Furor en Netflix por la miniserie de 4 capítulos que arrasó en los Globos de Oro

Uno de los discursos más comentados de la noche fue el de Stephen Graham, quien ganó el Globo de Oro a Mejor actor de una miniserie, serie de antología o película para televisión por su papel como Eddie Miller, el padre de Jamie.

El reconocimiento tuvo un matiz adicional. Graham no solo actuó. También fue creador y guionista del proyecto. Ese doble rol le dio una perspectiva integral que se reflejó en cada episodio.

La categoría de Mejor actriz de reparto en televisión confirmó otro de los pilares de la serie. Erin Doherty se llevó el Globo de Oro por su interpretación de Briony Ariston, la psicóloga encargada de evaluar a Jamie.

El récord que puso todos los focos sobre Owen Cooper

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el anuncio del Mejor actor de reparto en televisión. La categoría incluía dos nominados de la misma serie: Owen Cooper y Ashley Walters.

El ganador fue Owen Cooper, quien dio vida a Jamie Miller. Con solo 16 años, se convirtió en uno de los actores más jóvenes en ganar un Globo de Oro. El dato no pasó desapercibido. Ya en los Premios Primetime Emmy de 2025, cuando tenía 15 años, había hecho historia al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy, también por Adolescencia.

De qué trata Adolescencia en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".

La serie evitó el sensacionalismo. Se centró en las consecuencias. En la familia. En el sistema. En los silencios. Cada episodio profundizó en capas distintas del conflicto, mostrando cómo una acusación puede desmoronar una vida entera.

Uno de los aspectos más comentados fue la decisión de grabar los episodios como planos secuencia, es decir, en una sola toma y sin cortes visibles. La técnica exigió una coordinación extrema entre actores, dirección y equipo técnico.

Cuántos episodios tiene la serie Adolescencia en Netflix

Adolescencia es una serie limitada de solo cuatro episodios. Esa brevedad fue una de sus mayores fortalezas. No hubo relleno. No hubo subtramas innecesarias. Cada escena tuvo un propósito claro.

Netflix apostó por un formato conciso que permitió mantener la intensidad de principio a fin. El resultado fue una experiencia cerrada, coherente y emocionalmente potente.

Esa estructura también facilitó su recorrido en premios. La serie fue fácil de ver, fácil de recomendar y difícil de olvidar.

