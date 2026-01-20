En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Adrián Suar
ESTRENOS

Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani arrasan con el estreno de una nueva película

Netflix reveló que Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán una película basada en la obra teatral "Felicidades", dirigida por Álex de la Iglesia.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani arrasan con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)

Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani arrasan con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)

Netflix anunció el inicio de rodaje de una nueva película hecha en Argentina, producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani y un destacado elenco. Se trata de una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral Felicidades, que conquistó al público argentino.

Leé también Luis Zahera brilla en Netflix con la mejor película española y dura menos de 2 horas
Luis Zahera brilla en Netflix con la mejor película española y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

La película es dirigida por Álex de la Iglesia, uno de los realizadores más influyentes del cine español contemporáneo, y representa su primera colaboración con Netflix en el país. La producción corre por cuenta de Preludio y reúne a un elenco coral que combina figuras consagradas y nombres clave del cine y la televisión argentina.

Cómo será la nueva película de Netflix con Suar y Siciliani

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Adrián Suar, Álex de la Iglesia y Griselda Siciliani
Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán una película basada en la obra teatral Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia. (Créditos: Mariano Landetcheverry)

Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán una película basada en la obra teatral Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia. (Créditos: Mariano Landetcheverry)

Adrián Suar y Griselda Siciliani, una dupla que genera expectativa

Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix volvieron a compartir proyecto luego de experiencias previas que dejaron huella en el público. Suar no solo protagoniza la película, sino que también la produce, apostando a una historia que dialoga con los vínculos familiares, la imagen social y la fragilidad de las relaciones afectivas.

Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Me llena de orgullo el equipo que conformamos: volver a actuar junto a Griselda y un elenco de primer nivel, con muchísimo talento reunido. Agradezco especialmente a Netflix por el apoyo y la confianza desde el primer momento, y por acompañar a Preludio en este gran proyecto”, expresó Suar.

Griselda Siciliani, por su parte, vuelve a un registro de comedia que combina intensidad emocional y timing preciso, en un personaje atravesado por contradicciones y silencios que terminaron explotando durante la noche del festejo.

La foto impensada de Adrián Suar y Griselda Siciliani luego de pasar las fiestas.jpg

El elenco de primer nivel que tendrá la película

Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

  • Director: Álex de la Iglesia
  • Producción: Preludio
  • Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece
  • Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.
  • Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
  • Fotografía: Pablo Bernst
  • Edición: Manuel Bauer
  • Diseño de vestuario: Liliana Piekar
  • Diseño de producción: José Luis Arribazabalaga
  • Director de Arte: Matías Martinez

La mirada de Álex de la Iglesia sobre la felicidad

El film es una producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país.

Álex de la Iglesia

No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura”, comentó el director.

Adelanto de la nueva película de Suar y Siciliani en Netflix

Embed

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Adrián Suar Griselda Siciliani película Benjamín Vicuña Violeta Urtizberea Mike Amigorena Martín Garabal Diego Capusotto
Notas relacionadas
Furor en Netflix por la miniserie de 4 capítulos que arrasó en los Globos de Oro
Adrián Suar se luce en Netflix con la mejor película de su carrera y es la comedia más divertida
Netflix: Leonardo DiCaprio brilla con el estreno de una película que ya está entre las más vistas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar