El conmovedor pedido de la mamá que perdió a sus dos hijas en el temporal de Bahía Blanca: "No voy a parar"

Las trágicas muertes de Rubén Zalazar y las pequeñas Pilar y Delfina Hecker

Durante el temporal que causó graves destrozos y dejó más de 1.600 evacuados, Zalazar, de 43 años, intentó rescatar a las menores que viajaban con sus padres en un Gol Trend cuando quedaron atrapados por la corriente en la ruta 3.

En un intento desesperado por salvarlas, el hombre, que en ese momento conducía la camioneta de la empresa Andreani, trató de llevarlas a su vehículo, pero la fuerza del agua los arrastró.

El cuerpo de Zalazar fue encontrado el 9 de marzo, luego de varios rastrillajes. Según informaron las autoridades, el hombre, nacido en Viedma y padre de Máximo y Lupe, apareció a unos 150 metros del lugar donde la madre de las niñas había logrado ser rescatada.

Pilar, de 5 años, fue hallada a comienzos de abril, a unos 40 kilómetros del punto donde había sido vista por última vez. La fiscal del caso, Marina Lara, indicó que la causa de la muerte no se debió a un golpe, sino que la pericia concluyó que falleció por ahogamiento durante la inundación.

En cuanto a Delfina, su cuerpo fue descubierto el 26 de abril en la zona de la Base Naval Puerto Belgrano, en el marco de un nuevo rastrillaje. Para confirmar su identidad, se realizaron estudios genéticos que determinaron que efectivamente se trataba de la bebé de un año.