

Verónica Echegui protagoniza la serie Ciudad de sombras

Uno de los cambios más significativos respecto a la novela fue la transformación del personaje de Rebeca Garrido. En el texto original, su rol era el de una subinspectora júnior, discreta y secundaria. En la serie, sin embargo, el equipo creativo decidió darle un peso dramático mayor. Torregrossa explicó que buscaban una compañera para Milo con una fuerza propia, capaz de equilibrarlo y confrontarlo.

Ciudad de sombras Netflix 2

La elección de Verónica Echegui elevó ese propósito. El director subrayó que la actriz aportó una mirada frágil y contundente al mismo tiempo, algo que se percibe a medida que la serie avanza y su personaje se revela en capas: una mujer que arrastra su propia historia, sus propios temores, y que encuentra en el inspector un espejo inesperado.

La serie finalizó su rodaje con un trasfondo emocional: la muerte de Verónica Echegui el 24 de agosto de 2025. Su personaje quedó impregnado de una sensibilidad particular, lo que añadió un tono de homenaje a cada una de sus escenas. Torregrossa recordó que su talento permitió que Rebeca Garrido tuviera una fuerza interior imprescindible para el equilibrio del dúo protagonista.

El elenco de la serie Ciudad de sombras en Netflix

Ciudad de sombras Netflix 3

La Barcelona de Gaudí se convierte en un escenario de crímenes

La construcción de la serie se apoyó en una premisa atractiva: utilizar las obras de Gaudí como eje narrativo. No solo aparecen como telón de fondo, sino como catalizadores del misterio. Cada episodio lleva el nombre de una obra del arquitecto (algunas extraídas del libro, otras incorporadas para reforzar la unidad temática) y cada lugar activa una pieza más en el rompecabezas criminal.

La Sagrada Familia, el Park Güell, Casa Batlló y otros puntos icónicos funcionaron como escenarios vivos, cargados de historia. La ficción buscó que el espectador perciba que los crímenes no ocurren en lugares bonitos, sino en espacios que dialogan con el pasado de la ciudad.

Ciudad de sombras Netflix 4

Ciudad de sombras, un thriller ambientado en Barcelona

Ciudad de sombras no solo propone un misterio policial. También plantea una pregunta mayor: ¿cómo se transforma una ciudad cuando el progreso avanza sin mirar atrás? La serie juega con esa tensión constante entre belleza y oscuridad, entre memoria y modernidad, entre la arquitectura de Gaudí y los crímenes que parecen manchar sus curvas imposibles.

En esa mezcla, la producción construyó una atmósfera espesa, cargada de melancolía y detalles. Un paisaje reconocible y, al mismo tiempo, completamente nuevo para el espectador.

Tráiler oficial de Ciudad de sombras en Netflix