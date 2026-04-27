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La reveladora confesión de Andrea Rincón sobre su encuentro explosivo con Messi

Andrea Rincón volvó a hablar de su pasado amoroso con Lionel Messi y sorprendió a todos con una fuerte confesión.

La reveladora confesión de Andrea Rincón sobre su encuentro explosivo con Messi.

La reveladora confesión de Andrea Rincón sobre su encuentro explosivo con Messi.

Las declaraciones de Andrea Rincón volvieron a poner en el centro de la escena una historia que parecía haber quedado en el pasado. En una reciente entrevista con Martín Cirio, la actriz sorprendió al retomar su vínculo con Lionel Messi y hacer una aclaración clave que rápidamente generó repercusión.

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Durante la charla, Rincón fue directa al referirse a aquel encuentro que, según contó en varias oportunidades, ocurrió hace más de una década. "No estaba con ella. Lo sé porque me habían llamado muchas personas, muchos periodistas", aseguró, en referencia a Antonela Roccuzzo, despejando dudas sobre la situación sentimental del jugador en ese momento.

El episodio al que hace alusión se remonta a 2011, cuando Messi regresó a la Argentina para disputar un partido con la Selección frente a España. Según el relato de la actriz, en ese contexto comenzaron a intercambiar mensajes que derivaron en un breve pero intenso vínculo. A lo largo de los años, Rincón recordó esa historia en distintos programas, siempre con naturalidad e incluso con cierta cuota de humor.

En más de una ocasión, la actriz describió al futbolista en términos positivos y llegó a destacar su personalidad. Incluso, en tono distendido, realizó comentarios sobre su físico que en su momento se viralizaron y alimentaron la curiosidad mediática alrededor de la historia.

Sin embargo, el vínculo no se extendió demasiado. De acuerdo con su versión, tras ese primer acercamiento continuaron en contacto, pero la insistencia del jugador para volver a verla la llevó a tomar distancia. Fue entonces cuando decidió cortar la comunicación y eliminarlo de sus contactos, dando por terminado el affaire.

Con el paso del tiempo, la historia volvió a reflotar en distintas oportunidades. En una charla reciente, Rincón incluso reveló que actualmente Messi la tiene bloqueada en Instagram, aunque dejó en claro que no le da importancia. Para ella, se trata de un capítulo cerrado, una anécdota de otra etapa de su vida.

Aun así, cada nueva mención reaviva el interés del público. Su reciente confesión no solo suma un nuevo detalle a ese vínculo del pasado, sino que también vuelve a cruzar dos mundos que generan enorme atención: el del espectáculo y el del fútbol, con una historia que, pese al tiempo, sigue dando que hablar.

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