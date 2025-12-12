Netflix estrenó la película más esperada del 2025 y es la mejor historia de suspenso del año

La película narra los sucesos que rodean al sacerdote Jud Duplenticy, un exboxeador que se convirtió en sacerdote. Después de un incidente disciplinario que nunca termina de explicarse por completo en un principio, la diócesis lo envió a una parroquia rural en el norte del estado de Nueva York. Según Rian Johnson, ese traslado funciona como puerta de entrada hacia un espacio en el que las reglas sociales y morales operan bajo extrañas tensiones.

La comunidad que recibe a Duplenticy está dividida. El responsable de esa fractura es Monseñor Jefferson Wicks, un líder religioso cuyo estilo de predicación, pasado familiar y carisma contradictorio generan suspicacias. Su figura mezcla autoridad, prestigio y un halo de misterio que permite que sus seguidores lo veneren con devoción casi absoluta.

Wake Up Dead Man Un misterio de Knives Out 2

Secretos de familia, traiciones y un pueblo que teme hablar

El guion explora cómo la comunidad, aparentemente tranquila y devota, oculta tensiones que llevan años acumulándose. La muerte de Wicks funciona como catalizador que expone viejos resentimientos, traiciones y alianzas rotas. El detective encuentra indicios de que hubo manipulación financiera en la parroquia, favores que algunos querían cobrar y otros querían enterrar definitivamente.

La atmósfera se vuelve más oscura cuando surge el rumor de una disputa familiar relacionada con los bienes del propio Wicks. La presencia de Martha Delacroix, interpretada por Glenn Close, introduce un nuevo nivel de intriga: como asistente clave de la iglesia, conoce movimientos administrativos, secretos personales y rituales internos que podrían modificar por completo el rumbo del caso.

Wake Up Dead Man Un misterio de Knives Out 3

Durante la investigación, también aparece el Dr. Nat Sharp (interpretado por Jeremy Renner), quien ofrece información clave sobre el estado de salud del sacerdote y proporciona detalles contradictorios que hacen tambalear las teorías iniciales del caso. Cada testimonio abre una nueva capa, y Blanc debe decidir en qué versión confiar.

El elenco de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"

Daniel Craig

Josh O'Connor

Glenn Close

Josh Brolin

Mila Kunis

Jeremy Renner

Kerry Washington

Andrew Scott

Cailee Spaeny

Daryl McCormack

Wake Up Dead Man Un misterio de Knives Out 4

Por qué esta película en Netflix se vuelve tan comentada

El efecto en redes y medios se debe a que Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out no solo continúa la saga: la expande hacia un terreno inesperado. El componente religioso, el retrato de una comunidad fracturada y la figura de un líder espiritual controvertido generan un misterio más simbólico. Esa particularidad explica por qué la película se convirtió rápidamente en tema de conversación global.

Tráiler de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"