Qué ver en Netflix: se estrena la nueva temporada de la serie española más exitosa en el mundo

En esta nueva entrega de la serie basada en el universo de La casa de papel, Berlín (Pedro Alonso) y su banda se reúnen para robar el célebre cuadro de Leonardo da Vinci en un escenario único: Sevilla.

Inma Cuesta se incorpora al elenco de Berlín y la dama del armiño, al que regresan Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) y Joel Sánchez (Bruce).

Este nuevo robo de Berlín promete ser una obra de arte en la que la acción, la pasión y la inigualable personalidad de su protagonista se darán cita bajo la imponente belleza de Sevilla.

Berlín y la dama de armiño 2

La presencia de Berlín vuelve a dominar la serie

Pedro Alonso regresó para encarnar a un Berlín que, según adelantó la prensa española, mostrará una faceta mucho más oscura, marcada por el resentimiento y la venganza. La serie utiliza este nuevo golpe como una excusa narrativa para explorar otra capa psicológica del personaje, esa que queda siempre al borde entre la genialidad y el delirio.

Esa frase bastó para que los seguidores comenzaran a teorizar sobre qué heridas, qué deudas emocionales o qué episodios inéditos detonarán en el protagonista. La construcción del personaje prometió intensificarse, y el tráiler ya insinuó que la banda no solo enfrentará fuerzas externas, sino también los impulsos impredecibles de su líder.

Berlín y la dama de armiño 3

Sevilla como escenario principal del robo de Berlín

La imponente ciudad de Sevilla se convirtió en uno de los grandes protagonistas del adelanto. La producción aprovechó sus calles históricas, su arquitectura y la atmósfera vibrante para situar el golpe en un entorno lleno de simbolismo cultural.

Los realizadores ya habían comentado que esta localización permitiría mostrar a Berlín en un entorno estético incomparable, y el tráiler confirmó esa intención con planos que exhibieron desde rincones ocultos hasta vistas panorámicas de la ciudad.

Las secuencias en exteriores demostraron que el equipo de rodaje buscó integrar la historia con la ciudad, convirtiendo a Sevilla en un elemento narrativo más, casi como un personaje adicional. Esta apuesta visual replicó la línea que ya adoptó La casa de papel, que siempre utilizó los escenarios como impulsores dramáticos.

Serie Berlín 3.jpg

Qué se espera de Berlín y la dama del armiño en Netflix

Netflix eligió la estrategia del suspenso y la omisión, un recurso ideal para ganar fuerza y mantener la conversación encendida hasta el estreno. La espera será larga, pero el tráiler dejó una sensación clara: esta historia no seguirá el patrón clásico del ladrón elegante, sino que abrirá una puerta hacia algo más íntimo, más visceral y, quizá, más peligroso.

Anuncio de Berlín y la dama del armiño en Netflix