Asesinaron a tiros a Aylén Valdéz delante de su hijito de 2 años

Su pareja, un hombre de 26 años cuyo nombre no trascendió por resguardo judicial, recibió un impacto en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital Lucio Meléndez, en Adrogué, donde permanece internado en estado crítico.

Testigos, videos y una huida planificada

Varios vecinos que escucharon la balacera salieron inmediatamente a la calle y encontraron a la joven tendida en el suelo, mientras pedían ayuda para el hombre gravemente herido. Según relataron, los atacantes actuaron con una frialdad impactante: dispararon desde diferentes ángulos, confirmaron que sus víctimas estaban alcanzadas y escaparon en cuestión de segundos.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para reconstruir la secuencia previa. Minutos antes del crimen, los equipos de monitoreo detectaron a dos sospechosos merodeando el área donde finalmente se produjo el ataque. Sus movimientos, aparentemente coordinados, refuerzan la hipótesis de un ataque planificado.

La investigación: una trama vinculada a una deuda narco

A medida que avanzaban las primeras pericias, comenzó a tomar fuerza una línea investigativa que apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Según indicaron fuentes del caso, la pareja habría ido hasta ese punto de Burzaco para resolver una deuda por drogas que mantenían con un grupo criminal local.

En la escena del crimen, los agentes de la Policía Bonaerense y la DDI de Almirante Brown encontraron vainas servidas calibre 9 milímetros, proyectiles deformados, varios teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos estos elementos están siendo analizados para establecer la relación exacta entre la víctima, su pareja y los agresores.

El detalle de las armas utilizadas también llamó la atención de los investigadores, ya que el calibre coincide con el empleado habitualmente por bandas dedicadas al narcomenudeo en la región sur del Conurbano bonaerense.

La detención de un menor de 17 años

Gracias al análisis de los videos de seguridad y al testimonio de varios vecinos que vieron a los atacantes antes y después del tiroteo, los efectivos lograron identificar a uno de los presuntos autores materiales.

Se trata de un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por ser menor de edad. El joven fue detenido ayer por la mañana durante un operativo sorpresa realizado en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar del ataque. Según fuentes oficiales, intentó escapar por el fondo de la casa cuando advirtió la presencia policial, pero fue reducido.

Además del menor, también fue arrestado un adulto de alrededor de 30 años, sospechado de haber participado del ataque, ya sea como tirador o como apoyo logístico. Este segundo detenido tendría antecedentes por delitos vinculados a la venta de drogas.

Búsqueda de más sospechosos

A pesar de los avances, la investigación está lejos de cerrarse. La fiscalía y la DDI creen que en el ataque participaron al menos cuatro personas, de las cuales dos continúan prófugas. No se descarta que los agresores formen parte de una organización narco de la zona con diversas causas previas.

Los investigadores trabajan con el análisis de antenas telefónicas, peritajes sobre los teléfonos secuestrados y la declaración de testigos que podrían haber visto a los agresores en días previos realizando movimientos de vigilancia.

Dolor en la comunidad: una madre joven, una muerte inexplicable

La noticia del asesinato causó profunda conmoción entre los vecinos de Burzaco. Aylén Valdéz, de 24 años, era madre de un solo hijo y, según allegados, estaba intentando reorganizar su vida personal. Varios vecinos, en declaraciones informales, expresaron su sorpresa por la violencia del ataque y señalaron que la zona había sufrido en los últimos meses un aumento de hechos vinculados al narcomenudeo.

La imagen más dolorosa para quienes llegaron a socorrerlos fue la del pequeño de dos años, que lloraba en shock dentro del vehículo mientras su madre agonizaba. “Ella se tiró encima del nene para protegerlo”, repitieron varios testigos, destacando el último gesto de la joven.

El rol de la Justicia y el avance de la causa

La investigación quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 5 de Lomas de Zamora, que interviene por la presencia de un menor detenido, y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Almirante Brown.

Las próximas horas serán clave para definir imputaciones formales y establecer si existió un móvil directo relacionado con una deuda narco o si se trató de otro tipo de conflicto derivado de actividades ilícitas.

La autopsia realizada en las últimas horas confirmó que la joven recibió dos disparos letales, uno de ellos a corta distancia. Estas pericias serán fundamentales para determinar la posición de los tiradores y reconstruir con precisión el recorrido de los disparos.

Mientras tanto, el padre del niño continúa internado en estado reservado. Su testimonio podría resultar determinante para esclarecer los motivos del ataque y para identificar a los prófugos.

Una violencia que no da tregua

El crimen de Aylén Valdéz se suma a una serie de hechos violentos ocurridos recientemente en el Conurbano sur, donde los ajustes de cuentas vinculados al narcomenudeo han dejado múltiples víctimas jóvenes en los últimos años.

Autoridades locales reconocen que se trata de una problemática difícil de erradicar, debido a la presencia de bandas pequeñas pero peligrosas que operan con estructuras flexibles y cambiantes. En muchos casos, estas organizaciones emplean a menores de edad como tiradores o “soldaditos”, aprovechando la falta de responsabilidad penal plena.

Un caso que exige respuestas

A medida que la investigación avanza, la comunidad de Burzaco exige justicia por Aylén y seguridad para evitar nuevos episodios de violencia extrema. La historia de la joven madre que se interpuso entre las balas y su hijo es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan miles de familias atrapadas en zonas dominadas por disputas criminales.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar responsabilidades, capturar a los prófugos y esclarecer por completo un crimen que dejó al descubierto un entramado oscuro y letal.