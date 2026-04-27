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Excelente noticia para AUH: cómo cobrar el extra retenido por ANSES

La ANSES ya activó los pagos de la AUH de abril con aumento y extras compatibles como Tarjeta Alimentar y Complemento Leche. Además, sigue vigente el trámite obligatorio para recuperar el dinero retenido y cobrar el total acumulado.

Excelente noticia para AUH: cómo cobrar el extra retenido por ANSES

Excelente noticia para AUH: cómo cobrar el extra retenido por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en abril una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el objetivo de acompañar el impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables. Gracias al ajuste por movilidad, el beneficio registró una suba mensual y también se actualizaron los montos complementarios que cobran miles de familias.

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El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular, sin necesidad de realizar trámites extra. Sin embargo, no todo el monto bruto se deposita en forma inmediata, ya que el organismo mantiene el esquema de retención parcial hasta la presentación de la Libreta AUH.

Además, muchas familias pueden sumar extras como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, lo que mejora notablemente el ingreso total mensual.

Cuánto cobra AUH en abril

Durante abril, el valor bruto de la AUH quedó actualizado tras el aumento aplicado por ANSES. No obstante, como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% del total, mientras que el 20% restante queda retenido hasta completar la documentación obligatoria.

Ese porcentaje retenido funciona como una garantía para verificar:

  • Controles de salud de los menores
  • Vacunación obligatoria
  • Escolaridad regular

Una vez presentada la Libreta AUH, el dinero acumulado se libera y se deposita en la cuenta del titular.

Cómo aumentar el ingreso mensual con extras compatibles

La AUH no se cobra sola. Muchas familias reciben beneficios adicionales que se acreditan junto con la prestación principal.

Tarjeta Alimentar

Es un refuerzo destinado a la compra de alimentos para hogares con hijos menores de edad.

Complemento Leche

Lo cobran familias con niños pequeños y embarazadas dentro del Plan de los Mil Días. Gracias a estos programas, el ingreso total mensual puede crecer de forma importante según la cantidad de hijos y la edad de cada menor.

Cómo recuperar el 20% retenido

ANSES mantiene habilitada la presentación de la Libreta AUH, trámite indispensable para cobrar el dinero retenido durante el año anterior.

La gestión puede hacerse de manera digital desde:

  • Mi ANSES
  • Aplicación oficial
  • Oficinas con turno previo

Una vez validada la información, el organismo deposita automáticamente el saldo pendiente.

Anses registro de planes sociales

Por qué es importante presentar la Libreta

Completar este trámite no solo permite recuperar dinero acumulado. También sirve para:

  • Mantener activa la prestación
  • Acreditar escolaridad
  • Confirmar controles médicos
  • Evitar suspensiones futuras
  • Acceder a próximos aumentos

Requisitos para cobrar AUH

ANSES exige que el grupo familiar se encuentre dentro de determinados límites de ingresos. El beneficio está destinado principalmente a:

  • Personas desocupadas
  • Trabajadores informales
  • Monotributistas sociales
  • Empleo doméstico registrado
  • Sectores de bajos ingresos

Cuando una persona accede a empleo formal con ingresos superiores al tope permitido, puede pasar automáticamente al sistema de asignaciones familiares.

Calendario de pagos

El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI. Los pagos se realizan de forma escalonada durante el mes para evitar demoras y saturación bancaria.

El dinero suele estar disponible desde la madrugada de la fecha asignada y puede retirarse por cajero automático o utilizarse con tarjeta de débito.

Cómo consultar si ya cobrás

Los titulares pueden verificar fecha y monto desde:

  • Mi ANSES
  • App Mi ANSES
  • Cajeros automáticos
  • Home banking

Allí también figura el detalle completo del pago, extras incluidos.

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