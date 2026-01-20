Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani arrasan con el estreno de una nueva película

“Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Me llena de orgullo el equipo que conformamos: volver a actuar junto a Griselda y un elenco de primer nivel, con muchísimo talento reunido. Agradezco especialmente a Netflix por el apoyo y la confianza desde el primer momento, y por acompañar a Preludio en este gran proyecto”, expresó Suar.

Griselda Siciliani, por su parte, vuelve a un registro de comedia que combina intensidad emocional y timing preciso, en un personaje atravesado por contradicciones y silencios que terminaron explotando durante la noche del festejo.

La foto impensada de Adrián Suar y Griselda Siciliani luego de pasar las fiestas.jpg

El elenco de primer nivel que tendrá la película

Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

Director: Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia Producción : Preludio

: Preludio Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece

Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.

Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti. Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto. Fotografía: Pablo Bernst

Pablo Bernst Edición: Manuel Bauer

Manuel Bauer Diseño de vestuario: Liliana Piekar

Liliana Piekar Diseño de producción: José Luis Arribazabalaga

José Luis Arribazabalaga Director de Arte: Matías Martinez

La mirada de Álex de la Iglesia sobre la felicidad

El film es una producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país.

Álex de la Iglesia

“ No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura”, comentó el director.

Adelanto de la nueva película de Suar y Siciliani en Netflix