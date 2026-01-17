Furor en Netflix por la miniserie de 4 capítulos que arrasó en los Globos de Oro
Esta serie corta de Netflix arrasó en la última edición de los Globos de Oro con premios, récords y la gente que no deja de comentarla.
Furor en Netflix por la miniserie de 4 capítulos que arrasó en los Globos de Oro. (Foto: Archivo)
Adolescencia y los Globos de Oro se convirtieron en uno de los temas más comentados tras la 83.ª edición de los premios. La miniserie de Netflix no solo compitió. Arrasó. Ganó en todas las categorías en las que fue nominada y consolidó un fenómeno que ya había dado señales claras en otras premiaciones.
La noche confirmó algo que la industria ya intuía: lo que pasó con esta producción no fue casualidad, sino el resultado de una combinación precisa de narrativa, actuaciones y riesgos formales que conectaron con crítica y audiencia.
La ceremonia se celebró el lunes 12 de enero de 2026 y dejó una imagen clara. Cada vez que el nombre de la miniserie apareció en pantalla, el resultado fue el mismo. Un Globo de Oro más a casa. La reacción del público, los discursos y los datos posteriores terminaron de construir una historia que va más allá de los premios.
Adolescencia arrasó en los Globos de Oro
El primer gran momento llegó cuando Adolescencia fue anunciada como ganadora del Globo de Oro a Mejor miniserie, antología o película para televisión. La categoría incluía títulos consolidados y apuestas arriesgadas. Aun así, el veredicto fue claro.
Uno de los discursos más comentados de la noche fue el de Stephen Graham, quien ganó el Globo de Oro a Mejor actor de una miniserie, serie de antología o película para televisión por su papel como Eddie Miller, el padre de Jamie.
El reconocimiento tuvo un matiz adicional. Graham no solo actuó. También fue creador y guionista del proyecto. Ese doble rol le dio una perspectiva integral que se reflejó en cada episodio.
La categoría de Mejor actriz de reparto en televisión confirmó otro de los pilares de la serie. Erin Doherty se llevó el Globo de Oro por su interpretación de Briony Ariston, la psicóloga encargada de evaluar a Jamie.
El récord que puso todos los focos sobre Owen Cooper
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el anuncio del Mejor actor de reparto en televisión. La categoría incluía dos nominados de la misma serie: Owen Cooper y Ashley Walters.
El ganador fue Owen Cooper, quien dio vida a Jamie Miller. Con solo 16 años, se convirtió en uno de los actores más jóvenes en ganar un Globo de Oro. El dato no pasó desapercibido. Ya en los Premios Primetime Emmy de 2025, cuando tenía 15 años, había hecho historia al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy, también por Adolescencia.
De qué trata Adolescencia en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".
La serie evitó el sensacionalismo. Se centró en las consecuencias. En la familia. En el sistema. En los silencios. Cada episodio profundizó en capas distintas del conflicto, mostrando cómo una acusación puede desmoronar una vida entera.
Uno de los aspectos más comentados fue la decisión de grabar los episodios como planos secuencia, es decir, en una sola toma y sin cortes visibles. La técnica exigió una coordinación extrema entre actores, dirección y equipo técnico.
Cuántos episodios tiene la serie Adolescencia en Netflix
Adolescencia es una serie limitada de solo cuatro episodios. Esa brevedad fue una de sus mayores fortalezas. No hubo relleno. No hubo subtramas innecesarias. Cada escena tuvo un propósito claro.
Netflix apostó por un formato conciso que permitió mantener la intensidad de principio a fin. El resultado fue una experiencia cerrada, coherente y emocionalmente potente.
Esa estructura también facilitó su recorrido en premios. La serie fue fácil de ver, fácil de recomendar y difícil de olvidar.