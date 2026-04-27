Sabrina Rojas explotó por las críticas por un video con sus hijos en el auto: "No rompan las..."

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Lo cierto es que esa divertida acción que duró apenas unos segundos con sus hijos y fue filmada despertó una sorpresiva polémica al instante, cuando muchos usuarios en las redes comenzaron a observar,preguntarse e incluso cuestionar si el niño tenía colocado o no el cinturón de seguridad.

Al detectar varios mensajes que le llegaban por este tema y donde se la cuestionaba directamente, Sabrina Rojas decidió reaccionar furiosa para dar por terminado los comentarios sobre ese video.

“Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelo…, cuido muy bien a mis hijos. ¡Disfruten y preocúpense por ustedes, que de los míos me encargo yo!”, sentenció indignada Sabrina Rojas después desde otro mensaje desde la virtualidad y remarcando con una flecha que su hijo llevaba puesto como corresponde el cinturón de seguridad dentro del vehículo.

sabrina rojas furiosa por la polemica del video con hijo en el auto

El apasionado beso de Sabrina Rojas y José Chatruc ante las cámaras

Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc fueron a ver la obra de teatro Chat de Mamis juntos y protagonizaron un tierno momento al besarse por primera vez ante el público. Lejos de esquivar las preguntas de los periodistas, ambos jugaron con el momento y se prestaron al ida y vuelta con los cronistas.

La notera del ciclo LAM (América TV) fue al hueso y preguntó: "¿Podemos confirmar?". El interrogatorio desató una reacción divertida del exfutbolista, quien amagó con irse corriendo y le puso un toque de humor a la escena.

Sabrina bajó el tono de las versiones sobre su vínculo y dejó en claro en qué punto están hoy. “No somos novios todavía ”, remarcó, y definió la relación con una frase que llamó la atención: “Amigos que se besan ”. Incluso fue más allá al aclarar: “El amor todavía no nació”.

Por su parte, Chatruc intentó acompañar la charla, aunque visiblemente menos cómodo con la exposición. “Hay diferentes escalas, yo estaba muy relajado, a nadie le importaba. Esto no me había pasado”, reconoció, dejando en evidencia el contraste entre su perfil bajo y la repercusión que tomó el tema.

Al hablar del vínculo Rojas contó qué fue lo que le llamó la atención del panelista: “Es un hombre íntegro, eso es fundamental”. De todos modos, dejó en claro que prefiere no anticiparse y de manera distendida, puso paños fríos sobre el futuro: “Esto puede durar diez días”.

Ante esa frase, él intervino con humor y un poco más de optimismo: “Un poco más”. En la misma línea, ella explicó que ambos eligieron transitar este momento con cautela: “Estamos resguardando algo que no sabemos bien lo que va a pasar, es muy reciente. Todavía no sabemos qué somos ”.

Además, Rojas contó cómo atraviesa este nuevo vínculo y se dieron un beso para confirmar públicamente el vínculo que los une: "Sin expectativas, paso a paso. Hace tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.