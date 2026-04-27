La reveladora confesión de Andrea Rincón sobre su encuentro explosivo con Messi.

Sin embargo, el vínculo no se extendió demasiado. De acuerdo con su versión, tras ese primer acercamiento continuaron en contacto, pero la insistencia del jugador para volver a verla la llevó a tomar distancia. Fue entonces cuando decidió cortar la comunicación y eliminarlo de sus contactos, dando por terminado el affaire.

Con el paso del tiempo, la historia volvió a reflotar en distintas oportunidades. En una charla reciente, Rincón incluso reveló que actualmente Messi la tiene bloqueada en Instagram, aunque dejó en claro que no le da importancia. Para ella, se trata de un capítulo cerrado, una anécdota de otra etapa de su vida.

Aun así, cada nueva mención reaviva el interés del público. Su reciente confesión no solo suma un nuevo detalle a ese vínculo del pasado, sino que también vuelve a cruzar dos mundos que generan enorme atención: el del espectáculo y el del fútbol, con una historia que, pese al tiempo, sigue dando que hablar.