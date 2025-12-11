El conmovedor pedido de la mamá que perdió a sus dos hijas en el temporal de Bahía Blanca: "No voy a parar"
A nueve meses del trágico temporal que dejó 18 muertos en Bahía Blanca, la madre de Pilar y Delfina, conmovió con su relato en redes sociales.
Marina Haag, madre de Pilar y Delfina Hecker, pidió un reconocimento para Rubén Zalazar, quien intentó salvar a sus hijas en el temporal de Bahía Blanca.
Marina Haag, madre de Pilar y Delfina Hecker, las hermanas que murieron durante el trágico temporal de Bahía Blanca ocurrido a principios de marzo de este año, pidió a las autoridades que se reconozca como "héroe" a Rubén Zalazar, el chofer de una empresa que también perdió la vida al intentar resguardar a las menores dentro de su camioneta.
"Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca. Ya se sabe que fueron 18 las víctimas fatales de la inundación. Lo más trágico fue lo de él: sin conocernos, quiso ayudarnos", indicó la mujer en el inicio del relato, donde recordó el momento en que una correntada le arrancó de sus brazos a la bebé (Delfina), cuando intentaban buscar refugio en el vehículo, una Ford Transit roja.
"Estoy cansada, pero no voy a parar hasta que se haga el reconocimiento de Rubén como un héroe en Bahía Blanca. ¡Dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas hace 9 meses!", continuó Haag en su estremecedor mensaje publicado en su red social de Facebook.
"A quien corresponda: hace meses vengo pidiendo que Rubén sea reconocido como héroe en Bahía Blanca”, completó.
Las trágicas muertes de Rubén Zalazar y las pequeñas Pilar y Delfina Hecker
Durante el temporal que causó graves destrozos y dejó más de 1.600 evacuados, Zalazar, de 43 años, intentó rescatar a las menores que viajaban con sus padres en un Gol Trend cuando quedaron atrapados por la corriente en la ruta 3.
En un intento desesperado por salvarlas, el hombre, que en ese momento conducía la camioneta de la empresa Andreani, trató de llevarlas a su vehículo, pero la fuerza del agua los arrastró.
El cuerpo de Zalazar fue encontrado el 9 de marzo, luego de varios rastrillajes. Según informaron las autoridades, el hombre, nacido en Viedma y padre de Máximo y Lupe, apareció a unos 150 metros del lugar donde la madre de las niñas había logrado ser rescatada.
Pilar, de 5 años, fue hallada a comienzos de abril, a unos 40 kilómetros del punto donde había sido vista por última vez. La fiscal del caso, Marina Lara, indicó que la causa de la muerte no se debió a un golpe, sino que la pericia concluyó que falleció por ahogamiento durante la inundación.
En cuanto a Delfina, su cuerpo fue descubierto el 26 de abril en la zona de la Base Naval Puerto Belgrano, en el marco de un nuevo rastrillaje. Para confirmar su identidad, se realizaron estudios genéticos que determinaron que efectivamente se trataba de la bebé de un año.