Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani arrasan con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)
Netflix anunció el inicio de rodaje de una nueva película hecha en Argentina, producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani y un destacado elenco. Se trata de una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral Felicidades, que conquistó al público argentino.
La película es dirigida por Álex de la Iglesia, uno de los realizadores más influyentes del cine español contemporáneo, y representa su primera colaboración con Netflix en el país. La producción corre por cuenta de Preludio y reúne a un elenco coral que combina figuras consagradas y nombres clave del cine y la televisión argentina.
Cómo será la nueva película de Netflix con Suar y Siciliani
En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.
Adrián Suar y Griselda Siciliani, una dupla que genera expectativa
Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix volvieron a compartir proyecto luego de experiencias previas que dejaron huella en el público. Suar no solo protagoniza la película, sino que también la produce, apostando a una historia que dialoga con los vínculos familiares, la imagen social y la fragilidad de las relaciones afectivas.
“Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Me llena de orgullo el equipo que conformamos: volver a actuar junto a Griselda y un elenco de primer nivel, con muchísimo talento reunido. Agradezco especialmente a Netflix por el apoyo y la confianza desde el primer momento, y por acompañar a Preludio en este gran proyecto”, expresó Suar.
Griselda Siciliani, por su parte, vuelve a un registro de comedia que combina intensidad emocional y timing preciso, en un personaje atravesado por contradicciones y silencios que terminaron explotando durante la noche del festejo.
El elenco de primer nivel que tendrá la película
Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.
Director: Álex de la Iglesia
Producción: Preludio
Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece
Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.
Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
Fotografía: Pablo Bernst
Edición: Manuel Bauer
Diseño de vestuario: Liliana Piekar
Diseño de producción: José Luis Arribazabalaga
Director de Arte: Matías Martinez
La mirada de Álex de la Iglesia sobre la felicidad
El film es una producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesiacon una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país.
“ No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura”, comentó el director.
Adelanto de la nueva película de Suar y Siciliani en Netflix