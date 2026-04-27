Excelente noticia para AUH: cómo cobrar el extra retenido por ANSES

Ese porcentaje retenido funciona como una garantía para verificar:
- Controles de salud de los menores
- Vacunación obligatoria
- Escolaridad regular
Una vez presentada la Libreta AUH, el dinero acumulado se libera y se deposita en la cuenta del titular.
Cómo aumentar el ingreso mensual con extras compatibles
La AUH no se cobra sola. Muchas familias reciben beneficios adicionales que se acreditan junto con la prestación principal.
Tarjeta Alimentar
Es un refuerzo destinado a la compra de alimentos para hogares con hijos menores de edad.
Complemento Leche
Lo cobran familias con niños pequeños y embarazadas dentro del Plan de los Mil Días. Gracias a estos programas, el ingreso total mensual puede crecer de forma importante según la cantidad de hijos y la edad de cada menor.
Cómo recuperar el 20% retenido
ANSES mantiene habilitada la presentación de la Libreta AUH, trámite indispensable para cobrar el dinero retenido durante el año anterior.
La gestión puede hacerse de manera digital desde:
- Mi ANSES
- Aplicación oficial
- Oficinas con turno previo
Una vez validada la información, el organismo deposita automáticamente el saldo pendiente.
Anses registro de planes sociales
Por qué es importante presentar la Libreta
Completar este trámite no solo permite recuperar dinero acumulado. También sirve para:
- Mantener activa la prestación
- Acreditar escolaridad
- Confirmar controles médicos
- Evitar suspensiones futuras
- Acceder a próximos aumentos
Requisitos para cobrar AUH
ANSES exige que el grupo familiar se encuentre dentro de determinados límites de ingresos. El beneficio está destinado principalmente a:
- Personas desocupadas
- Trabajadores informales
- Monotributistas sociales
- Empleo doméstico registrado
- Sectores de bajos ingresos
Cuando una persona accede a empleo formal con ingresos superiores al tope permitido, puede pasar automáticamente al sistema de asignaciones familiares.
Calendario de pagos
El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI. Los pagos se realizan de forma escalonada durante el mes para evitar demoras y saturación bancaria.
El dinero suele estar disponible desde la madrugada de la fecha asignada y puede retirarse por cajero automático o utilizarse con tarjeta de débito.
Cómo consultar si ya cobrás
Los titulares pueden verificar fecha y monto desde:
- Mi ANSES
- App Mi ANSES
- Cajeros automáticos
- Home banking
Allí también figura el detalle completo del pago, extras incluidos.