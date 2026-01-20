Furor en Netflix por una serie breve que apenas tiene 8 episodios y duran 30 minutos

A partir de la decisión de vender la propiedad, comenzaron las visitas. Y con ellas, el verdadero corazón de la serie. Mientras tanto, los propietarios observaron cada interacción con una mezcla de culpa, expectativa y temor. Vendían la casa, pero también exponían su propia herida.

Como si las visitas no fueran suficientes para alimentar el conflicto, Fachadas sumó una subtrama clave: los vecinos de enfrente. Él fue una ex estrella de la televisión que conoció la fama, pero ahora transitó un declive difícil de aceptar. Ella, su esposa, se presentó como una figura excéntrica, provocadora y aparentemente despreocupada. Sin embargo, detrás de esa fachada extravagante, también escondió frustraciones, resentimientos y secretos.

Serie Fachadas 1.jpg

El elenco de la serie Fachadas con Lisa Kudrow

Otro de los puntos fuertes de la serie fue su elenco. Lisa Kudrow lideró la historia con una interpretación contenida, lejos de los registros más conocidos de su carrera, pero igualmente efectiva. Ray Romano aportó humanidad y vulnerabilidad a un personaje atravesado por la culpa y el dolor.

A ellos se sumaron Linda Cardellini, O.T. Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris y Luke Wilson, entre otros. Cada uno encontró el tono justo para moverse entre la comedia y el drama sin desbalancear la historia.

El resultado fue un conjunto sólido, donde incluso los personajes secundarios tuvieron momentos clave y aportaron capas al relato general.

Serie Fachadas.jpg

Cuántos capítulos tiene la serie Fachadas en Netflix

Fachadas contó con ocho episodios que no superaron los 40 minutos. Ese formato ágil permitió que la historia avanzara sin rellenos ni subtramas innecesarias. Cada capítulo aportó algo nuevo. Cada cierre dejó una pregunta abierta.

Al momento de su estreno, la serie se mantuvo durante varias semanas entre lo más visto de Netflix. Generó expectativa sobre una posible continuación, pero finalmente la plataforma decidió no renovarla para una segunda temporada.

Serie Fachadas 2.jpg

Lejos de sentirse incompleta, la historia cerró su arco principal. El misterio encontró respuesta. Las verdades salieron a la luz, aunque no siempre de la manera que los personajes esperaban.

Para quienes buscan una serie corta, con identidad propia y un equilibrio efectivo entre humor, drama y suspenso, Fachadas en Netflix se consolidó como una opción más que recomendable.

Mirá el tráiler de la serie Fachadas en Netflix