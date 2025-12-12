Netflix estrenó la película más esperada del 2025 y es la mejor historia de suspenso del año. (Foto: Archivo)
Netflix marca el pulso de un estreno que despertó curiosidad mundial sin adelantar del todo su contenido. La tercera parte de la saga creada por Rian Johnson, "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out", volvió a poner en escena al célebre detective Benoit Blanc a través de un caso que combina religión, apariencias y un crimen envuelto en tensiones comunitarias.
Aunque su estreno en salas seleccionadas ya dejó impresiones iniciales, el desembarco en la plataforma prometió ampliar la conversación global y generar nuevos interrogantes sobre esta historia que retoma el espíritu de las grandes novelas de misterio del siglo XX.
Rian Johnson declaró que cada película debía sentirse como una obra distinta, incluso si Benoit Blanc se mantiene como único punto de unión. Esta vez optó por una mirada simbólica donde la fe y las fallas humanas conviven en una narrativa que explora dilemas morales dentro de una iglesia pequeña en el norte de Nueva York.
De qué trata "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"
Según la sinopsis oficial de Netflix: "En una iglesia de pueblo con un oscuro pasado, el detective Benoit Blanc se une a un sacerdote joven y honesto para investigar un crimen que de tan perfecto parece imposible".
La película narra los sucesos que rodean al sacerdote Jud Duplenticy, un exboxeador que se convirtió en sacerdote. Después de un incidente disciplinario que nunca termina de explicarse por completo en un principio, la diócesis lo envió a una parroquia rural en el norte del estado de Nueva York. Según Rian Johnson, ese traslado funciona como puerta de entrada hacia un espacio en el que las reglas sociales y morales operan bajo extrañas tensiones.
La comunidad que recibe a Duplenticy está dividida. El responsable de esa fractura es MonseñorJefferson Wicks, un líder religioso cuyo estilo de predicación, pasado familiar y carisma contradictorio generan suspicacias. Su figura mezcla autoridad, prestigio y un halo de misterio que permite que sus seguidores lo veneren con devoción casi absoluta.
Secretos de familia, traiciones y un pueblo que teme hablar
El guion explora cómo la comunidad, aparentemente tranquila y devota, oculta tensiones que llevan años acumulándose. La muerte de Wicks funciona como catalizador que expone viejos resentimientos, traiciones y alianzas rotas. El detective encuentra indicios de que hubo manipulación financiera en la parroquia, favores que algunos querían cobrar y otros querían enterrar definitivamente.
La atmósfera se vuelve más oscura cuando surge el rumor de una disputa familiar relacionada con los bienes del propio Wicks. La presencia de Martha Delacroix, interpretada por Glenn Close, introduce un nuevo nivel de intriga: como asistente clave de la iglesia, conoce movimientos administrativos, secretos personales y rituales internos que podrían modificar por completo el rumbo del caso.
Durante la investigación, también aparece el Dr. Nat Sharp (interpretado por Jeremy Renner), quien ofrece información clave sobre el estado de salud del sacerdote y proporciona detalles contradictorios que hacen tambalear las teorías iniciales del caso. Cada testimonio abre una nueva capa, y Blanc debe decidir en qué versión confiar.
El elenco de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"
Daniel Craig
Josh O'Connor
Glenn Close
Josh Brolin
Mila Kunis
Jeremy Renner
Kerry Washington
Andrew Scott
Cailee Spaeny
Daryl McCormack
Por qué esta película en Netflix se vuelve tan comentada
El efecto en redes y medios se debe a que Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out no solo continúa la saga: la expande hacia un terreno inesperado. El componente religioso, el retrato de una comunidad fracturada y la figura de un líder espiritual controvertido generan un misterio más simbólico. Esa particularidad explica por qué la película se convirtió rápidamente en tema de conversación global.
Tráiler de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"